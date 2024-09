iOS 18.1 Beta 4 étend l’enregistrement et la transcription des appels téléphoniques à certains anciens modèles d’iPhone

La version bêta 4 d’iOS 18.1 étend l’enregistrement et la transcription des appels téléphoniques à certains anciens modèles d’iPhone. Nous avons confirmé que la version bêta étend la fonctionnalité à l’iPhone 14 Pro, tandis que les rapports des utilisateurs indiquent que la version bêta apporte la fonctionnalité jusqu’à l’iPhone XS et les modèles plus récents.



Sur les modèles d’iPhone compatibles, vous pouvez appuyer sur une icône dans le coin supérieur gauche de l’application Téléphone pendant un appel pour démarrer l’enregistrement audio. Une fois cette opération effectuée, un message sonore informe tous les participants à l’appel que l’enregistrement est en cours. L’audio de l’appel est enregistré dans l’application Notes, ainsi qu’une transcription pour ceux qui préfèrent lire ce qui a été dit. Sur les modèles prenant en charge Apple Intelligence, notamment l’iPhone 15 Pro, l’iPhone 15 Pro Max et tous les modèles d’iPhone 16, vous pouvez également obtenir un résumé généré par l’IA d’une transcription. Cependant, outre les résumés, Apple Intelligence n’est pas nécessaire pour cette fonctionnalité.

Pour l’instant, la transcription des appels téléphoniques sera disponible aux États-Unis, en Australie, au Mexique, en Chine, à Hong Kong et en Corée du Sud, dans différentes langues.

À partir de la version bêta 3 d’iOS 18.1, l’enregistrement et la transcription des appels téléphoniques étaient limités à l’iPhone 15 Pro, à l’iPhone 15 Pro Max et à tous les modèles d’iPhone 16, car les versions bêta antérieures d’iOS 18.1 étaient limitées aux modèles d’iPhone prenant en charge Apple Intelligence. La version bêta 4 d’iOS 18.1 est disponible pour tous les modèles compatibles avec iOS 18, y compris la série iPhone XS et les modèles plus récents.