iOS 17 : votre iPhone reçoit une mise à jour majeure aujourd’hui – voici ce que vous devez savoir | Actualités scientifiques et technologiques

Avant la sortie de l’iPhone 15, une mise à jour logicielle majeure sera disponible aujourd’hui sur les combinés existants d’Apple.

iOS 17 apporte de nouvelles fonctionnalités, notamment un mode veille qui transforme votre appareil en écran intelligent de chevet, des widgets interactifs pour l’écran d’accueil et la possibilité de cloner votre voix avec l’IA.

Sky News a mis la mise à jour à l’épreuve depuis son déploiement auprès des bêta-testeurs plus tôt cet été, et nous avons dressé une liste des principales choses que vous devez savoir.

Mais d’abord, comment obtenir la mise à jour ?

Vérifiez que votre iPhone est compatible

Un bon soldat ne laissera peut-être jamais un homme derrière lui, mais chaque année voit Pomme donner un coup de pied à au moins un iPhone hors de sa liste de mise à jour.

Cette fois, c’est particulièrement symbolique puisque l’un des absents est l’iPhone X, qui a été le premier à abandonner le bouton d’accueil autrefois omniprésent. quand il a fait ses débuts en 2017.

Il manque également sur iOS 17 les iPhone 8 et 8 Plusmais ils – comme le X – recevront toujours des mises à jour de sécurité vitales.

Tous les iPhones plus récents sont configurés pour les modifications d’aujourd’hui. Si vous n’êtes pas sûr de ce que vous possédez, vérifiez le nom du modèle dans les paramètres de votre téléphone sous général/à propos.

Installez la mise à jour

Si les mises à jour automatiques sont activées, iOS 17 devrait arriver sans que vous ayez quoi que ce soit à faire.

Cela peut cependant prendre quelques jours, donc si vous êtes impatient, vous pouvez le forcer à s’installer vous-même aujourd’hui.

Accédez à l’application des paramètres, puis à la mise à jour générale/à propos/du logiciel pour vérifier si Apple l’a déjà rendu disponible.

Passons maintenant, sans plus tarder, aux nouvelles fonctionnalités principales…

Correction automatique « esquive »

L’une des annonces les plus célèbres lorsqu’Apple a détaillé pour la première fois iOS 17 a été correction automatique améliorée.

Le clavier de l’iPhone apprendra désormais comment vous aimez discuter, ne « corrigeant » plus aucun vocabulaire vulgaire que vous aimeriez utiliser de manière totalement intentionnelle.

Mode veille

Pour ceux d’entre vous qui dorment avec leur iPhone près de leur lit, cela le transformera en un assistant de type hub domestique.

Une fois activé, en mettant votre téléphone en charge et en mode paysage, l’écran affichera les widgets choisis tels que l’horloge, le calendrier, les photos, la météo et les commandes de lecture multimédia.

Image:

Le mode veille est conçu pour être utilisé avec des supports de chargement comme celui-ci. Photo : Apple





Widgets interactifs

Apple était en retard à la fête des widgets lorsqu’ils sont finalement arrivés sur iPhone il y a quelques années, et cette fois encore, il suit Android en les rendant interactifs.

Cela signifie essentiellement que vous pouvez disposer de versions micro-limitées d’applications que vous pouvez utiliser directement depuis l’écran d’accueil sans les ouvrir réellement – en cochant des tâches dans une liste de rappels, par exemple.

Appels et messages

L’application téléphonique introduira des cartes de contact personnalisables, qui apparaîtront lorsque vous recevrez un appel – et vous pourrez les partager avec quelqu’un de nouveau utilisant AirDrop en rapprochant vos appareils.

Les messages vocaux deviennent de plus en plus utiles, avec des transcriptions en direct vous aidant à décider de répondre ou d’ignorer l’appel, tandis que vous pourrez également les laisser sous forme vidéo via FaceTime.

Et les messages adopteront une fonction d’enregistrement similaire à des applications comme HomeSafe, afin que vous puissiez informer vos amis et votre famille quand vous sortez et où – en leur envoyant une alerte lorsque vous atteignez votre destination prévue et en affichant des informations critiques telles que le niveau de la batterie et la force du signal s’il n’y a pas de réponse.

Image:

Les fiches de contact, avec des images et du texte personnalisables, apparaîtront lorsque vous recevrez des appels. Photo : Apple





Clonage vocal et accessibilité

Le clonage vocal susmentionné vous permet de créer une version à la demande de vous-même que vous pouvez faire lire à haute voix n’importe quelle phrase saisie – nous l’avons testée et vous pouvez lire comment cela fonctionne ici.

Il est conçu pour les personnes risquant de perdre la capacité de parler, ou celles qui ont des difficultés à parler, et vit donc dans les paramètres d’accessibilité, ainsi que d’autres nouvelles fonctionnalités telles que la personnalisation de la vitesse de parole de Siri.

Confidentialité et sécurité

Vous pouvez désormais partager les mots de passe de votre trousseau iCloud avec des amis et des membres de votre famille de confiance, tandis que le navigateur Web Safari masquera vos sessions privées derrière un verrou de reconnaissance faciale.

Les applications de messagerie d’Apple et celles tierces qui les prennent en charge peuvent désormais vous signaler des photos et des vidéos sensibles avant de les ouvrir – principalement conçues pour vous empêcher de recevoir des photos de nus indésirables.

Image:

La fonction d’enregistrement est ajoutée à l’application de messages. Photo : Apple





Reconnaissance de photos

C’est une grande victoire pour les ménages comptant plusieurs animaux de compagnie : l’application de photos peut désormais reconnaître et distinguer les animaux.

Et si quelqu’un vous envoie la photo d’une belle assiette de nourriture, vous pouvez appuyer sur le bouton d’information et obtenir une sélection de recettes en ligne pour des plats similaires.

Santé mentale

La plupart des gens associent probablement l’application de santé au suivi des courses, de la natation et des cycles, mais elle offrira désormais un moyen de suivre l’humeur et d’évaluer les signes d’anxiété et de dépression.

Une application de journal est également fournie avec iOS 17 pour permettre aux utilisateurs d’enregistrer leurs pensées.

Et un message d’intérêt public : « Hey Siri » devient encore plus facile d’activer accidentellement « Siri », alors soyez prudent.