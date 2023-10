iOS 17 : votre application Photos mise à jour peut désormais reconnaître vos animaux de compagnie

Apple a publié iOS 17 le 18 septembre, et le dernier système d’exploitation apporte de nouvelles fonctionnalités et améliorations à votre iPhone, notamment Autocollants en direct et cartes hors ligne. Le système d’exploitation met également à jour l’application Photos, qui vous permet désormais de marquer et d’ajouter vos animaux de compagnie à votre album « Personnes et animaux de compagnie », auparavant simplement appelé album « Personnes ».

Selon une enquête du Centre de recherche Pew, 97 % des propriétaires d’animaux considèrent leurs animaux comme faisant partie de la famille, et Apple est d’accord. L’entreprise écrit en ligne que « les chats et les chiens… font aussi partie de votre famille ». (En tant que propriétaire de chien depuis toujours, je ne pourrais être plus d’accord.)

Voici comment identifier vos animaux de compagnie dans le nouvel album Personnes et animaux.

Marquer vos animaux de compagnie dans l’album Personnes et animaux de compagnie

1. Ouvrez votre Photos application.

2. Robinet Albums.

3. Appuyez sur le Personnes et animaux de compagnie album.

4. Appuyez sur une photo de votre animal de compagnie.

5. Robinet Ajouter un nom pour saisir le nom de votre animal.

6. Robinet Suivant.

Toutes les photos que j’ai de mon chien Cinnamon Toast Crunch sont regroupées au même endroit. Zach McAuliffe/CNET

Votre téléphone pourrait vous demander de Revoir les photos de votre animal pour vous assurer qu’il est correctement identifié. Après avoir examiné les photos de votre animal, vous pouvez les ajouter à vos favoris en appuyant sur le cœur à côté de la photo de votre animal dans l’écran. Personnes et animaux de compagnie album. Votre animal devrait maintenant apparaître en haut de l’album.

Désormais, votre iPhone avec iOS 17 devrait reconnaître votre animal de compagnie et ajouter des photos de lui au Personnes et animaux de compagnie tout seul.

Cependant, votre iPhone n’est pas parfait et pourrait mal identifier votre animal de compagnie. Si tel est le cas, voici comment détacher l’étiquette de votre animal d’une photo.

1. Ouvrez votre Photos application.

2. Robinet Albums.

3. Appuyez sur le Personnes et animaux de compagnie album.

4. Appuyez sur votre animal de compagnie.

5. Appuyez longuement sur la photo mal identifiée de votre animal.

6. Robinet Ce n’est pas [Your Pet’s Name].

Les photos mal identifiées seront supprimées de l’album, ne laissant que les photos les plus mignonnes et les meilleures de votre animal de compagnie.

Pour plus de conseils sur iOS 17, consultez notre aide-mémoire iOS 17 et mon revue du système d’exploitation.