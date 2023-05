iOS 17 transformera l’écran de verrouillage de l’iPhone en « écran de maison intelligente »

Selon les rumeurs, iOS 17 inclurait une toute nouvelle fonctionnalité « d’affichage de la maison intelligente » qui affichera des informations telles que les rendez-vous du calendrier, la météo et les notifications dans le style d’un affichage de la maison intelligente, selon un rapport de Bloomberg mercredi.

La perspicacité affirme que la nouvelle interface utilisateur apparaîtra lorsqu’un iPhone est verrouillé et positionné horizontalement, ce qui rend l’appareil plus utile lorsqu’il repose sur le bureau ou la table de chevet d’une personne.

La nouvelle fonctionnalité supposée d’iOS 17 vient au milieu de rapports selon lesquels Apple développe un tout nouvel appareil domestique intelligent de type iPad pour contrôler les accessoires HomeKit, passer des appels FaceTime, etc..

Bloomberg affirme que la nouvelle fonctionnalité d’affichage de la maison intelligente d’iOS 17 fonctionnera de la même manière que les appareils dédiés proposés par Google et Amazon, bien qu’aucun autre détail n’ait été partagé.

Nom de code « Dawn », iOS 17 ne devrait pas inclure autant d’améliorations majeures qu’iOS 16, qui a introduit la possibilité de personnaliser l’écran de verrouillage pour permettre aux utilisateurs de modifier l’apparence de la date et de l’heure avec des styles de type et des choix de couleurs, ajouter des widgets, des notifications déplacées, etc. cependant, la mise à jour est censée proposer plusieurs fonctionnalités « agréables à avoir », y compris plusieurs des « fonctionnalités les plus demandées » par les utilisateurs.