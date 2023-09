iOS 17 regorge de fonctionnalités intéressantes, d’améliorations intuitives et bien plus encore

Alors que nous nous rapprochons de L’événement « Wonderlust » d’Apple le 12 septembre et le lancement probable du iPhone15 famille, je regarde avec satisfaction le temps passé à tester le version bêta d’iOS 17. Pour moi, presque tout dans iOS 17 appartient à l’une des quatre catégories que j’ai constituées : fonctionnalités intéressantes, améliorations intuitives, ajouts personnels et outils utiles. Cela ressemble à des catégories Jeopardy, mais ils s’ajoutent tous à un iOS qui représente une amélioration majeure de la qualité de vie.

Une de ces fonctionnalités délicieuses m’accueille lorsque je suis assis à mon bureau à la maison. C’est mon iPhone 14 Proen cours d’exécution iOS 17sur un Chargeur MagSafe. L’écran affiche une horloge géante qui se transforme de temps en temps en alerte pour un nouveau message de mon ami. Je peux faire glisser mon doigt de haut en bas pour changer le style de l’horloge entre une horloge chic, une horloge plus artistique et une autre tout droit sortie des années 80. Apple appelle cet écran StandBy, et je l’adore. La mise en veille est différente de l’utilisation de l’affichage permanent de votre téléphone. Il transforme l’iPhone en horloge de chevet ou en écran intelligent affichant des photos et des widgets. Sa polyvalence est convaincante car elle semble contemporaine et ressemble plus à un iPad miniature qu’à mon iPhone.

La nouvelle fonctionnalité est l’un des nombreux ajouts à iOS 17 annoncés par Apple le mois dernier et est désormais disponible au public en version bêta. Même si iOS 17 a été largement éclipsé par Le casque Vision Pro d’Apple annonce, de nombreuses nouvelles fonctionnalités méritent votre temps et votre attention dans cette prochaine mise à jour de l’iPhone. Le logiciel est en version bêta et vous ne devez pas l’installer sur votre iPhone principal, car vous pourriez rencontrer des bugs ou des problèmes occasionnels.

Comme les dernières années de mises à jour logicielles Apple, iOS 17 ne modifie pas votre iPhone de manière majeure et ajoute à la place un certain nombre de personnalisations et de fonctionnalités que vous pouvez choisir d’utiliser ou tout simplement ignorer. Il y a encore des fonctionnalités que j’aimerais voir Apple ajouter, comme un bouton de volume à l’écran pour la télécommande virtuelle Apple TV de l’iPhone. La version finale d’iOS 17 sortira cet automne, probablement lorsque le rumeur iPhone 15 est annoncé. Pour une analyse plus approfondie de toutes les nouveautés d’iOS 17, consultez mon histoire précédente ici.

Fonctionnalités intéressantes d’iOS 17

L’iPhone possède un certain nombre de fonctionnalités, d’applications et d’utilitaires tout simplement amusants à utiliser. Et iOS 17 ajoute encore plus à ce qui est déjà disponible.

Avec iOS 17, votre iPhone dispose d’un écran d’accueil, d’un écran de verrouillage, d’un affichage permanent (si vous avez un 14 Pro) et de ce nouvel écran de veille. Lorsque je retourne mon iPhone sur le côté pendant le chargement, l’écran StandBy apparaît automatiquement au lieu de l’affichage permanent. Il s’agit essentiellement d’une horloge géante qui peut également afficher des photos, un calendrier, des widgets et des notifications. Il est parfait pour une table de nuit, un bureau ou un comptoir de cuisine.

J’ai utilisé le Support Belkin Boost Charge Pro 2-en-1mais n’importe quel support physique qui se charge via MagSafe devrait fonctionner.

Lorsque l’iPhone est sur un chargeur MagSafe et en position horizontale, le mode veille entre en jeu. John Kim/CNET

J’aime la façon dont tout se déroule en mode StandBy. Si je reçois une notification alors que l’horloge est à l’écran, mon téléphone affiche une animation simple qui fait la transition entre les deux. Si je souhaite modifier l’écran de veille, je peux faire glisser votre doigt vers le haut pour sélectionner un style ou une mise en page différente. Il peut également afficher mes photos et mes activités en direct. Lorsqu’il fait sombre (comme lorsque vous dormez), l’écran StandBy devient rouge, rappelant une lumière rouge dans une chambre noire pour développer des photos.

Une autre fonctionnalité intéressante est les autocollants dans les messages. Bien que les autocollants de message ne soient pas nouveaux, iOS 17 en propose bien d’autres, notamment des autocollants emoji. Ceux-ci sont utiles lorsque vous souhaitez être plus précis dans votre expression plutôt que de simplement répondre à un message avec un Tapback pouce levé, pouce baissé, cœur, rire, point d’interrogation ou points d’exclamation.

Les applications iMessage ne sont plus situées au-dessus du clavier. Au lieu de cela, ils ont désormais leur propre menu dédié, dans lequel vous trouverez la section Autocollants. Appuyez sur le bouton du signe plus en bas à gauche de l’application Messages pour le faire apparaître, puis sélectionnez Autocollants. Un plateau d’autocollants apparaît avec des onglets pour tous vos autocollants iMessage existants, un autre onglet pour les autocollants emoji et, mon préféré, un pour les autocollants personnalisés. Et ce sont les autocollants personnalisés qui sont vraiment étonnants.

Vous pouvez désormais transformer votre photo en autocollant dans Messages. John Kim/CNET

Pour en créer une nouvelle, j’ai appuyé sur le signe plus du tiroir Autocollants, sélectionné une photo et appuyé sur le bouton Ajouter un autocollant. Le sujet de ma photo a ensuite été retiré de l’image et transformé en autocollant, tandis que la photo originale est restée inchangée. À partir de là, je pourrais ajouter un effet immédiatement ou modifier l’autocollant plus tard. Et il est maintenant enregistré dans le tiroir de mes autocollants pour une utilisation future.

Vous pouvez utiliser une photo en direct pour créer un autocollant animé, qui pourrait désormais constituer la meilleure partie de Stickers. C’est addictif et je prévois un avenir où des centaines, des milliers, des millions (?) d’autocollants animés personnalisés seront envoyés entre iPhones. J’exagère, mais vous verrez une fois que vous l’aurez essayé. J’ai déjà bombardé la plupart de mes amis avec un certain nombre de ces produits.

Améliorations intuitives d’iOS 17

Glisser pour répondre permet de répondre facilement et rapidement à une bulle de message. John Kim/CNET

Dans iOS 17, Apple a amélioré un certain nombre de fonctionnalités existantes et ajouté un certain nombre de nouveaux outils qui rendent l’utilisation de votre iPhone plus intuitive et plus facile. L’un d’eux est la possibilité de faire glisser votre doigt pour répondre dans l’application Messages. Les réponses en ligne ne sont pas nouvelles et elles aident certainement à empêcher les discussions de groupe de se transformer en désordre. Mais pouvoir glisser pour répondre à un message spécifique dans iOS 17 est quelque chose que je ne peux pas croire que nous n’ayons jamais eu auparavant. Cela semble assez évident.

Ensuite, il existe les widgets de l’écran d’accueil, disponibles sur l’iPhone depuis 2020. Jusqu’à présent, les widgets étaient principalement utiles pour afficher des informations visibles ou servir de raccourcis d’application. Avec iOS 17, les widgets deviennent interactifs. Je peux démarrer ou mettre en pause un podcast directement depuis le widget, et il en va de même pour la musique. À l’heure actuelle, dans la version bêta, la plupart des widgets interactifs sont des applications propres à Apple. Je suis donc impatient de voir comment les applications non Apple tirent parti de cette fonction. Voici les applications qui disposent jusqu’à présent d’un élément widget interactif :

Pomme Musique.

Podcasts Apple.

Safari.

Maison.

Contacts.

Livres.

Actualités Apple.

Ajouts personnels iOS 17

Vous pouvez personnaliser plusieurs versions de votre affiche de contact. John Kim/CNET

Apple a ajouté un certain nombre de nouveaux outils et utilitaires sur iOS 17 qui font de votre iPhone le reflet de votre style. L’une d’elles est les affiches de contact, qui transforment essentiellement votre carte de contact banale en une mini affiche de film. Vous pouvez choisir parmi plusieurs modèles différents, comme ceux qui montrent vos initiales, un Memoji ou une photo de votre choix. Cela me rappelle beaucoup les personnalisations de l’écran de verrouillage que nous avons obtenues dans iOS 16. Votre carte de contact peut avoir une affiche de contact et une photo de contact. Et vous pouvez partager votre affiche de contact en utilisant Name Drop, qui est un croisement entre AirDrop et Apple Pay (sans les cartes de crédit). Je peux passer mon iPhone au-dessus de celui de quelqu’un d’autre (de la même manière que vous déclenchez Apple Pay sur un terminal de paiement sans contact) et partager mon affiche de contact.

Je peux sélectionner le numéro de téléphone ou l’adresse e-mail spécifique que je souhaite partager lorsque Name Drop est déclenché, ce qui peut être utile si je partage mes coordonnées avec un collègue professionnel et que je ne souhaite pas transmettre mon adresse e-mail personnelle. Et il existe une option permettant de simplement recevoir les coordonnées de quelqu’un d’autre et de ne pas partager les vôtres.

Name Drop vous permet de partager votre affiche de contact avec un autre iPhone simplement en les rapprochant. Patrick Holland]CNET

Il existe également un autre ajout personnel, destiné aux personnes possédant des animaux de compagnie. L’application Photos peut désormais mieux identifier et trouver les photos d’animaux de compagnie. Si je tape le mot « chat » dans le champ de recherche Photos, toutes les photos de chats sur mon téléphone s’affichent. Localiser des photos d’animaux de compagnie n’est pas vraiment nouveau, mais apparemment, cela fonctionne mieux sous IOS 17. Pour mémoire, j’avais 562 photos de chats sur mon téléphone, ce qui semble beaucoup, mais j’aurais pensé qu’il y en avait plus.

De plus, lorsque vous affichez une photo d’un chat, une nouvelle icône de recherche visuelle apparaît avec une petite silhouette de chat. Il existe également une icône similaire pour les photos de chiens. La nouvelle icône n’ajoute aucune fonctionnalité mais c’est juste une touche agréable.

Vous pouvez enfin choisir les photos à afficher sur l’écran d’accueil avec le widget Photos pour les albums. John Kim/CNET

Il existe désormais un widget Photos pour les albums. Une fois que vous avez ajouté le widget à votre écran d’accueil, vous pouvez le modifier pour afficher les photos d’un album spécifique. Comme le balayage pour répondre dans Messages, pourquoi cela n’a-t-il pas été disponible sur mon iPhone avant maintenant ?

Outils utiles pour iOS 17

Live Voicemail est un nouvel outil de filtrage d’appels astucieux pour iPhone. John Kim/CNET

En 16 ans, l’iPhone est passé de trois appareils révolutionnaires en un, tel que défini par Steve Jobs, à un élément essentiel de notre vie quotidienne qui remplit des dizaines de fonctions différentes, comme vous montrer la météo, vous permettre d’appeler un véhicule ou de laisser vous payez un repas. iOS 17 ajoute des outils encore plus utiles, et l’un des plus remarquables est la transcription en direct des messages vocaux ; il s’agit essentiellement d’un équivalent moderne du filtrage des appels téléphoniques à l’aide d’un répondeur dans les années 80, 90 et au début des années 2000.

En tant que personne qui examine à la fois les iPhones et Android, cela me rappelle la fonction d’écran d’appel sur les téléphones Google Pixel. Essentiellement, lorsque quelqu’un vous appelle et commence à vous laisser un message, vous verrez une transcription en direct du message vocal pendant que la personne parle. Vous pouvez décrocher l’appel pour leur parler à tout moment. Je ne reçois pas beaucoup d’appels téléphoniques de personnes que je ne connais pas, mais cela peut grandement contribuer à minimiser l’anxiété qui monte lorsque je reçois un appel d’un numéro inconnu.

L’une des meilleures améliorations est aussi l’une des plus petites. S’il y a un long fil de nouveaux messages, une petite flèche apparaîtra sur le côté droit, qui, une fois enfoncée, vous amènera au premier message non lu d’une série. John Kim/CNET

Messages reçoit un nouveau bouton fléché qui vous permet d’accéder instantanément aux premiers messages non lus d’une conversation. C’est idéal pour les discussions longues où vous devez rattraper votre retard rapidement. Appuyez simplement sur la flèche pour accéder au premier message non lu.

Et puis il y a Check In, qui permet à un ami de savoir automatiquement lorsque vous êtes arrivé à destination en toute sécurité. C’est un partage de position porté à un autre niveau et je l’ai trouvé facile à utiliser. Lors de mes tests, je l’ai trouvé simple, d’autant plus qu’il se trouve directement dans le nouveau menu contextuel Messages.

L’enregistrement est un moyen simplifié de partager votre position avec un ami pour vous assurer d’arriver à destination en toute sécurité. Patrick Holland/CNET

iOS 17 arrive au complet cet automne

iOS 17 a encore un mois ou deux de tests et d’ajustements avant d’être complètement prêt pour les heures de grande écoute, mais j’en suis impressionné jusqu’à présent. Comme les versions précédentes d’iOS, il existe encore beaucoup plus de fonctionnalités, d’outils et d’améliorations qui attendent d’être découvertes. Mais si vous avez un vieil iPhone qui traîne (iOS 17 fonctionne avec l’iPhone XR et les versions plus récentes), ou si cela ne vous dérange pas de faire face à quelques problèmes ici et là, cela vaut la peine de télécharger la version bêta publique. iOS 17 fait progresser votre expérience iPhone non pas en réinventant radicalement le logiciel du téléphone, mais plutôt en affinant et en développant un certain nombre de fonctionnalités que nous apprécions déjà.