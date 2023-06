iOS 17 : Quels téléphones sont pris en charge par le nouvel OS ?

Si vous avez un iPhone 8 ou un iPhone X – ou même quelque chose de plus ancien – et que vous êtes enthousiasmé par les nouvelles fonctionnalités d’iOS 17, vous voudrez peut-être envisager une mise à niveau cet automne. Lorsque la mise à jour sera publiée plus tard cette année (probablement en septembre), elle supprimera la prise en charge de l’iPhone 8 et de l’iPhone X qui sont actuellement pris en charge par iOS 16.

D’ici là, ces téléphones auront six ans. Apple prend généralement en charge les iPhones jusqu’à environ cinq ans avec ses derniers systèmes d’exploitation, et bien sûr, certaines fonctionnalités nécessitent un matériel encore plus récent pour être prises en charge.

iPhone compatibles avec iOS 17

Voici les téléphones avec lesquels vous pourrez utiliser iOS 17.

Téléphone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2e génération ou ultérieure)

Certaines fonctionnalités nécessitent des iPhones plus récents

Bien sûr, certaines fonctionnalités nécessitent simplement un matériel plus récent que celui que vous trouverez dans un iPhone XR. La correction automatique améliorée qui utilise un nouveau modèle d’apprentissage automatique et prend en charge les corrections en ligne et les phrases complètes nécessite un iPhone 12 ou version ultérieure, par exemple.

D’autres fonctionnalités nécessitent d’autres nouveaux matériels spécifiques. Par exemple, alors que FaceTime sur Apple TV fonctionnera avec n’importe quel iPhone prenant en charge iOS 17, il nécessite une Apple TV 4K de 2e génération.