iOS 17 prouve qu’Apple n’a pas besoin d’un téléphone pliable… pour le moment

Les smartphones se semblaient plus ou moins identiques les uns aux autres au cours de la dernière décennie, mais des entreprises comme Samsung, Motorola et Google changent cela avec des écrans qui se plient et se plient. Presque tous les grands fabricants de smartphones ont sorti un téléphone pliable ou prévoient de le faire, Apple étant la principale exception.

Les fabricants de téléphones Android voient clairement l’avenir du smartphone comme des appareils qui peuvent se plier en deux pour tenir plus facilement dans votre poche ou s’ouvrir pour se transformer en tablette. Mais Apple adopte une approche résolument différente. Plutôt que d’utiliser de nouvelles conceptions matérielles pour étendre la façon dont nous utilisons nos appareils mobiles, le fabricant d’iPhone utilise son logiciel pour apporter de nouveaux cas d’utilisation à ses appareils. Au lieu de changer physiquement la forme de l’écran de l’iPhone pour s’adapter à plus d’applications ou fournir un affichage plus grand pour regarder des émissions, il transforme le logiciel de manière à vous permettre d’utiliser votre téléphone différemment.

La mise à jour iOS 17 d’Apple, qui a été lancée en version bêta mercredi et arrive officiellement cet automne, est le dernier exemple des efforts de l’entreprise à cet égard. Le logiciel introduit une fonctionnalité appelée mode veille, qui transforme essentiellement votre appareil mobile en un écran intelligent miniature comme Echo Show ou Google Nest Hub.

Bien que le mode veille d’Apple et les téléphones pliables puissent sembler sans rapport, ils partagent une connexion importante. Ils représentent tous deux des efforts pour faire évoluer la façon dont nos téléphones présentent les informations, en s’alignant sur le rôle plus important que les appareils mobiles ont joué dans nos vies au cours des 15 dernières années.

Regarde ça: iOS 17 apporte de grands changements aux anciennes habitudes : messagerie vocale en direct, AirDrop et Siri 06:44

Le mode veille fonctionne en offrant une vue plein écran d’applications telles que l’horloge, votre lecteur de musique ou votre calendrier lorsque votre iPhone est en charge et positionné en mode paysage. Cela rend votre iPhone plus proche d’un écran intelligent en offrant la possibilité de dédier tout l’écran à une application ou une fonctionnalité spécifique, ce qui facilite la visualisation à distance. Ce faisant, le mode StandBy donne à votre iPhone un nouveau rôle, lui permettant de fonctionner comme une horloge de chevet ou un appareil miniature de type Amazon Echo Show.

Pomme; capture d’écran par James Martin/CNET

Siri est optimisé pour la vue StandBy, ce qui est logique étant donné que le contrôle vocal sera probablement une grande partie de l’expérience puisque votre téléphone reposera sur une table ou calé sur un support plutôt que dans votre main. La fonctionnalité Live Activities d’Apple fonctionne également dans ce mode, vous devriez donc pouvoir voir des informations telles que votre Uber ETA sans atteindre votre téléphone.

Votre iPhone peut également afficher des informations contextuelles en faisant pivoter une collection de widgets en fonction de facteurs tels que l’heure ou votre emplacement, une fonctionnalité qu’Apple appelle Smart Stacks. Bien que cela ne soit pas spécifique à StandBy, il est facile de voir comment Smart Stacks peut être particulièrement utile dans ce mode. Au lieu que votre téléphone se transforme en une dalle noire lorsque vous ne l’utilisez pas, vous pouvez le faire afficher des éléments tels que la météo ou votre prochaine réunion au besoin.

Des entreprises comme Samsung, Motorola, Google, Oppo et Huawei ont utilisé des conceptions pliables plutôt que des logiciels seuls pour donner à nos téléphones de nouveaux rôles. Alors que le mode veille d’Apple permet à votre téléphone de fonctionner comme un écran intelligent, des téléphones comme le Samsung Galaxy Z Fold 4 et l’Oppo Find N2 peuvent également servir de tablette lorsqu’ils sont ouverts. Le nouveau téléphone à clapet Razr Plus de Motorola peut également servir de petit écran intelligent grâce à sa conception pliable et à son écran de couverture utile. Lorsque j’ai passé en revue cet appareil, j’ai ouvert le Razr Plus comme une tente avec l’écran de couverture tourné vers l’extérieur, ce qui m’a permis de voir l’heure et quelle chanson jouait sans atteindre mon téléphone.

Le nouveau Razr Plus possède un écran frontal géant qui peut en quelque sorte servir de mini écran intelligent lorsqu’il est ouvert. Lisa Eadicicco/Crumpe

StandBy est peut-être l’exemple le plus frappant de la façon dont Apple change la façon dont nous utilisons nos téléphones dans iOS 17, mais ce n’est pas le seul. La mise à jour apportera également des widgets interactifs sur votre iPhone, ce qui signifie que vous pourrez effectuer des tâches telles que cocher des rappels et contrôler vos lumières intelligentes d’un simple toucher depuis l’écran d’accueil. La version actuelle des widgets de l’iPhone lance l’application correspondante lorsqu’elle est tapée plutôt que de vous permettre d’effectuer une action.

Des fonctionnalités plus anciennes telles que Dynamic Island et l’affichage permanent, qui ont toutes deux fait leurs débuts sur la série iPhone 14 Pro l’année dernière, font également partie des efforts d’Apple pour améliorer la façon dont nous utilisons nos téléphones en modifiant la façon dont le logiciel est présenté à l’écran. L’île dynamique, par exemple, vous permet d’effectuer plusieurs tâches plus facilement en affichant les résultats sportifs ou la musique en cours de lecture près du haut de l’écran, vous empêchant de sauter entre les applications aussi souvent. L’affichage permanent vous permet de voir l’heure et d’autres informations sans avoir à prendre votre téléphone.

Des fonctionnalités telles que StandBy et Dynamic Island ne rendront pas votre téléphone aussi radicalement différent qu’un écran pliable. Mais ils montrent toujours qu’Apple essaie de rendre votre iPhone plus utile en mettant à jour la façon dont les applications et autres fonctionnalités se comportent à l’écran. Cela pourrait être particulièrement important pour Apple, étant donné qu’il faudra probablement un certain temps avant de voir un iPhone pliable.

Certains analystes prédisent qu’un iPhone pliable pourrait ne pas arriver avant au moins 2025. C’est selon les estimations de Ross Young, analyste et PDG de Display Supply Chain Consultants (via 9to5Mac), et Ming-Chi Kuo, un analyste de TF International Securities connu pour ses prédictions sur les produits Apple. Samsung, quant à lui, est sur le point de lancer la cinquième génération de ses appareils Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip.

L’absence d’Apple dans l’espace des téléphones pliables n’est pas une surprise. L’entreprise attend généralement que la technologie mûrisse afin de pouvoir lancer un produit plus attrayant avant d’entrer dans une nouvelle catégorie d’appareils. Cette approche a été efficace avec les smartwatches et les tablettes, il semble donc plausible qu’Apple poursuive une stratégie similaire avec les pliables. (C’est si Apple travaille effectivement sur un téléphone pliable, bien sûr).

Bien que les téléphones pliables aient énormément progressé et soient devenus plus populaires au cours des quatre dernières années depuis l’arrivée du premier Galaxy Fold, ils sont toujours confrontés à des défis importants. Le Galaxy Z Fold 4 et Google Pixel Fold coûtent chacun environ 1 800 $, ce qui en fait un achat de luxe pour de nombreux consommateurs. Les premiers rapports d’écrans cassés sur le Pixel Fold montrent également que la durabilité est toujours un problème avec les téléphones pliables. Peut-être qu’Apple étudie des moyens de résoudre des problèmes tels que la durabilité et les prix élevés dans les coulisses avant d’introduire son propre pliable, mais il n’y a aucun moyen de savoir avec certitude jusqu’à ce qu’Apple fasse une annonce.

Pixel Fold de Google. James Martin/Crumpe

En attendant, Apple continuera probablement à trouver de nouvelles façons de rendre l’iPhone frais et pertinent grâce à des mises à jour logicielles comme celles-ci. La société publie généralement de nouveaux modèles d’iPhone chaque automne, qui apportent des mises à niveau à tout, de l’appareil photo au processeur en passant par l’écran. Mais c’est le logiciel qui rend ces sauts matériels utiles et innovants.

En fait, les fabricants de téléphones pliables pourraient peut-être apprendre une chose ou deux de l’approche d’Apple. Bien qu’il puisse être utile d’avoir un écran géant pouvant se replier à la taille d’un téléphone, des entreprises comme Samsung et Google ont encore du travail à faire lorsqu’il s’agit de trouver de nouvelles façons intéressantes d’utiliser ces écrans flexibles avec de nouveaux logiciels.