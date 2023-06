iOS 17 n’est pas une mise à jour passionnante mais possède une fonctionnalité remarquable

Si l’on en croit les commentaires instantanés sur Twitter, la mise à jour du logiciel iPhone 2023 d’Apple va être assez décevante.

En fait, j’ai regardé le patron du logiciel Craig Federighi décrire les nouvelles fonctionnalités avec ces guerriers du clavier et je suis enclin à être d’accord avec eux. Bien sûr, il peut y avoir quelques mises à jour astucieuses de qualité de vie telles que NameDrop, mais cela et d’autres nouvelles fonctionnalités – telles que Check In – ne sont sûrement utiles que si vous et l’autre personne possédez des iPhones.

Depuis la disparition des cartes de visite, le monde a besoin d’un équivalent numérique. C’est exactement ce que fait Namedrop, en partageant vos coordonnées – et votre nouvel arrière-plan d’avatar – avec un inconnu lorsque vous passez un iPhone sur un autre.

Cela ne fonctionnera pas si l’autre personne a un téléphone Android, et Check In non plus, qui semble être exclusif à iMessage et donc inutile si vous devez envoyer des notifications lorsque vous arrivez (ou n’arrivez pas) à un destination attendue.

Pomme

Les applications multiplateformes peuvent déjà faire beaucoup de ce qui arrive dans iOS 17, sinon aussi élégamment, et d’autres mises à jour telles que la possibilité de dire « Siri » au lieu de « Hey Siri » et les albums photo assemblés automatiquement de vos animaux de compagnie tombent dans la catégorie des fonctionnalités que vous avez supposées à tort étaient déjà dans iOS mais, en fait, ne l’étaient pas.

Il y a cependant une mise à jour de qualité de vie que j’ai hâte d’obtenir en septembre lorsque Apple publiera iOS 17 au public. Il s’appelle Live Voicemail et affiche une transcription en direct du message que l’appelant laisse lorsque vous ne répondez pas au téléphone.

C’est utile dans les situations où l’appelant n’est pas dans vos contacts et vous ne savez pas si vous devez répondre ou non. L’idée est que vous pouvez lire la transcription et décider que vous voulez répondre après tout, auquel cas vous pouvez appuyer sur le bouton Accepter et parler à la personne avant qu’elle ne raccroche. Et cela vous évite d’avoir à attendre ce moment et de les rappeler.

Cela signifie également que vous savez quel est le message plus rapidement que d’avoir à attendre un peu, puis à composer votre messagerie vocale, et vous permet d’ignorer en toute sécurité les appels lorsque vous êtes occupé, car vous pouvez voir sur l’écran d’appel qu’il n’est pas assez important d’arrêter quoi que vous fassiez.

Une nouvelle fonctionnalité quelque peu connexe est la possibilité utile de laisser un message vidéo si quelqu’un ne répond pas à un appel FaceTime.

Le seul autre point fort d’iOS 17 est StandBy qui affiche l’heure et d’autres informations pendant que votre téléphone est en charge. C’est un peu comme le mode table de nuit latérale de l’Apple Watch, sauf avec la possibilité de vous donner beaucoup plus de données.

Pomme

Les widgets de pile intelligente défilables sont pris en charge et vous pouvez personnaliser l’affichage de l’horloge avec différents styles. Au moins une adopte une teinte rouge foncé pour que vous puissiez l’utiliser comme horloge de chevet.

En fait, toute la fonctionnalité semble être conçue exclusivement pour une utilisation en table de chevet : elle ne fonctionne que lorsque votre iPhone est en charge et en mode paysage. Il reste à voir s’il nécessitera un support de charge MagSafe – comme le montrent les images d’Apple pour la démonstration StandBy – ou si les iPhones plus anciens sans MagSafe obtiendront également la fonctionnalité.

Vous pouvez en savoir plus sur iOS 17 sur le site Web d’Apple.

Histoires liées