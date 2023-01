iOS 17, iPadOS 17 et macOS 14 apporteront “moins de changements majeurs que prévu initialement”

Apple aurait réduit certaines fonctionnalités initialement prévues pour être incluses avec iOS 17, iPadOS 17 et macOS 14 pour concentrer ses efforts sur son prochain casque à réalité mixte, rapporte Mark Gurman de Bloomberg, qui suggère que les nouvelles mises à jour auront “moins de changements majeurs”. que prévu à l’origine » alors que les développeurs se concentrent sur le « système d’exploitation xrOS » pour le nouveau portable AR/MR.

Écrivant dans sa newsletter hebdomadaire Power On dimanche, Gurman déclare que «l’accent mis par Apple sur le système d’exploitation xrOS – ainsi que sur les accrocs d’iOS 16 – lui a également coûté de nouvelles fonctionnalités dans iOS 17 et iPadOS 17, les prochaines mises à jour logicielles majeures pour iPhone et iPad. ” “Ce logiciel, dont le nom de code est Dawn, pourrait avoir moins de changements majeurs que prévu initialement. Il en va de même pour macOS 14, qui porte le nom de code Sunburst.

Dans le même rapport, Gurman a suggéré que l’annonce prévue par Apple en janvier pour le nouveau casque AR/MR a été reportéesignalant que le casque sera présenté ce printemps avant la conférence mondiale annuelle des développeurs en juin.

Le rapport n’examine pas en profondeur ce qui aurait été supprimé d’iOS 17, d’iPadOS 17 et de macOS 14, ni à quoi s’attendre des mises à jour lorsqu’elles seront annoncées plus tard cette année, Gurman déclarant que l’accent mis sur l’ingénierie logicielle interne d’Apple a été mis plus fortement sur le prochain casque AR / VR pour aider à préparer le produit pour sa sortie prévue à l’automne.