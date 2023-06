iOS 17 introduit la fonction StandBy pour afficher des informations visibles pendant qu’un iPhone est en charge

Avec iOS 17, Apple présente StandBy, une nouvelle fonctionnalité qui offre aux utilisateurs une expérience plein écran avec des informations visibles conçues pour être visualisées à distance lorsque l’iPhone est sur le côté et en charge.

Apple a conçu StandBy pour être utilisé lorsqu’un iPhone est sur une table de chevet, un comptoir de cuisine ou un bureau, et peut être personnalisé pour afficher une gamme de styles d’horloge, de photos préférées ou de widgets, y compris Smart Stacks, qui font apparaître les bons widgets à la bon moment.

Avec la prise en charge des activités en direct, de Siri, des appels entrants et des notifications plus importantes, StandBy rend l’iPhone plus utile lorsqu’il est visualisé à distance. Lors du chargement avec MagSafe, StandBy se souvient de la vue préférée d’un utilisateur. Il est facile d’afficher StandBy à tout moment en appuyant sur l’écran, et sur l’iPhone 14 Pro avec l’affichage Always-On, il est toujours disponible.