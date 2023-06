iOS 17 inclut un nouvel écran de mise à jour logicielle

Apple a lancé aujourd’hui la deuxième version bêta du développeur iOS 17 pour les testspermettant aux utilisateurs de tester la prochaine mise à jour logicielle majeure d’Apple pour iPhone avant sa sortie publique prévue à l’automne.

Avec le déploiement de la nouvelle mise à jour, les utilisateurs peuvent désormais voir l’écran de mise à jour logicielle mis à jour d’Apple sur iPhone, qui s’affichera chaque fois qu’une nouvelle mise à jour sera disponible au téléchargement.

En avant-première à la WWDC23 en juin, iOS 17 propose un large éventail d’améliorations et de nouvelles fonctionnalitésy compris des mises à niveau sur les applications Phone, FaceTime et Messages, de nouvelles fonctionnalités AirDrop, StandBy, une nouvelle façon d’afficher des informations d’un coup d’œil lorsque l’iPhone est posé et en charge, de nouveaux widgets interactifs, et plus encore.

La version bêta, qui n’est actuellement disponible que pour les développeurs, avec un programme de test public étendu à partir de juillet, avec iOS 17 compatible avec l’iPhone Xs et versions ultérieuressupprimant la prise en charge de l’iPhone 8 Plus, de l’iPhone 8, de l’iPhone X et de l’iPhone XR.