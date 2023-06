iOS 17 inclut trois nouveaux autocollants Memoji : Halo, Smirk et Peekaboo

Apple a ajouté trois nouveaux autocollants Memoji avec iOS 17, y compris de nouvelles expressions de halo, de sourire et de coucou.

Avec les autocollants Memoji, l’application Messages génère automatiquement des packs d’autocollants basés sur les caractères Memoji d’un utilisateur, permettant aux autocollants d’être envoyés dans Messages et FaceTime, ainsi que dans d’autres applications tierces, notamment Snapchat et Instagram.

Les trois nouveaux autocollants Memoji d’iOS 17 portent le nombre total d’autocollants Memoji personnalisés à 54, avec des expressions allant des poses régulières au baiser d’un chef, un bâillement, une jolie pose, et plus encore.

Les nouveaux autocollants font partie d’une mise à jour plus large de l’application Messages dans iOS 17qui comprend une toute nouvelle expérience d’autocollants avec de nouveaux autocollants emoji et la possibilité de créer des autocollants en direct, Check In, une fonctionnalité qui permet à l’utilisateur d’informer les membres de la famille et les amis qu’ils sont arrivés à destination en toute sécurité, et plus encore.

iOS 17 inclut également la plus grande mise à jour d’Apple de la fonction de messages audio dans l’application Messagespermettant l’enregistrement mains libres, la lecture en arrière-plan, etc.