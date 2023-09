iOS 17 et iPadOS 17 sont désormais disponibles sur les téléphones et tablettes compatibles

Après tout un été de versions bêta, les versions commerciales d’iOS 17 et d’iPadOS 17 sont désormais disponibles en téléchargement à partir d’aujourd’hui sur les appareils pris en charge. Le point d’entrée pour iOS 17 est désormais fixé à la génération iPhone Xs et iPhone XR sortie en 2018. Les séries iPhone X et iPhone 8 SE sont les grandes omissions cette année car ils mettent fin à leur support sur iOS 16.

Consultez notre couverture détaillée de tous les nouveaux ajouts dans iOS 17 ici.

Quant à iPadOS 17, vous aurez besoin d’un iPad (2018), d’un iPad Air (2019), d’un iPad mini (2019) ou d’un iPad Pro (2018) pour la dernière version. Pour plus de détails sur iPadOS 17, consultez notre couverture ici.

Apple lance également WatchOS 10 pour Watch Series 4 et versions ultérieures, ainsi que tvOS 10 pour Apple TV HD et versions ultérieures.