iOS 17 : dernière mise à jour, date de sortie d’iOS 17.4, actualités bêta et nouveautés

Apple a lancé de nouveaux iPhones en 2023, mais il existe une autre mise à jour iPhone disponible pour tous les iPhones à partir de l’iPhone XR : iOS 17. La mise à jour iOS 17 a été mise à la disposition de centaines de millions d’iPhones le lundi 18 septembre 2023.

Les nouvelles fonctionnalités d’iOS 17 incluent les affiches de contact, NameDrop, StandBy, la messagerie vocale en direct, la messagerie vocale vidéo FaceTime, un tout nouveau modèle de reconnaissance vocale Siri, d’énormes améliorations de la correction automatique et de la dictée, et bien plus encore.

C’est presque comme acheter un nouvel iPhone sans payer un centime. Dans cet article, nous discutons de tout ce que vous devez savoir sur iOS 17, y compris toutes les fonctionnalités et tous les problèmes qui surviennent, ainsi que le suivi de la dernière version et des nouveautés de la prochaine mise à jour.

Mise à jour: Le 25 janvier, Apple a publié un communiqué de presse expliquant les changements à venir sur les iPhones et iPads dans l’UE qui devraient permettre de télécharger des applications et de traiter les paiements en dehors de l’App Store. Cela devrait amener des applications comme Xbox Game Pass et GeForce Now sur l’iPhone. Il y aura également un nouveau groupe d’emoji dans iOS 17.4. Plus ci-dessous.

iOS 17 : quelle est la dernière version ?

La version initiale d’iOS 17 date du 18 septembre, mais quelques jours plus tard, le 21 septembre, Apple a publié iOS 17.0.1 avec trois correctifs de sécurité Zero Day qui « pourraient avoir été activement exploités ». Plus d’informations ici : Apple publie la mise à jour critique d’iOS 17.0.1 quelques jours seulement après la sortie d’iOS 17.

Le même jour, il y a eu un iOS 17.0.2 mise à jour pour les modèles d’iPhone 15 qui corrige un bug pour les nouveaux acheteurs d’iPhone. Certains utilisateurs qui ont acheté de nouveaux modèles d’iPhone 15 ont découvert qu’ils ne pouvaient pas transférer les données d’un ancien iPhone pendant le processus de configuration du nouvel iPhone. Ce même correctif a ensuite été publié pour les autres iPhones le 27 septembre. Tous les nouveaux iPhones doivent être mis à jour vers iOS 17.0.2 avant de tenter un transfert de données depuis un ancien iPhone.

iOS 17.0.3 est arrivé le 4 octobre avec un correctif pour un problème qui provoquait la surchauffe des iPhones, en particulier l’iPhone 15 Pro. Il existe également deux correctifs de sécurité, plus d’informations ici : iOS 17.0.3 est disponible avec le correctif de surchauffe de l’iPhone 15 Pro et les mises à jour de sécurité.

La prochaine étape était iOS 17.1arrivé le 25 octobre. Les nouvelles fonctionnalités incluent des améliorations d’AirDrop (les transferts de fichiers se poursuivent sur Internet lorsque vous êtes hors de portée), de nouvelles options de veille, des favoris dans la musique et un certain nombre de correctifs de bugs et de sécurité.

Alors iOS 17.1.1 est arrivé, qui était une mise à jour mineure corrigeant quelques bugs. Un bug lié à Apple Pay et à d’autres fonctionnalités NFC qui deviennent indisponibles sur les modèles d’iPhone 15 après le chargement sans fil dans les voitures BMW, l’autre bug lié au widget Weather Lock Screen qui peut ne pas afficher correctement la neige.

iOS 17.1.2 le 30 novembre, a corrigé quelques vulnérabilités de sécurité WebKit qui ont été exploitées dans la nature. WebKit étant le moteur de navigation utilisé par Safari.

iOS 17.2 est arrivé le 11 décembre et comprenait l’application Journal, de nouveaux widgets Météo et Horloge et des autocollants pour les réactions aux messages.

La version actuelle d’iOS 17 est iOS 17.3, arrivé le 22 janvier. La mise à jour inclut une nouvelle fonctionnalité de protection des appareils volés qui devrait rendre plus difficile aux voleurs de gâcher votre vie numérique à l’aide d’un mot de passe volé. iOS 17.3 inclut également un correctif de sécurité important pour une vulnérabilité zero-day qui pourrait avoir été exploitée.

Il y aura de nombreuses mises à jour au cours des mois à venir, à la fois des versions mineures pour les corrections de bogues et les mises à jour de sécurité, ainsi que des versions majeures ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Voici un aperçu de quelques-unes des fonctionnalités d’iOS 17 qui seront disponibles dans les mises à jour ultérieures.

iOS 16 et iOS 15 reçoivent toujours des mises à jour de sécurité.

iOS 17 bêta : quelle est la dernière version bêta d’iOS ?

Apple a lancé un programme bêta depuis qu’il a révélé les détails d’iOS 17 à la WWDC. Bien que la version complète d’iOS 17 soit disponible au public, les tests bêta se poursuivent.

Apple a commencé le développement d’iOS 17.4, la première version bêta d’iOS 17.4 étant publiée le 25 janvier.

Si vous souhaitez recevoir les mises à jour bêta d’iOS 17, lisez Comment obtenir la version bêta d’iOS 17 sur votre iPhone. Nous décrivons également comment revenir d’iOS 17 bêta à une version non bêta d’iOS pour les testeurs qui souhaitent utiliser la version non bêta d’iOS 17.

Apple a commencé à travailler sur iOS 17.3 le 12 décembre et a publié la version finale six semaines plus tard, le 22 janvier. Le délai de six semaines semble typique : iOS 17.2 a été mis à la disposition des développeurs le 26 octobre, puis est arrivé sur les iPhones le 11 décembre. Soyez cependant plus rapide : iOS 17.1 a été mis à la disposition des développeurs pour la première fois le 27 septembre et a été mis à disposition en téléchargement quatre semaines plus tard, le 25 octobre, ce qui a été un délai d’exécution rapide, peut-être en raison de la pression de la France pour résoudre un problème avec les niveaux de rayonnement de l’iPhone 12.

En supposant un délai de six semaines, nous pourrions voir iOS 17.4 sur les iPhones 6 mars. Cela semble être une date probable pour la sortie, car c’est également la date limite pour se conformer à la loi sur les marchés numériques dans l’UE et cela semble être le sujet principal de cette version.

Voici les nouvelles fonctionnalités à venir sur iOS 17.4 (certaines, nous le supposons, seront uniquement disponibles dans l’UE) :

Porte ouverte : Dans l’UE, il y aura 600 nouvelles API pour permettre aux développeurs de proposer leurs applications iOS en téléchargement à partir de marchés d’applications alternatifs. Il y aura également des analyses d’applications étendues, des fonctionnalités pour les moteurs de navigation alternatifs, l’accès au NFC pour les systèmes de paiement mobile et des options de traitement des paiements d’applications et de distribution d’applications iOS en dehors de l’App Store.

: Dans l’UE, il y aura 600 nouvelles API pour permettre aux développeurs de proposer leurs applications iOS en téléchargement à partir de marchés d’applications alternatifs. Il y aura également des analyses d’applications étendues, des fonctionnalités pour les moteurs de navigation alternatifs, l’accès au NFC pour les systèmes de paiement mobile et des options de traitement des paiements d’applications et de distribution d’applications iOS en dehors de l’App Store. Commissions : Les commissions de l’UE seront réduites à 10 % la première année pour la plupart des développeurs (et pour les abonnements au-delà de la première année) et à 17 % pour toutes les transactions numériques. Cela représente une réduction de près de moitié par rapport aux taux pratiqués dans le reste du monde.

: Les commissions de l’UE seront réduites à 10 % la première année pour la plupart des développeurs (et pour les abonnements au-delà de la première année) et à 17 % pour toutes les transactions numériques. Cela représente une réduction de près de moitié par rapport aux taux pratiqués dans le reste du monde. Sécurité : Parce qu’Apple estime qu’autoriser l’installation d’applications en dehors de l’App Store présente un risque pour l’utilisateur, de nouvelles fonctionnalités de sécurité des applications seront introduites, conçues pour atténuer les risques. Ceux-ci incluent la légalisation pour iOS et les fiches d’installation des applications. Les développeurs du marché auront également besoin d’une autorisation. Il y aura également une protection accrue contre les logiciels malveillants.

: Parce qu’Apple estime qu’autoriser l’installation d’applications en dehors de l’App Store présente un risque pour l’utilisateur, de nouvelles fonctionnalités de sécurité des applications seront introduites, conçues pour atténuer les risques. Ceux-ci incluent la légalisation pour iOS et les fiches d’installation des applications. Les développeurs du marché auront également besoin d’une autorisation. Il y aura également une protection accrue contre les logiciels malveillants. Nouvel émoji : Celui-ci s’adresse à tout le monde, pas seulement aux membres de l’UE. Un certain nombre de nouveaux emojis arrivent dans iOS 17.4. Ces emoji font partie de la version Emoji 15.1 et incluent : chaîne brisée, champignon brun, tête tremblante horizontalement, tête tremblante verticalement, citron vert, phénix, ainsi que quatre nouveaux emoji familiaux sans distinction de sexe et six emoji différents à direction alternative qui offrent un total de 108 combinaisons.

: Celui-ci s’adresse à tout le monde, pas seulement aux membres de l’UE. Un certain nombre de nouveaux emojis arrivent dans iOS 17.4. Ces emoji font partie de la version Emoji 15.1 et incluent : chaîne brisée, champignon brun, tête tremblante horizontalement, tête tremblante verticalement, citron vert, phénix, ainsi que quatre nouveaux emoji familiaux sans distinction de sexe et six emoji différents à direction alternative qui offrent un total de 108 combinaisons. PartagerJouer : La famille et les amis possédant un iPhone pourront contrôler la musique sur votre HomePod ou Apple TV, avec autorisation.

: La famille et les amis possédant un iPhone pourront contrôler la musique sur votre HomePod ou Apple TV, avec autorisation. Onglet « Accueil » d’Apple Music : L’onglet anciennement intitulé « Écouter maintenant » deviendra « Accueil ».

: L’onglet anciennement intitulé « Écouter maintenant » deviendra « Accueil ». Protection des appareils volés: Les utilisateurs peuvent désormais choisir de toujours exiger un délai lors de la modification des paramètres de sécurité, et pas seulement lorsqu’ils sont loin d’emplacements familiers.

iOS 17.3 : Nouvelles fonctionnalités

Voici les nouveautés d’iOS 17.3 :

Listes de lecture collaboratives pour Apple Music : Cette fonctionnalité était attendue pour iOS 17.2, mais il a fallu attendre iOS 17.3 pour apparaître. Les listes de lecture collaboratives pour Apple Music vous permettent de créer, de modifier et de partager des listes de lecture avec d’autres.

: Cette fonctionnalité était attendue pour iOS 17.2, mais il a fallu attendre iOS 17.3 pour apparaître. Les listes de lecture collaboratives pour Apple Music vous permettent de créer, de modifier et de partager des listes de lecture avec d’autres. AirPlay dans les hôtels concernés est autorisé.

est autorisé. Protection des appareils volés : Cette fonction de sécurité facultative peut limiter ce qui peut être fait sur votre iPhone si votre code d’accès à six chiffres est saisi lorsque vous ne vous trouvez pas dans un endroit familier comme votre domicile ou votre travail. Ceci est conçu pour rendre plus difficile l’accès des voleurs à des informations importantes. Les paramètres pour cela se trouvent dans Paramètres Identification faciale et code d’accès

iOS 17.2 : Nouvelles fonctionnalités

Voici les fonctionnalités arrivées dans iOS 17.2 :

Application de journal : La nouvelle application arrive dans iOS 16.2. L’application est un peu comme un journal dans lequel vous pouvez enregistrer les choses qui vous arrivent. Il peut être verrouillé à l’aide de Face ID/Touch ID.

: La nouvelle application arrive dans iOS 16.2. L’application est un peu comme un journal dans lequel vous pouvez enregistrer les choses qui vous arrivent. Il peut être verrouillé à l’aide de Face ID/Touch ID. Modifier le son d’alerte par défaut : Vous pourrez accéder à Paramètres Son et haptique Alertes par défaut pour modifier le son par défaut des alertes et des notifications.

: Vous pourrez accéder à Paramètres Son et haptique Alertes par défaut pour modifier le son par défaut des alertes et des notifications. Application d’actualités : L’application Actualités prendra en charge les activités en direct.

: L’application Actualités prendra en charge les activités en direct. Pomme Musique : Vous pourrez désactiver l’historique d’écoute dans Apple Music afin que cela n’ait pas d’impact sur les suggestions Apple Music. Vous pouvez écouter une nouvelle liste de lecture Favoris basée sur les pistes que vous avez marquées comme favorites, et il est plus facile d’accéder aux chansons que vous avez marquées comme favorites dans Apple Music.

: Vous pourrez désactiver l’historique d’écoute dans Apple Music afin que cela n’ait pas d’impact sur les suggestions Apple Music. Vous pouvez écouter une nouvelle liste de lecture Favoris basée sur les pistes que vous avez marquées comme favorites, et il est plus facile d’accéder aux chansons que vous avez marquées comme favorites dans Apple Music. Application TV : Il n’y aura plus d’onglets Films et Émissions de télévision séparés. Juste un onglet Store.

: Il n’y aura plus d’onglets Films et Émissions de télévision séparés. Juste un onglet Store. Vitesse de mise au point améliorée du téléobjectif pour l’iPhone 15 Pro et Pro Max.

pour l’iPhone 15 Pro et Pro Max. Enregistrement vidéo spatial pour Apple Vision Pro .

. Vérification de la clé de contact iMessage bénéficie d’options de sécurité supplémentaires.

bénéficie d’options de sécurité supplémentaires. Alertes d’urgence : Une nouvelle option « Local Awareness » pour améliorer la fiabilité des alertes.

: Une nouvelle option « Local Awareness » pour améliorer la fiabilité des alertes. Bouton d’action sur iPhone 15 Pro/Max bénéficiera d’une nouvelle option de traduction.

sur iPhone 15 Pro/Max bénéficiera d’une nouvelle option de traduction. Widgets météo et horloge : Il existe trois nouveaux widgets pour l’application Météo et un pour l’application Horloge et Contenu sensible. Un nouveau widget Horloge numérique est disponible pour l’écran d’accueil et le mode veille.

: Il existe trois nouveaux widgets pour l’application Météo et un pour l’application Horloge et Contenu sensible. Un nouveau widget Horloge numérique est disponible pour l’écran d’accueil et le mode veille. messages : Vous pouvez désormais réagir aux iMessages avec n’importe quel emoji ou autocollant. Avertissement pour les autocollants si vous l’avez activé pour les messages. Nouveau bouton de rattrapage pour accéder au premier message non lu.

: Vous pouvez désormais réagir aux iMessages avec n’importe quel emoji ou autocollant. Avertissement pour les autocollants si vous l’avez activé pour les messages. Nouveau bouton de rattrapage pour accéder au premier message non lu. Mémoji : Il y a une nouvelle section Corps pour que vous puissiez personnaliser les détails complets du corps.

: Il y a une nouvelle section Corps pour que vous puissiez personnaliser les détails complets du corps. Météo : Afficher les quantités de pluie et de neige. Carte des vents. Calendrier lunaire.

: Afficher les quantités de pluie et de neige. Carte des vents. Calendrier lunaire. Chargement sans fil: Les iPhones 13 et 14 bénéficieront de la prise en charge du chargement sans fil Qi2. Avec la prise en charge Qi2, vous bénéficierez d’une charge de 15 W même lorsque vous n’utilisez pas de chargeurs MagSafe.

Il existe également un certain nombre de corrections de bugs, notamment des améliorations d’AirDrop et un correctif pour un problème pouvant empêcher le chargement sans fil dans certains véhicules.

iOS 17.1 : Nouvelles fonctionnalités

Les nouvelles fonctionnalités suivantes sont arrivées dans iOS 17.1 le 25 octobre.