iOS 17 d’Apple est officiel avec Live Voicemail, NameDrop, mode StandBy

Surprenant absolument personne, Apple a dévoilé aujourd’hui iOS 17 lors de sa conférence annuelle des développeurs. Il s’agit de la dernière version de son système d’exploitation mobile orienté téléphone, et elle sortira cet automne comme d’habitude. Attendez-vous à ce que le premier aperçu du développeur sorte dans les prochaines heures, suivi d’une version bêta publique le mois prochain.

iOS 17 est livré avec de nombreuses petites améliorations, même si rien ne se démarque vraiment comme une fonctionnalité ultime. Néanmoins, de nombreux ajouts ont le potentiel d’être très utiles et, dans le plus pur style Apple, de nombreuses nouvelles fonctionnalités fonctionnent ensemble de manière transparente sur tous les appareils.

Pour commencer, il y a la messagerie vocale en direct, ce qui signifie que vous n’avez pas à décrocher lorsqu’un numéro que vous ne reconnaissez pas appelle – le téléphone le fera pour vous et affichera le texte défilant en direct de ce que dit la personne qui appelle, afin que vous puissiez facilement décider si cela vaut la peine de leur parler. Les appels identifiés comme spam par les opérateurs n’apparaîtront pas comme messagerie vocale en direct et seront à la place instantanément refusés. La transcription est entièrement gérée sur l’appareil.

Ensuite, nous avons le nouvel écran d’appel personnalisable, qu’Apple appelle les affiches de contact. Vous pouvez modifier leur apparence et choisir de beaux traitements pour les photos ou Memoji, en ajoutant une « typographie accrocheuse » et des couleurs de police. Ceux-ci fonctionnent également dans des applications tierces, et ils sont également utilisés lorsque vous souhaitez partager des coordonnées avec quelqu’un via une nouvelle fonctionnalité appelée NameDrop – c’est aussi simple que de toucher vos téléphones ensemble (ou un iPhone et une Apple Watch) et les cartes de contact sont échangées. Également lié au partage, SharePlay peut désormais partager un flux de musique/vidéo simultané sur deux appareils.

FaceTime prend désormais en charge les messages audio et vidéo lorsque vous appelez quelqu’un et qu’il n’est pas disponible. Les appels FaceTime génèrent également des réactions : cœurs, ballons, feux d’artifice, rayons laser, pluie, etc. Ceux-ci sont activés avec des gestes simples et seront également pris en charge dans les applications tierces. La plus grande nouvelle liée à FaceTime est peut-être que vous pouvez passer et prendre des appels sur votre Apple TV – ou lancer un appel sur votre iPhone, puis le transmettre à Apple TV.

L’application Journal est nouvelle dans iOS 17 et, comme son nom l’indique, il s’agit de journalisation, qui « s’est avérée améliorer le bien-être » si vous « réfléchissez et pratiquez la gratitude » à travers elle, dit Apple. Les suggestions sont organisées à partir de votre activité récente, y compris des photos, des personnes, des lieux et des entraînements, ce qui facilite le démarrage d’une entrée.

Le clavier bénéficie d’une nouvelle correction automatique améliorée par l’IA, de prédictions en ligne et d’un nouveau modèle de reconnaissance vocale. Tous ces éléments sont naturellement destinés à améliorer l’expérience de frappe. iMessage a amélioré les capacités de recherche avec des filtres, une fonction de réponse par balayage, la possibilité de transcrire des messages vocaux, la prise en charge de la mise à jour de l’emplacement en temps réel dans l’application, des autocollants emoji améliorés et des autocollants en direct avec des sujets extraits des photos.

L’enregistrement est une nouvelle fonctionnalité de sécurité qui fonctionne comme ceci : une fois que vous avez lancé un enregistrement, un ami ou un membre de la famille sera automatiquement averti lorsque vous serez arrivé à destination. Si vous ne progressez pas vers la destination, le contact sélectionné obtiendra l’emplacement de votre appareil, le niveau de la batterie et l’état du service cellulaire.

StandBy est ce qu’Apple appelle sa nouvelle expérience plein écran qui apparaît lorsque vous souhaitez utiliser votre iPhone sur une table de chevet ou, par exemple, dans votre cuisine ou sur un bureau en mode paysage. Il affiche de belles horloges, des photos préférées ou des widgets, y compris Smart Stacks, qui font apparaître les bons widgets au bon moment. Il existe également une prise en charge des activités en direct, de Siri, des appels entrants et des notifications plus importantes, pour faciliter la convivialité lorsqu’elles sont visualisées à distance.

Il n’est plus nécessaire de dire « Hey Siri » pour invoquer l’assistant vocal d’Apple, qui a) existe toujours et b) reste tragiquement non amélioré par l’IA. C’est juste « Siri » dans iOS 17. Il existe également un support pour les commandes consécutives, quelque chose que Google Assistant a depuis des années, mais regardez, Siri essaie de rattraper son retard maintenant.

Apple Maps prend en charge les cartes hors ligne, qui font partie de celles « attendez, ce n’était pas déjà intégré ? ! » caractéristiques. Et non, ce n’était pas le cas. Mais maintenant ça l’est.

Enfin, Safari ajoute une meilleure protection pour la navigation privée, l’application Santé dispose d’un nouvel ensemble de fonctionnalités de santé mentale et Apple Music introduit des listes de lecture collaboratives que vous pouvez apprécier avec vos amis.

