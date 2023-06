iOS 17 : Comment envoyer un message vocal sur iPhone

L’application Messages sur iPhone permet aux utilisateurs d’enregistrer et d’envoyer des enregistrements vocaux via iMessage. Voici comment envoyer un message vocal dans l’application Messages d’Apple sur iPhone.

Au lieu de taper un message, les utilisateurs peuvent simplement parler dans le microphone et envoyer leur voix sous forme de message audio. Le destinataire peut alors écouter le message à sa convenance, ou demander à son iPhone de transcrire les messages audio en texte brut, pour les moments où il ne peut pas écouter l’audio tout de suite.

Les messages vocaux deviennent de plus en plus populaires, offrant une alternative pratique à la saisie, une meilleure compréhension du ton du message et une touche personnelle. Les étapes ci-dessous montrent comment vous pouvez enregistrer et envoyer des enregistrements vocaux dans l’application Messages d’Apple sur iPhone.

Comment envoyer un message audio sur iPhone

Ouvrez l’application Messages et appuyez sur le bouton plus pour afficher le menu iMessage

Appuyez sur l’icône Audio rouge dans le menu pour commencer à enregistrer votre message audio

Appuyez sur le bouton Arrêter pour terminer l’enregistrement et appuyez soit sur la flèche bleue pour envoyer le message, soit sur le X pour annuler

Une option est également présente pour écouter votre enregistrement avant qu’il ne soit envoyé.

Par défaut, le message vocal expirera sur l’appareil du destinataire deux minutes après la première écoute. Cependant, l’option pour que les messages vocaux n’expirent jamais se trouve dans l’application Paramètres sous Messages.

Comment écouter un message audio sur iPhone

Pour écouter un message vocal, appuyez sur l’icône de lecture dans le fil iMessage ou portez l’iPhone à votre oreille pour que le message commence à jouer. Pour répondre avec un message audio, abaissez votre iPhone, puis relevez-le vers votre oreille. Après avoir entendu une tonalité, enregistrez votre réponse. Abaissez votre téléphone, puis appuyez sur l’icône représentant une flèche vers le haut pour envoyer le message audio.

Lors de l’écoute d’un message audio, la lecture en arrière-plan vous permet de quitter l’application Messages et de continuer à lire l’enregistrement dans d’autres applications ou sur l’écran de verrouillage de l’iPhone.