iOS 17 arrive demain. Voici à quoi vous pouvez vous attendre

Préparez-vous, Apple sort iOS 17 demain. Voici comment vous pouvez téléchargez le nouveau système d’exploitation iPhone. Cette sortie intervient des mois après qu’Apple a dévoilé iOS 17 lors de son Conférence mondiale des développeurs.

Le prochain logiciel iPhone apporte des améliorations aux fonctions à travers iPhone compatibles, comme dans Messages. Le dernier système d’exploitation iPhone apporte également le nouveau mode StandBy aux iPhones compatibles, qui transforme votre iPhone en un écran intelligent lors du chargement et en mode paysage, c’est-à-dire lorsqu’il est horizontal et non vertical.

Les développeurs et les bêta-testeurs peuvent télécharger le iOS 17 release candidate maintenant. Une version candidate est ce que Apple appelle une version presque finale d’une mise à jour. Les versions candidates sont comme un aperçu de la version finale du logiciel.

Apple a également annoncé le nouveau iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max et le nouveau Apple Watch série 9 et Apple Watch Ultra2 lors de l’événement de mardi.

