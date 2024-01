iOS 17.4 : une nouvelle initiative révolutionnaire transformera votre iPhone pour toujours

La mise à jour iOS 17.4 d’Apple verra le fabricant d’iPhone ouvrir pour la toute première fois sa boutique d’applications et son écosystème iOS à des tiers. Dans une démarche révolutionnaire, le fabricant d’iPhone se conformera aux exigences de l’UE Loi sur les marchés numériques en autorisant le chargement latéral des applications à partir de mars, lors du lancement d’iOS 17.4, a déclaré Apple dans un communiqué. annonce.

Le changement à venir dans iOS 17.4 sera bien accueilli par les utilisateurs d’iPhone dans l’UE qui souhaitent bénéficier de la même flexibilité dont bénéficient les utilisateurs d’Android de Google. Mais Apple a averti que le chargement latéral et les modifications associées qui doivent être apportées à iOS et à son écosystème exposent les utilisateurs d’iPhone à des risques de sécurité majeurs.

De nombreux experts sont d’accord. La beauté d’iOS du point de vue de la sécurité et de la confidentialité réside dans son approche en écosystème fermé, qui contraste avec le marché ouvert d’Android. Étant donné qu’Apple possède le matériel et les logiciels d’iOS, le fabricant d’iPhone dispose d’un bien meilleur contrôle en matière de sécurité. À partir d’iOS 17.4, cela changera pour les utilisateurs basés dans l’UE, mais Apple affirme faire tout son possible pour assurer votre sécurité autant que possible.

Qu’est-ce qui change dans iOS 17.4 ?

La loi sur les marchés numériques vise à stimuler la concurrence en empêchant les géants de la technologie comme Apple d’agir comme des « gardiens » dominant le marché. À partir d’iOS 17.4, Apple ajoute de nouvelles options pour distribuer des applications iOS à partir de marchés d’applications alternatifs “y compris de nouvelles API et outils qui permettent aux développeurs de proposer leurs applications iOS en téléchargement à partir de marchés d’applications alternatifs”.

Il ajoutera également un nouveau cadre et de nouvelles API pour créer des marchés d’applications alternatifs, “permettant aux développeurs de marchés d’installer des applications et de gérer les mises à jour au nom d’autres développeurs à partir de leur application de marché dédiée”.

De plus, les développeurs pourront utiliser des moteurs de navigateur autres que WebKit, pour les applications de navigateur et les applications avec des expériences de navigation intégrées à l’application.

Apple partage également les modifications conformes au DMA affectant les paiements sans contact. Cela inclut de nouvelles API permettant aux développeurs d’utiliser la technologie NFC dans leurs applications bancaires et de portefeuille dans tout l’Espace économique européen, a déclaré Apple. Dans l’UE, Apple introduit également de nouveaux contrôles qui « permettent aux utilisateurs de sélectionner par défaut une application tierce de paiement sans contact – ou un marché d’applications alternatif ».

Où le chargement latéral sera-t-il disponible ?

Apple a déclaré que les modifications à venir dans iOS 17.4 seraient disponibles dans l’UE, mais qu’est-ce que cela signifie exactement, étant donné que le Royaume-Uni n’en est plus membre ? Selon certaines informations, le Royaume-Uni serait exempté de ces changements, du moins pour le moment.

Dans son communiqué de presse, Apple a décrit comment les nouvelles fonctionnalités « seront disponibles pour les utilisateurs des 27 pays de l’UE à partir de mars 2024 ».

Ces 27 pays sont : Les pays de l’UE sont : Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, République de Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte. , Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne et Suède.

Mais le Royaume-Uni dispose de sa propre version du DMA, le UK Digital Markets Bill, qui est actuellement en cours d’approbation et pourrait éventuellement forcer la main à Apple.

Comment fonctionnera le chargement latéral dans iOS 17.4 ?

Comme vous l’avez peut-être compris, Apple n’est pas particulièrement satisfait des changements. Et le chargement latéral ne sera pas ouvertement disponible, 9à5Mac rapports. Apple maintient plutôt un élément de « jardin clos » en autorisant uniquement certains magasins d’applications qu’il appelle « App Marketplaces » à distribuer des applications. Ceux-ci doivent suivre les règles et stipulations d’Apple.

Pendant ce temps, Apple vérifiera que votre appareil est éligible au chargement latéral des modifications via un système appelé « pays », qui combine des informations telles que l’adresse de facturation de votre identifiant Apple, le pays de localisation, la région définie dans les paramètres iOS et le type d’appareil que vous utilisez.

Comme le note 9to5Mac, le système vérifie également si l’appareil vient de Chine pour restreindre le chargement latéral, même si la raison n’est pas claire. Vous pourrez voir la région de votre appareil via une nouvelle section dans le menu « À propos de cet iPhone », avec des détails supplémentaires sur le système qui seront disponibles dans un article d’assistance non encore publié sur le site d’Apple.

Autres changements pour les utilisateurs de l’UE dans iOS 17.4

D’autres exigences du DMA incluent des modifications apportées au navigateur Safari d’Apple. Alors que les utilisateurs iOS ont déjà la possibilité de définir un navigateur Web tiers par défaut, Apple doit aller plus loin pour se conformer aux règles de l’UE.

Reflétant les exigences du DMA visant à garantir que les utilisateurs sachent qu’il existe un choix, Apple a déclaré qu’il introduisait également un nouvel écran de choix, qui apparaîtra lorsque les utilisateurs ouvriront Safari pour la première fois sous iOS 17.4 ou version ultérieure. “Cet écran invitera les utilisateurs de l’UE à choisir un navigateur par défaut parmi une liste d’options”, a déclaré Apple.

Quels sont les risques de sécurité ?

Apple affirme qu’un écosystème plus ouvert fourni avec le DMA signifie qu’il a moins de capacité à faire face à d’autres risques, “y compris les applications qui contiennent des escroqueries, des fraudes et des abus, ou qui exposent les utilisateurs à du contenu illicite, répréhensible ou nuisible”.

Apple affirme que sa fonction anti-pistage, App Tracking Transparency, continuera à fonctionner avec les applications distribuées en dehors de l’App Store. “Cependant, les exigences du DMA signifient que les fonctionnalités de l’App Store, notamment le partage des achats familiaux et la demande d’achat, ne seront pas compatibles avec les applications téléchargées en dehors de l’App Store.”

La « seule mesure de sécurité en or » pour assurer la sécurité des iPhones est le fait que les applications sont téléchargées à partir de l’écosystème App Store d’Apple, explique Jake Moore, conseiller mondial en cybersécurité chez ESET. « L’ouverture de ce système à des tiers non contrôlés permettrait potentiellement aux auteurs de menaces d’utiliser des chevaux de Troie et des logiciels malveillants dans les applications pour cibler les appareils », prévient-il.

Sean Wright, responsable de la sécurité des applications chez Featurespace, est plus en désaccord sur les modifications apportées à iOS 17.4 par Apple. “L’écosystème fermé semble initialement plus sûr et moins sujet aux applications malveillantes, mais ce n’est pas toujours le cas.”

De plus, Wright admet qu’il n’y a pas eu jusqu’à présent de « problème majeur » avec la possibilité d’installer des applications depuis d’autres emplacements sur Android.

Que fait Apple pour renforcer la sécurité ?

Apple a déclaré dans son annonce qu’il introduisait de nouvelles mesures de protection pour renforcer la sécurité. Ceux-ci inclus Notarisation pour les applications iOS, une autorisation pour les développeurs de places de marché et des informations sur les paiements alternatifs. Il affirme que cela « réduira les risques et offrira la meilleure expérience, la plus sécurisée possible, aux utilisateurs de l’UE ».

Cependant, même avec ces garanties en place, « de nombreux risques subsistent », a déclaré Apple.

Ce qu’il faut faire

Ce n’est pas idéal pour les utilisateurs d’iPhone européens soucieux de leur sécurité, dont beaucoup utilisent des appareils Apple en raison de leurs informations d’identification sécurisées par conception.

À partir d’iOS 17.4, les utilisateurs doivent être plus attentifs à l’origine des applications qu’ils téléchargent, explique Moore. “Les utilisateurs avertis d’Android sont habitués à cela depuis le début, mais les utilisateurs d’Apple devront désormais faire preuve de plus de diligence raisonnable afin de protéger leurs appareils et leurs données.”

Lorsqu’ils effectuent des achats sur des marchés tiers, les utilisateurs doivent être conscients qu’ils fournissent leurs informations de paiement à des tiers, explique Boris Larin, chercheur principal en sécurité au GReAT de Kaspersky. “Apple a déclaré qu’elle ne serait pas en mesure d’effectuer des remboursements dans de tels cas.”

Lorsque iOS 17.4 sera lancé, Wright pense que la plupart des gens s’en tiendront toujours aux magasins d’applications officiels. « Ce serait certainement ma recommandation aux utilisateurs », dit-il.

Je suis d’accord. Bien que les modifications apportées à iOS 17.4 représentent un changement énorme pour les utilisateurs d’iPhone de l’UE, il est toujours possible de sécuriser votre iPhone. Vérifiez toutes les applications avant de les télécharger, y compris les critiques, et si vous êtes inquiet, limitez vos téléchargements à l’App Store officiel d’Apple uniquement.

Mise à jour le 29/01 à 05h18 HNE. Cet article a été publié pour la première fois le 26/01 à 06h44 HNE. Mise à jour pour inclure des informations sur les pays qui seront exactement affectés par le changement iOS 17.4 et ce que cela signifie pour les utilisateurs britanniques.

