iOS 17.4 bêta : toutes les nouvelles modifications

Apple a présenté aujourd’hui aux développeurs les premières versions bêta d’iOS 17.4 et d’iPadOS 17.4, apportant des mises à jour radicales à l’iPhone et à l’iPad en Europe. La plupart des changements majeurs n’affecteront que les utilisateurs de l’UE, mais des mises à jour du système d’exploitation sont également disponibles dans le monde entier.



Dans cet article, nous avons rassemblé toutes les nouveautés d’iOS 17.4 bêta 1.

Changements dans l’UE

Apple a mis en œuvre plusieurs changements majeurs dans le fonctionnement de l’App Store et des applications dans l’Union européenne afin de se conformer à la loi sur les marchés numériques. Ces modifications sont incluses dans iOS 17.4, mais sont généralement limitées aux pays de l’Union européenne.

Boutiques d’applications alternatives et conditions de la nouvelle boutique d’applications

Les développeurs d’applications dans l’UE peuvent choisir de proposer des magasins d’applications alternatifs ou d’installer leurs applications via des magasins alternatifs, et Apple propose une toute nouvelle structure tarifaire qui accompagne ce changement. Il existe une nouvelle structure commerciale à laquelle les développeurs peuvent adhérer, qui s’applique à la fois aux applications distribuées dans l’‌App Store‌ et aux applications distribuées par des moyens alternatifs.

Les développeurs d’applications utilisant le nouveau système devront payer une redevance standard de 0,50 euro par utilisateur et par an, le premier million d’installations étant offert gratuitement. Les applications distribuées via des magasins d’applications alternatifs n’auront aucune commission. Les applications distribuées via l’‌App Store‌ paieront une commission réduite de 17 %, ou 10 % pour celles du programme pour petites entreprises ou pour les abonnements d’utilisateurs de plus d’un an.

Les développeurs peuvent choisir de ne pas adhérer au nouveau système et peuvent utiliser le système existant avec la même commission de 15/30 % que celle disponible ailleurs dans le monde. Apple dispose d’un calculateur de frais pour aider les développeurs à déterminer ce qu’ils paieront avec la configuration existante, avec la nouvelle configuration, avec la nouvelle configuration utilisant des magasins d’applications alternatifs et avec la nouvelle configuration utilisant l’‌App Store‌.

Les utilisateurs peuvent définir leur boutique d’applications alternative préférée comme boutique d’applications par défaut sur leur appareil s’ils le souhaitent. Les utilisateurs de l’UE verront une option à cet effet dans l’application Paramètres.

Il existe un grand nombre de changements en coulisse qui permettent cette fonctionnalité dans l’UE, avec des mises à jour de toutes sortes de messagerie système. Les utilisateurs de l’UE recevront, par exemple, un avertissement contextuel lorsqu’une application d’un magasin d’applications alternatif contient des logiciels malveillants, et de nouveaux écrans permettront de vérifier les informations d’une application alternative.

Un paramètre Screen Time permettra aux parents de décider si les appareils de leurs enfants sont capables d’installer des applications provenant de marchés d’applications alternatifs.

Options de paiement alternatives

Apple autorise également les applications à utiliser des options de paiement alternatives dans leurs applications, et il n’est plus obligatoire d’utiliser l’achat intégré. Les développeurs qui distribuent des applications via l’‌App Store‌ et utilisent une option de paiement alternative bénéficieront d’une réduction de 3 % sur leurs frais ‌App Store‌.

Les développeurs qui distribuent via des applications alternatives et utilisent également une option de paiement alternative ne paieront à Apple aucun frais au-delà des frais fixés à 0,50 euro par utilisateur.

Avec les paiements alternatifs, les achats de biens et services numériques peuvent être effectués directement dans une application ou un développeur peut choisir de créer un lien vers son site Web pour qu’un utilisateur effectue un paiement. Apple exige que les développeurs utilisent un fournisseur de paiement connu et sécurisé.

Mises à jour du navigateur tiers

Après la mise à jour vers iOS 17.4, les utilisateurs de l’UE qui ouvrent Safari verront une fenêtre contextuelle leur permettant de choisir une nouvelle option de navigateur par défaut dans une liste des navigateurs les plus populaires sur iOS.

Apple autorise également les moteurs de navigateur alternatifs et ne limitera pas les navigateurs comme Chrome au moteur WebKit.

Accès NFC

Les applications de paiement tierces et les banques ont accès à la puce NFC de l’‌iPhone‌ dans iOS 17.4 et peuvent proposer des paiements sans contact directement sur l’‌iPhone‌ sans utiliser Apple Pay ou l’application Wallet dans l’Espace économique européen. Les utilisateurs peuvent définir un fournisseur de paiement sans contact par défaut qui s’active sur les terminaux Tap-to-Pay ou lorsque le bouton latéral de l’‌iPhone‌ est enfoncé deux fois.

L’option permettant de définir un fournisseur de paiement sans contact par défaut est disponible dans l’application Paramètres dans l’UE, et cette section fournira également des détails sur toutes les applications qui ont demandé et obtenu un accès au paiement sans contact.

Les utilisateurs de l’UE peuvent également modifier l’application Wallet par défaut sur l’‌iPhone‌.

Modifications apportées aux applications de jeu

Les applications de jeux en streaming sont désormais autorisées sur l’‌App Store‌ dans le monde entier, ce qui signifie que des services tels que Xbox Cloud Gaming et Nvidia GeForce NOW peuvent être proposés en tant qu’applications ‌iPhone‌ et ‌iPad‌ autonomes.

Apple n’autorisait auparavant que les services de jeux en nuage via le Web, mais les applications dédiées permettant aux utilisateurs de diffuser des jeux à partir de serveurs sont désormais autorisées.

Les mini-applications, mini-jeux, chatbots et plug-ins peuvent également désormais utiliser le système d’achat intégré.

Nouvel émoji

La version bêta d’iOS 17.4 ajoute de nouveaux caractères emoji qui incluent du citron vert, un champignon brun comestible, un phénix, une chaîne cassée, secouant la tête verticalement (comme dans un hochement de tête « oui ») et secouant la tête horizontalement (un hochement de tête « non »).



Ces emoji font partie de la mise à jour Unicode 15.1 approuvée en septembre 2023.

Messagerie avec Siri

Le paramètre Envoyer automatiquement des messages sous Siri et recherche a été renommé « Messagerie avec ‌Siri‌ » et il existe une option permettant de configurer ‌Siri‌ pour lire les messages entrants dans une langue spécifique comme l’espagnol, le français, l’allemand, le chinois et bien d’autres.



Le changement ne met pas à jour la langue principale dans laquelle ‌Siri‌ écoute et répond, mais se limite à la lecture des messages.

Podcasts et musique

Les onglets « Écouter maintenant » dans Apple Music et Podcasts ont été renommés « Accueil ».

Transcriptions des podcasts

L’application Podcasts propose désormais des transcriptions, similaires au fonctionnement des paroles dans l’application ‌Apple Music‌.



Les podcasts utilisent également la barre ‌Apple Music‌ Now Playing lorsqu’ils sont réduits.

Safari

La barre d’URL/de recherche dans Safari est désormais plus large qu’auparavant.

Protection des appareils volés

Dans la section Protection des appareils volés de l’application Paramètres, il existe désormais une option permettant d’exiger un délai de sécurité toujours ou uniquement lorsque vous êtes loin d’emplacements familiers.

CarPlay nouvelle génération

CarPlay de nouvelle génération devrait être lancé aux États-Unis plus tard en 2024, et le code dans iOS 17.4 fait référence à huit nouvelles applications ‌CarPlay‌.

Caméra de voiture: Cette application affichera le flux de la caméra de recul du véhicule.

Cette application affichera le flux de la caméra de recul du véhicule. Charge: Pour les véhicules électriques, cette application affichera le niveau de la batterie, l’état de charge, le temps restant jusqu’à ce que la batterie soit complètement chargée, et bien plus encore.

Pour les véhicules électriques, cette application affichera le niveau de la batterie, l’état de charge, le temps restant jusqu’à ce que la batterie soit complètement chargée, et bien plus encore. Climat: Cette application donnera accès aux commandes de climatisation d’un véhicule dans ‌CarPlay‌, vous permettant de régler la température de la climatisation ou du système de chauffage, la vitesse du ventilateur, les sièges chauffants, le volant chauffant, etc.

Cette application donnera accès aux commandes de climatisation d’un véhicule dans ‌CarPlay‌, vous permettant de régler la température de la climatisation ou du système de chauffage, la vitesse du ventilateur, les sièges chauffants, le volant chauffant, etc. Fermetures : Cette application affichera si l’une des portes du véhicule est ouverte et peut également afficher des symboles d’avertissement du véhicule.

Cette application affichera si l’une des portes du véhicule est ouverte et peut également afficher des symboles d’avertissement du véhicule. Médias: Cette application donnera accès aux commandes des stations de radio FM et AM dans ‌CarPlay‌, ainsi qu’à d’autres options multimédias comme SiriusXM. On ne sait pas si SiriusXM offrira une connectivité par satellite ou restera limité au streaming Internet. Les utilisateurs pourront choisir parmi une liste de genres musicaux, tels que Top 40 et Rock.

Cette application donnera accès aux commandes des stations de radio FM et AM dans ‌CarPlay‌, ainsi qu’à d’autres options multimédias comme SiriusXM. On ne sait pas si SiriusXM offrira une connectivité par satellite ou restera limité au streaming Internet. Les utilisateurs pourront choisir parmi une liste de genres musicaux, tels que Top 40 et Rock. Pression des pneus: Cette application affichera la pression d’air pour chacun des pneus du véhicule et fournira des avertissements de basse pression, de haute pression et de crevaison.

Cette application affichera la pression d’air pour chacun des pneus du véhicule et fournira des avertissements de basse pression, de haute pression et de crevaison. Voyages: Cette application fournira une variété de données liées à la conduite, notamment la vitesse moyenne du véhicule, la consommation de carburant ou l’efficacité énergétique, le temps total écoulé et la distance parcourue lors d’un trajet, et bien plus encore.

Une image dans iOS 17.4 bêta suggère que ‌CarPlay‌ affichera également probablement un écran « Au revoir » une fois que le conducteur aura éteint le véhicule.

PartagerJouer

Le contrôle de la musique SharePlay s’étend au HomePod et à l’Apple TV avec iOS 17.4 et tvOS 17.4. Grâce à cette fonctionnalité, la famille et les amis d’un utilisateur peuvent contrôler la musique diffusée sur un ‌HomePod‌ ou une ‌Apple TV‌, à condition que l’utilisateur en ait accordé l’autorisation.



La personne qui possède le ‌HomePod‌ ou l’‌Apple TV‌ doit disposer d’un abonnement ‌Apple Music‌, mais la personne qui bénéficie d’un accès SharePlay peut écouter de la musique en utilisant ‌Apple Music‌ sans abonnement.

La connexion à un ‌HomePod‌ ou à une ‌Apple TV‌ pour utiliser SharePlay peut être effectuée en scannant un code QR sur l’‌iPhone‌ du propriétaire de l’appareil (pour le ‌HomePod‌) ou l’‌Apple TV‌. Les utilisateurs peuvent se connecter à un appareil dans le même espace ou à distance.

Chronomètre d’activité en direct

iOS 17.4 ajoute une fonction d’activité en direct pour la fonction Chronomètre sur l’‌iPhone‌. Lorsqu’il est activé via l’application Horloge, le chronomètre apparaît désormais dans l’îlot dynamique et sur l’écran de verrouillage.



Il existe des commandes pour mettre le chronomètre en pause, l’effacer et démarrer un nouveau tour.

Application Apple TV

La section « Comment regarder » de l’application ‌Apple TV‌ qui indique où un film ou une émission de télévision peut être visionné dispose désormais d’une interface de liste plutôt que d’une interface de carte.

Magasin d’applications

La fonction d’achat de l’App Store affiche désormais l’historique des achats à l’échelle du compte pour un identifiant Apple. Il comprend les achats de télévision et de films, les achats de musique, les abonnements et les achats d’applications, et il s’agit de la même interface qui est disponible lors de l’accès aux informations d’achat pour n’importe quel « identifiant Apple ».



Les applications sont toujours répertoriées, mais dans une nouvelle section « Applications ».

Plus de fonctionnalités

Connaissez-vous quelque chose de nouveau dans iOS 17.4 que nous avons laissé de côté ? Faites-le-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.