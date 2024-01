iOS 17.4 Beta Références 8 nouvelles applications CarPlay

La première version bêta d’iOS 17.4 distribuée hier aux développeurs contient des références à huit nouvelles applications CarPlay.

La mise à jour précède la « nouvelle génération de CarPlay », qui, selon Apple, sera disponible courant 2024.

Cette nouvelle génération de CarPlay est l’expérience iPhone ultime pour la voiture. Il fournit du contenu pour tous les écrans du conducteur, y compris le groupe d’instruments. Cela garantit une expérience de conception cohérente qui met en valeur le meilleur de votre voiture et de votre iPhone, avec des designs pour chaque constructeur automobile qui expriment le caractère et la marque de votre véhicule. Les fonctions du véhicule telles que la radio et les commandes de température sont gérées directement depuis CarPlay. Et les options de personnalisation allant des widgets à la sélection de modèles de groupes de jauges sélectionnés le rendent unique pour le conducteur.

Voici un aperçu des huit nouvelles applications trouvées dans iOS 17.4 bêta par MacRumeurs.

Nouvelles applications CarPlay

● Paramètres automatiques : cette application vous permettra de gérer les iPhones couplés et d’ajuster les paramètres du véhicule.

● Caméra de voiture : cette application affichera le flux de la caméra de recul du véhicule.

● Charge : pour les véhicules électriques, cette application affichera le niveau de la batterie, l’état de charge, le temps restant jusqu’à ce que la batterie soit complètement chargée, et bien plus encore.

● Climat : cette application donnera accès aux commandes de climatisation d’un véhicule dans CarPlay, vous permettant de régler la température de la climatisation ou du système de chauffage, la vitesse du ventilateur, les sièges chauffants, le volant chauffant, etc.

● Fermetures : cette application affichera si l’une des portes du véhicule est ouverte et peut également afficher des symboles d’avertissement du véhicule.

● Médias : cette application donnera accès aux commandes des stations de radio FM et AM dans CarPlay, ainsi qu’à d’autres options multimédias comme SiriusXM. On ne sait pas si SiriusXM offrira une connectivité par satellite ou restera limité au streaming Internet. Les utilisateurs pourront choisir parmi une liste de genres musicaux, tels que Top 40 et Rock.

● Pression des pneus : cette application affichera la pression de l’air pour chacun des pneus du véhicule et fournira des avertissements de basse pression, de haute pression et de crevaison.

● Trajets : cette application fournira diverses données relatives à la conduite, notamment la vitesse moyenne du véhicule, la consommation de carburant ou l’efficacité énergétique, le temps total écoulé et la distance parcourue lors d’un trajet, et bien plus encore.

On ne sait pas si Apple rendra l’une de ces applications disponible pour les véhicules existants ou si elle ne sera disponible que sur les nouveaux véhicules prenant en charge CarPlay de nouvelle génération.

Notamment, une nouvelle image « au revoir » a également été repérée dans la version bêta, laissant entendre qu’Apple pourrait afficher le message à l’écran lorsque vous éteignez votre véhicule.

[via @SteveMoser]