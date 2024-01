iOS 17.4 Beta ajoute l’activité en direct du chronomètre

iOS 18 est potentiellement la « plus grande » mise à jour logicielle de l’histoire de l’iPhone

Apple a de grands projets pour iOS 18, selon Mark Gurman de Bloomberg. Dans la section questions-réponses réservée aux abonnés de sa newsletter Power On d’aujourd’hui, Gurman a déclaré qu’iOS 18 a le potentiel d’être la « plus grande » mise à jour logicielle de l’histoire de l’iPhone. “On me dit que le nouveau système d’exploitation est considéré au sein de l’entreprise comme l’une des mises à jour iOS les plus importantes, sinon la plus importante, de l’histoire de l’entreprise”…