iOS 17.3 : une nouvelle fonctionnalité iPhone passionnante arrive la semaine prochaine

L’iOS 17.3 d’Apple arrivera la semaine prochaine, ainsi que de nouvelles fonctionnalités iPhone intéressantes. La mise à jour iOS 17.3 a mis du temps à arriver, certains craignant qu’elle ne soit retardée après la sortie de la deuxième version bêta. tiré à la dernière minute.

Beaucoup de gens s’attendaient à ce qu’iOS 17.3 arrive fin janvier ou peut-être plus tard, mais le fabricant d’iPhone a accidentellement laissé échapper que la mise à niveau arriverait la semaine prochaine dans un communiqué de presse dévoilant son bracelet de sport Black Unity pour l’Apple Watch, MacRumeurs rapports.

Apple a écrit :

«Le nouveau fond d’écran Unity Bloom pour iPhone et iPad pour l’écran de verrouillage sera également disponible la semaine prochaine et nécessite un iPhone Xs ou version ultérieure exécutant iOS 17.3 et un iPad (6e génération et versions ultérieures), un iPad mini (5e génération et versions ultérieures), un iPad Air. (3e génération et versions ultérieures), iPad Pro 12,9 pouces (2e génération et versions ultérieures), iPad Pro 10,5 pouces et iPad Pro 11 pouces (1re génération et versions ultérieures) exécutant iPadOS 17.3. »

Protection des appareils volés

La fonctionnalité phare d’iOS 17.3 – et l’une des meilleures depuis longtemps, à mon avis – est un ensemble de fonctionnalités pour vous protéger en cas de vol de votre iPhone. Le lancement de Stolen Device Protection intervient après la le journal Wall Street a montré comment les voleurs espionnaient les codes d’accès des utilisateurs d’iPhone et les utilisaient pour pénétrer dans leurs appareils une fois volés.

Au lancement d’iOS 17.3, il ajoutera le mode Appareil volé, empêchant les voleurs d’accéder à vos mots de passe et désactivant Module perdue ou en changeant votre identifiant Apple. Il le fera en exigeant une authentification supplémentaire telle que Face ID ou Touch ID.

Dès l’arrivée d’iOS 17.3, vous pouvez trouver la nouvelle fonctionnalité en accédant à vos paramètres > Face ID et code d’accès et en activant la protection des appareils volés.

Quand exactement iOS 17.3 sera-t-il lancé ?

Il est certain qu’iOS 17.3 arrivera la semaine prochaine, mais Apple n’a pas confirmé le jour où la mise à niveau de l’iPhone arrivera. Je suppose que c’est le lundi 22 janvier ou le mardi 23 janvier, mais gardez un œil sur les paramètres de votre iPhone > Général > Mise à jour du logiciel, ou revenez sur ma page Forbes si vous le souhaitez.

La mise à jour iOS 17.3 s’accompagne également d’autres nouvelles fonctionnalités, telles que les listes de lecture collaboratives dans Apple Music. Il sera bien sûr accompagné de mises à niveau de sécurité importantes, que j’aborderai plus en détail lorsque iOS 17.3 arrivera.

