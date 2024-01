iOS 17.3 – Explication de la protection des appareils volés – pourquoi vous devriez mettre à niveau maintenant [Video]

Hier, Apple a publié iOS 17.3 avec en tête d’affiche la fonction de protection des appareils volés. Cette fonctionnalité, qui aide à protéger votre appareil contre les voleurs, fait de la mise à jour vers iOS 17.3 une évidence. Mais des fonctionnalités supplémentaires, telles que les listes de lecture collaboratives Apple Music et les réactions Emoji, rendent cette version encore plus agréable.

Regardez notre vidéo pratique complète pendant que Jeff explique les tenants et les aboutissants de la protection des appareils volés et présente les autres nouvelles modifications et fonctionnalités d’iOS 17.3. Si vous ne l’avez pas déjà fait, abonnez-vous à 9to5Mac sur YouTube pour plus de vidéos.

Protection des appareils volés

La fonctionnalité phare de la version 17.3 est la protection des appareils volés, et à juste titre. C’est la fonctionnalité qui aidera à empêcher l’accès non autorisé des voleurs.

Jusqu’à iOS 17.3, un voleur pouvait utiliser le code d’accès de votre appareil pour accéder à votre identifiant Apple et à d’autres paramètres sensibles. Avec la protection des appareils volés d’iOS 17.3, votre iPhone nécessitera désormais une authentification biométrique pour accéder à ces paramètres, et même dans ce cas, si l’appareil ne se trouve pas dans un endroit important comme le travail ou la maison, un délai de sécurité d’une heure est décrété avant toute sécurité. des modifications peuvent être apportées.

Dans ma vidéo pratique ci-dessous, je parcours tout le processus de configuration de la protection des appareils volés et je teste également ce que signifie tenter de modifier un paramètre de sécurité lorsque je suis loin d’un emplacement familier.

Vidéo : Quoi de neuf dans iOS 17.3 ?

En un mot, Stolen Device Protection protège les paramètres de sécurité de votre iPhone de deux manières significatives. Premièrement, il oblige les utilisateurs qui tentent de modifier un paramètre de sécurité alors qu’ils sont loin d’un emplacement familier à utiliser l’authentification biométrique. Dans la plupart des cas, un voleur n’aura pas accès à vos données faciales pour s’authentifier avec Face ID, il ne pourra donc pas continuer. Deuxièmement, même si une personne peut s’identifier grâce à des données biométriques, iOS imposera un délai d’une heure avant que des modifications puissent être apportées.

Bien que le délai d’une heure soit actif, les utilisateurs peuvent toujours utiliser l’appareil comme d’habitude, ils ne peuvent tout simplement pas modifier les paramètres de sécurité importants tels que le code d’accès, le mot de passe ou désactiver la protection des appareils volés. Les utilisateurs recevront une notification urgente une fois le délai d’une heure écoulé. Alternativement, si l’appareil retourne à un emplacement important, le délai sera automatiquement suspendu et vous recevrez une notification.



























En gardant tout cela à l’esprit, vous aurez besoin d’activer les services de localisation pour utiliser correctement la protection des appareils volés. Plus précisément, vous devrez vous assurer que Lieux importants dans Paramètres → Confidentialité et sécurité → Services de localisation → Services système est activé car c’est ce qu’iOS utilise pour en savoir plus sur les zones que vous fréquentez, comme la maison ou le travail.

La protection des appareils volés est une fonctionnalité qui peut légitimement vous protéger contre la compromission majeure de votre iPhone par un voleur qui connaît votre mot de passe iOS. Bien qu’il soit peu probable qu’un voleur vole votre mot de passe et votre appareil physique, cela s’est déjà produit plusieurs fois auparavant. Étant donné que cette fonctionnalité pose peu d’inconvénients aux utilisateurs légitimes d’iPhone, il est facile de recommander de l’activer.

Plus d’une douzaine de nouveaux correctifs de sécurité

Apple corrige généralement les bugs et les correctifs de sécurité à chaque nouvelle version d’iOS, et iOS 17.3 ne fait pas exception. Plus d’une douzaine de nouveaux correctifs de sécurité documentés sont inclus dans cette version, y compris des correctifs destinés à corriger des failles qui pourraient permettre aux attaquants d’exécuter du code arbitraire avec les privilèges du noyau. C’est une autre raison essentielle pour laquelle une mise à jour dès que possible est fortement recommandée.

Hôtel AirPlay

Avez-vous déjà emporté votre Apple TV en voyage pour pouvoir profiter d’AirPlay et regarder votre contenu dans votre hôtel ? J’ai! Mais, grâce à iOS 17.3, vous pouvez laisser votre Apple TV à la maison lors de votre enregistrement dans les hôtels participants de Kimpton, IHG et Indigo.

Apple s’est associé à LG pour déployer de nouveaux téléviseurs prenant en charge AirPlay de manière native via un simple code QR. En d’autres termes, il n’y a pas de mot de passe, pas d’application à télécharger et pas d’interface de télévision d’hôtel encombrante à parcourir. Le déploiement prendra un certain temps, mais cela en vaut la peine.

Listes de lecture collaboratives Apple Music

Les listes de lecture collaboratives ont connu un faux départ pendant la période bêta d’iOS 17.2, mais la fonctionnalité revient dans iOS 17.3. Les playlists collaboratives sont exactement comme elles sonnent, elles vous permettent d’inviter d’autres personnes à rejoindre une playlist via un lien ou un code QR. Les collaborateurs peuvent ajouter, supprimer ou réorganiser les pistes dans une liste de lecture, et les avatars permettent de montrer qui a effectué chaque modification.

Nouvelles réactions emoji dans Apple Music

Fonctionnalité complémentaire aux listes de lecture collaboratives, les réactions emoji permettent aux collaborateurs de réagir à une piste particulière avec n’importe quel emoji disponible dans iOS 17.3. Cette fonctionnalité me rappelle beaucoup la fonctionnalité Soundcloud qui permet aux utilisateurs de commenter une piste à des moments précis. Bien que les réactions emoji ne soient pas aussi approfondies dans iOS 17, elles restent un moyen amusant d’interagir avec d’autres contributeurs.



















Découvrez une bonne chanson grâce à un collègue collaborateur ? Répondez à la chanson avec un 🔥emoji. Les réactions apparaissent dans la liste de chansons elle-même et sur l’interface en cours de lecture, avec des emoji animés pour ajouter une emphase supplémentaire.

Unity Bloom Fonds d’écran iPhone et iPad

Un nouveau pack de fonds d’écran Unity Bloom est inclus avec iOS 17.3 et comprend plusieurs palettes de couleurs différentes et une superbe animation dynamique qui offre un nouveau look à chaque fois que vous verrouillez ou déverrouillez votre appareil. Vous pouvez en savoir plus sur le fond d’écran Unity Bloom dans notre précédent article pratique.











Mises à jour de la garantie AppleCare

Enfin, lorsque vous visitez Paramètres → Général → AppleCare et garantie, vous verrez tous les appareils attribués à votre identifiant Apple au lieu de uniquement les appareils locaux comme votre iPhone et les AirPod couplés. Les articles de cette section sont commandés en fonction de l’état de la garantie, les articles AppleCare+ apparaissant en haut, les articles de garantie limitée apparaissant en dessous et les articles de garantie expirés apparaissant en dernier.

Prise de 9to5Mac

iOS 17.3 n’est pas la monstruosité qu’était iOS 17.2, qui comprenait plus de 50 nouvelles modifications et fonctionnalités, mais c’est une version essentielle avec plusieurs nouvelles fonctionnalités remarquables. Je recommande fortement la mise à jour des correctifs de sécurité et de la protection des appareils volés, mais les nouvelles fonctionnalités Apple Music sont également des raisons très amusantes de mise à jour.

