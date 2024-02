iOS 17.3 est sorti, mais ne manquez pas ces fonctionnalités iOS 17.2

Apple a publié iOS 17.3 le 22 janvier avec quelques nouvelles fonctionnalités, comme Protection des appareils volésmais la sortie par le géant de la technologie de iOS 17.2 était rempli de nouveautés que vous avez peut-être manquées. La mise à jour a été publiée en décembre et était accompagnée de correctifs de sécurité, ainsi que de plus d’une douzaine de fonctionnalités nouvelles et utiles, comme l’application Journal tant attendue et Contacter la vérification des clés. Il possède également des fonctionnalités amusantes comme la possibilité de réagir aux messages avec Autocollants en direct.

Pour télécharger la mise à jour, accédez à Paramètres Général Mise à jour logiciellerobinet Installer maintenant et suivez les invites à l’écran.

Voici les fonctionnalités que vous avez peut-être manquées dans iOS 17.2.

L’application Journal

Apple a finalement publié le Application de journal avec iOS 17.2. Le géant de la technologie a annoncé l’application lors de l’événement WWDC de l’entreprise en juin aux côtés d’iOS 17, mais elle était absente du lancement de la mise à jour le 18 septembre.

Apple a déclaré à la WWDC que l’application utilisait l’apprentissage automatique sur l’appareil pour créer des suggestions d’écriture personnalisées. Certaines de ces suggestions sont créées à partir d’informations présentes sur votre iPhone, telles que les photos que vous avez prises et la musique et les podcasts que vous avez écoutés tout au long de la journée. Si vous oubliez le podcast que vous avez écouté plus tôt dans la journée – comme je le fais régulièrement – ​​l’application vous montre cette information lorsque vous faites une entrée.

Le journal vous montre plusieurs réflexions à la fois par défaut. Capture d’écran de Zach McAuliffe/CNET

L’application vous montre également une poignée de sujets sur lesquels écrire, appelés Réflexions. Certains des miens comprenaient : « Écrivez à propos d’une fois où vous avez offert à quelqu’un un cadeau inattendu » et « Qui vous remonte le moral lorsque vous vous sentez déprimé ? »

Si vous ne souhaitez pas écrire sur ce que vous avez écouté ou utiliser une réflexion, vous pouvez simplement écrire en appuyant sur le bouton Nouvelle entrée bouton. Dans Nouvelle entréevous pouvez écrire ce que vous voulez, créer une note vocale, prendre une photo ou créer une vidéo à ajouter à votre entrée de journal.

Vous pouvez également verrouiller l’application après sa fermeture pendant une durée définie pour garantir une certaine confidentialité. Si vous fermez l’application et ne la rouvrez pas pendant un certain temps (par exemple cinq minutes), elle vous demandera votre Face ID ou votre mot de passe pour l’ouvrir à nouveau.

Vérification des clés de contact dans les messages

Apple a annoncé Contacter la vérification des clés en décembre 2022, et la fonctionnalité de sécurité est finalement apparue dans iOS 17.2.

“Avec iMessage Contact Key Verification, les utilisateurs confrontés à des menaces numériques extraordinaires – comme les journalistes, les militants des droits de l’homme et les membres du gouvernement – peuvent choisir de vérifier davantage qu’ils envoient des messages uniquement aux personnes auxquelles ils sont destinés”, a déclaré Apple dans un communiqué de presse. sortie l’année dernière.

Apple a écrit que de nombreuses personnes ne seront pas la cible d’une cyberattaque, mais la vérification des clés de contact offre aux personnes susceptibles d’être la cible une couche de sécurité supplémentaire.

Pour activer la vérification de la clé de contact, accédez à Paramètres Apple ID Vérification de la clé de contact, appuyez sur le curseur à côté de Vérification dans iMessage et suivez les invites à l’écran.

Réagissez avec des autocollants dynamiques

C’est ainsi que vous réagissez à un texte avec un Live Sticker, mais honnêtement, la réaction cardiaque suffirait dans ce cas. Capture d’écran de Zach McAuliffe/CNET

Live Stickers est une nouvelle fonctionnalité introduite par Apple dans iOS 17 lors du lancement. La fonctionnalité vous permet de créer vos propres autocollants à partir des photos que vous avez prises. Dans iOS 17.2, vous pouvez réagir aux textes dans Messages avec vos Live Stickers. Pour réagir avec un Live Sticker, appuyez longuement sur un texte comme vous le feriez pour ajouter une réaction, puis appuyez sur Ajouter un autocollant dans le menu déroulant pour afficher vos autocollants.

Nouveaux paramètres Apple Music

Si vous vous abonnez à Pomme Musique (qui coûte 11 $ par mois) iOS 17.2 vous permet d’ajouter automatiquement les chansons que vous avez préférées à votre bibliothèque. Si vous n’aimez pas cela, vous pouvez désactiver le paramètre en allant sur Paramètres Musique et en appuyant sur la bascule à côté de Ajouter des chansons préférées.

Plus de personnalisation des Memoji

Dans iOS 17.2, il existe un nouveau menu dans l’éditeur Memoji appelé Corps qui vous permet de modifier l’apparence du corps de votre Memoji. Vous pouvez ajuster la taille, le buste, les épaules et les bras de votre Memoji dans ce menu. Seules trois options sont disponibles dans chacune de ces sections pour le moment, donc Memoji n’est pas un menu complet de création de personnage comme vous le verriez dans un jeu vidéo.

Modifiez vos sons et vos haptiques de notification par défaut

Dans iOS 17.2, Apple vous permet de modifier le son de notification par défaut. C’est la première fois qu’Apple autorise les utilisateurs d’iPhone à modifier le son de notification par défaut. Pour changer ce son, allez sur Paramètres Sons et haptiques Alertes par défautet vous pourrez sélectionner des tonalités nouvelles et classiques.

Dans le Alertes par défaut menu, vous pouvez également modifier votre haptique en appuyant sur Haptique vers le haut de la page. Ici, vous pouvez choisir entre une poignée de modèles haptiques et créer un haptique personnalisé en appuyant sur Créer une nouvelle vibration.

Photos et Apple Music travaillent ensemble

Si vous accédez à l’application Photos après la mise à jour vers iOS 17.2, Photos vous demandera l’autorisation d’accéder à votre bibliothèque Apple Music. L’écran indique qu’il utilisera les chansons de votre bibliothèque pour organiser des chansons pour vos souvenirs.

Menu AppleCare et Garantie

Sous iOS 17.2, si vous accédez à Paramètres Général vous verrez une nouvelle option appelée AppleCare et garantie. Si vous appuyez sur cette option, vous verrez tous vos appareils qui sont ou non couverts par AppleCare ou une garantie. Dans les versions bêta précédentes, cette option s’appelait Couverture.

Flèche de rattrapage dans Messages

Une nouvelle fonctionnalité d’iOS 17.2 peut vous aider à comprendre ce qui se passe dans un groupe d’envoi de SMS ou si quelqu’un vous envoie beaucoup de messages. La version bêta ramène la flèche de rattrapage à Messages, donc si vous vous réveillez d’une sieste avec beaucoup de messages, vous pouvez passer au début des nouveaux messages et suivre le drame pour connaître le contexte.

La flèche de rattrapage figurait dans certaines premières versions bêta d’iOS 17, mais elle a disparu depuis.

Nouvelles options de partage d’affiches de contact

Dans iOS 17.2, vous pouvez désormais partager votre affiche de contact via téléphone et FaceTime. Si vous allez à Paramètres et soit Téléphone ou FaceTimevous verrez une option appelée Partager le nom et la photo. Appuyez dessus et vous pouvez choisir de partager automatiquement votre affiche de contact avec vos contacts ou d’exiger que votre téléphone demande toujours avant de partager. Cette fonctionnalité n’existait auparavant que dans Message.

Bouton d’action de l’iPhone 15 Pro mis à jour

Apple a remplacé le commutateur de sourdine sur le côté de l’iPhone 15 Pro par le bouton d’action. Nelson Aguilar/CNET

Avec iOS 17.2, le Le bouton d’action de l’iPhone 15 Pro a maintenant une fonction de traduction. La nouvelle fonction vous permet de traduire rapidement des phrases ou d’avoir une conversation avec quelqu’un dans une autre langue.

Partager du contenu entre votre iPhone et Apple Vision Pro

Apple a annoncé son casque Vision Pro à la WWDC en juin. Bien que vous ne puissiez pas encore acheter le Vision Pro, Apple prévoit que le casque soit disponible. disponible aux États-Unis début 2024 — iOS 17.2 introduit un paramètre permettant à votre iPhone de fonctionner comme un écran supplémentaire.

Le paramètre s’appelle AirPlay Receiver et se trouve sous AirPlay et transfert dans Paramètres. Apple écrit qu’AirPlay Receiver vous permet de diffuser ou de partager du contenu de votre casque Vision Pro sur votre iPhone.

Enregistrement vidéo spatial pour iPhone 15 Pro et Pro Max

Une nouvelle fonctionnalité dans iOS 17.2 permet aux utilisateurs d’iPhone 15 Pro et Pro Max d’enregistrer Vidéo spatiale. Cette fonctionnalité permettra de visualiser la vidéo en 3D sur le prochain casque Vision Pro. Les vidéos spatiales peuvent également être visionnées dans l’application Photos comme des vidéos normales.

Désactivez les prédictions en ligne sur votre clavier

Si les mots gris vous gênent, vous pouvez désormais les annuler. Capture d’écran de Zach McAuliffe/CNET

Avez-vous déjà tapé un texte dans Messages et soudain un mot gris apparaît devant votre curseur ? C’est appelé prédictions de texte en ligneet si vous avez déjà été confus ou ennuyé par cette fonctionnalité, iOS 17.2 introduit la possibilité de la désactiver.

Avertissements relatifs au contenu plus sensible

Les avertissements de contenu sensible ont été introduits dans iOS 17 et brouillent les images et les vidéos qui apparaissent dans certains services Apple et qui peuvent contenir de la nudité. Avec iOS 17.2, ces avertissements ont été étendus pour inclure des autocollants en direct et des affiches de contact pouvant inclure de la nudité.

Plus de demandes Siri

Dans iOS 17.2, vous pouvez poser quelques nouvelles questions à Siri, comme quelle est votre altitude et quelle est votre heure d’arrivée estimée si vous utilisez l’assistant vocal pour obtenir un itinéraire.

Je suis à environ 919 pieds au-dessus du niveau de la mer, selon Siri. Capture d’écran de Zach McAuliffe/CNET

Widget et application météo mis à jour



Dans les versions précédentes d’iOS, vous aviez trois options pour un widget Météo : une petite vignette, une barre de vignettes moyenne et une grande vignette qui occupait la moitié de votre écran. Tous montraient les conditions météorologiques actuelles plus en détail à mesure qu’elles augmentaient en taille.

Avec iOS 17.2, vous avez le choix entre six widgets. Les trois premiers sont les carreaux originaux petits, moyens et grands. Les trois nouveaux widgets ont tous la même taille que la petite vignette, mais affichent plus de détails sur la journée.

Une vignette affiche l’état actuel, les précipitations, l’indice UV, les niveaux de vent et l’indice de qualité de l’air. Une autre vignette affiche les conditions actuelles ainsi que les conditions attendues pour les quatre prochains jours. La nouvelle tuile finale indique quand vous pouvez vous attendre au lever et au coucher du soleil.

L’application propose également quelques nouvelles fonctionnalités, comme un calendrier lunaire interactif, la quantité de pluie pour votre région au fil du temps, ainsi que la vitesse et la direction du vent. L’application Météo mise à jour, c’est comme avoir votre propre météorologue dans votre poche.

Nouveau widget d’horloge numérique

Dans iOS 17.2, le widget horloge reçoit également une mise à jour. Le widget vous offre désormais la possibilité d’utiliser une horloge numérique pour lire facilement l’heure.

Le nouveau widget d’horloge numérique est plus facile à lire et le nouveau widget météo contient plus d’informations dans un petit paquet. Capture d’écran de Zach McAuliffe/CNET

L’application d’actualités prend en charge les activités en direct

L’application News reçoit également une mise à jour dans iOS 17.2. Désormais, vous pouvez activer les activités en direct pour l’application, afin de pouvoir suivre les événements d’actualité, comme les élections, au fur et à mesure qu’ils se produisent sur les iPhones compatibles Live Activity.

Application Apple TV mise à jour

L’application Apple TV reçoit également une mise à jour avec iOS 17.2. Si vous ouvrez l’application et appuyez sur Magasin dans le menu du bas, vous verrez le Films et Émissions de télévision sectionsen haut de votre écransont partis.

Option de sensibilisation locale en cas d’urgence…