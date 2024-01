iOS 17.3 est désormais disponible avec la protection des appareils volés et des listes de lecture collaboratives

Comme prévu, Apple a commencé les tests bêta d’iOS 17.3 le lendemain de la sortie d’iOS 17.2. Cette mise à jour apportera des listes de lecture collaboratives à Apple Music (supprimées dans une version bêta tardive d’iOS 17.2) et activera AirPlay dans les hôtels pris en charge.

La mise à jour la plus intéressante d’IOS 17.3 est peut-être une fonctionnalité inédite appelée Protection des appareils volés. Lorsqu’elle est activée, la fonctionnalité rendra plus difficile l’exécution de certaines actions, notamment la modification du mot de passe de votre identifiant Apple, de votre code d’accès ou l’affichage de vos autres mots de passe, lorsque vous êtes loin d’un endroit familier. Avec juste le mot de passe de votre iPhone (qui pourrait être obtenu simplement en regardant un utilisateur le saisir), un voleur peut changer le mot de passe de l’identifiant Apple et effacer votre iPhone, mais la protection des appareils volés ajoute la couche de Face ID ou Touch ID lorsque vous n’êtes pas chez vous. , au travail ou dans un autre lieu fiable.

Mise à jour du 22/01/24 : La version candidate pour iOS 17.3 est désormais disponible pour les développeurs et devrait bientôt parvenir aux testeurs publics. La version finale arrivera probablement la semaine prochaine, le 23 ou le 24.

Notes de version iOS 17.3

Les notes de version officielles d’Apple pour iOS 17.3 sont les suivantes :

Protection des appareils volés La protection des appareils volés augmente la sécurité de l’iPhone et de l’identifiant Apple en exigeant Face ID ou Touch ID sans repli du mot de passe pour effectuer certaines actions.

Le délai de sécurité nécessite Face ID ou Touch ID, une heure d’attente, puis une authentification biométrique réussie supplémentaire avant que des opérations sensibles telles que la modification du code d’accès de l’appareil ou du mot de passe de l’identifiant Apple puissent être effectuées. Écran verrouillé Le nouveau fond d’écran Unity rend hommage à l’histoire et à la culture des Noirs à l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs Musique Collaborer sur des listes de lecture vous permet d’inviter des amis à rejoindre votre liste de lecture et tout le monde peut ajouter, réorganiser et supprimer des chansons

Les réactions Emoji peuvent être ajoutées à n’importe quelle piste d’une liste de lecture collaborative Cette mise à jour inclut également les améliorations suivantes : La prise en charge d’AirPlay pour les hôtels vous permet de diffuser du contenu directement sur le téléviseur de votre chambre dans certains hôtels

AppleCare et garantie dans Paramètres affiche votre couverture pour tous les appareils connectés avec votre identifiant Apple

Optimisations de la détection des crashs (tous les modèles d’iPhone 14 et iPhone 15) Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions ou sur tous les appareils Apple. Pour plus d’informations sur le contenu de sécurité des mises à jour logicielles Apple, veuillez visiter ce site Web : https://support.apple.com/en-us/HT201222

Comment installer iOS 17.3

Vous serez probablement invité à installer iOS 17.3 à un moment donné, mais cela peut prendre des jours, voire des semaines. Si vous souhaitez mettre à jour immédiatement, procédez comme suit :