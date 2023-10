iOS 17.1 Release Candidate : ce qui pourrait bientôt arriver sur votre iPhone

Apple a publié mardi la version candidate d’iOS 17.1 aux développeurs et aux bêta-testeurs, environ un mois après l’arrivée de iOS 17. Le RC apporte quelques nouvelles fonctionnalités et corrections de bugs aux iPhones des développeurs et autres bêta-testeurs qui souhaitent voir ce qui se passera dans les futures versions d’iOS.

Nous vous recommandons de télécharger une version bêta ou RC uniquement sur autre chose que votre appareil principal. Comme il ne s’agit pas de la version finale d’iOS 17.1, ces fonctionnalités peuvent être boguées et la durée de vie de la batterie peut être courte, et il est préférable de conserver cela sur un appareil secondaire.

Si vous êtes développeur ou bêta-testeur public, voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités que vous pouvez trouver dans iOS 17.1 RC. Notez que le RC n’est pas la version finale d’iOS 17.1, ce ne sont donc peut-être pas les seules nouvelles fonctionnalités à débarquer sur votre iPhone lors de la sortie d’iOS 17.1. Il n’y a pas encore de mot sur la date de sortie de la version finale.

Problèmes de fréquence radio de l’iPhone 12 résolus

L’Agence nationale des fréquences en France a déclaré le 12 septembre que l’iPhone 12 dépassait les limites de taux d’absorption spécifiques à l’Europe, et il semble qu’Apple répondra à ces préoccupations avec iOS 17.1.

« iOS 17.1 inclut une mise à jour pour l’iPhone 12 destinée aux utilisateurs en France afin de s’adapter à ce protocole de test spécifique qui nécessite une consommation réduite lorsqu’il est hors du corps sur une surface statique », Apple publié le 10 octobre. « L’iPhone 12 n’augmentera plus la puissance autorisée lorsqu’un état hors du corps est détecté, par exemple lorsqu’il est assis sur une table. »

Nouveaux paramètres du mode veille

Patrick Holland/CNET

Le mode veille est l’une de mes nouvelles fonctionnalités iOS préférées, et dans iOS 17.1 bêta 2, Apple offre davantage d’options de configuration au mode veille. Avec iOS 17.1 bêta 2, vous avez la possibilité de désactiver le mode veille après 20 secondes, jamais ou « automatiquement ». Apple écrit que si vous choisissez Automatiquement, l’écran s’éteindra lorsque votre iPhone n’est pas utilisé et que la pièce est sombre, comme lorsque vous dormez la nuit.

Cependant, j’ai vérifié ces paramètres sur mon iPhone 14 Pro et iPhone XR et n’ai trouvé ces options que sur mon iPhone 14 Pro. Cela me fait penser que les nouveaux paramètres ne seront disponibles que sur les iPhones dotés d’un affichage permanent.

Mises à niveau Apple Music

Dans iOS 17.1 bêta 1, Apple ajoute un nouveau bouton dans Apple Music qui vous permet de trouver rapidement vos chansons préférées. Lorsqu’une chanson est en cours de lecture et que vous regardez sa carte sur votre iPhone, il y a une étoile à côté du titre de la chanson. Vous pouvez appuyer sur cette étoile pour ajouter la chanson à vos favoris.

Apple Music facilite la recherche de votre contenu favori. Capture d’écran de Zach McAuliffe/CNET

Il existe également une nouvelle façon de trouver toutes vos listes de lecture, albums et chansons favoris. Pour les trouver, accédez à la catégorie correspondante dans Apple Music, appuyez sur le bouton dans le coin supérieur droit de votre écran, puis appuyez sur Favorisé.

Apple Music vous montre également des suggestions de chansons dans iOS 17.1 bêta 1. Pour les voir, accédez à l’une de vos listes de lecture et faites défiler vers le bas de la liste de lecture pour voir une section intitulée Suggestions de chansons. Ce sont des chansons que l’application pense que vous pourriez aimer en fonction de vos goûts musicaux.

AirDrop utilisant des données cellulaires

Avec iOS 17, Apple a mis à niveau AirDrop avec NomDrop, qui permet à deux appareils de communiquer l’un avec l’autre et d’échanger des informations de contact, un peu comme si l’on échangeait des cartes de visite numériques. Et dans iOS 17.1 bêta 1, Apple vous permet désormais d’utiliser les données cellulaires pour envoyer et recevoir des informations via AirDrop lorsque deux iPhones sont hors de portée l’un de l’autre.

Symbole de lampe de poche dans les activités en direct

Avez-vous déjà accidentellement allumé la lampe de poche de votre iPhone et demandé à quelqu’un de vous le faire remarquer plus tard ? Certains utilisateurs d’iPhone n’auront plus à s’en soucier. Dans iOS 17.1 bêta 1, lorsque vous allumez votre lampe de poche, un petit symbole de lampe de poche apparaît dans le flux Activités en direct en haut de votre écran. Cependant, je n’ai pas pu reproduire ce symbole sur mon iPhone XR, donc cette fonctionnalité ne fonctionne probablement que sur les iPhones compatibles Live Activity, comme l’iPhone 14 Pro et Pro Max, ainsi que sur le Gamme iPhone 15.

Notes de version complètes pour iOS 17.1 RC

Voici les notes de version complètes d’Apple pour iOS 17.1 RC, y compris les corrections de bugs et d’autres améliorations.

Largage aérien

• Le contenu continue d’être transféré sur Internet lorsque vous sortez de la portée d’AirDrop. Attendre

• Nouvelles options pour contrôler quand l’écran s’éteint (iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max). Musique

• Favoris étendus pour inclure des chansons, des albums et des listes de lecture, et vous pouvez filtrer pour afficher vos favoris dans la bibliothèque.

• La nouvelle collection de pochettes propose des designs qui changent de couleur pour refléter la musique de votre playlist.

• Des suggestions de chansons apparaissent au bas de chaque liste de lecture, ce qui facilite l’ajout de musique qui correspond à l’ambiance de votre liste de lecture. Cette mise à jour inclut également les améliorations et corrections de bugs suivantes : • Possibilité de choisir un album spécifique à utiliser avec Photo Shuffle sur l’écran de verrouillage.

• Prise en charge de la clé d’accueil pour les verrous Matter.

• Fiabilité améliorée de la synchronisation des paramètres de temps d’écran sur tous les appareils.

• Résout un problème qui peut entraîner la réinitialisation du paramètre de confidentialité de l’emplacement important lors du transfert d’une Apple Watch ou de son premier couplage.

• Résout un problème où les noms des appelants entrants peuvent ne pas apparaître lorsque vous êtes en communication.

• Résout un problème où les sonneries personnalisées et achetées peuvent ne pas apparaître comme options pour votre tonalité de texte.

• Résout un problème qui peut rendre le clavier moins réactif.

• Optimisations de la détection des crashs (tous les modèles d’iPhone 14 et iPhone 15).

• Résout un problème pouvant entraîner la persistance de l’image affichée. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions ou sur tous les appareils Apple. Pour plus d’informations sur le contenu de sécurité des mises à jour logicielles Apple, veuillez visiter ce site Web : https://support.apple.com/kb/HT201222.

