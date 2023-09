iOS 17.1 Beta 1 : ce qui pourrait bientôt arriver sur votre iPhone

Apple a publié jeudi la première version bêta publique d’iOS 17.1, environ une semaine et demie après la sortie de iOS 17 et environ une semaine après la sortie de iOS 17.0.1 et iOS 17.0.2. La mise à jour apporte quelques nouvelles fonctionnalités et corrections de bugs aux iPhones des bêta-testeurs et des développeurs.

Nous vous recommandons de télécharger une version bêta uniquement sur un appareil autre que votre appareil principal. Puisqu’il s’agit d’une version bêta d’iOS 17.1, ces fonctionnalités peuvent être boguées, la durée de vie de la batterie peut être courte et il est préférable de la conserver sur un appareil secondaire.

Si vous êtes un développeur ou un bêta-testeur public, voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités que vous pouvez trouver dans iOS 17.1 bêta 1. Notez que la version bêta est toujours en cours, ce ne sont donc peut-être pas les seules nouvelles fonctionnalités à débarquer sur votre iPhone lorsque iOS 17.1 est sorti. Il n’y a pas encore de mot sur la version publique d’iOS 17.1.

Mises à niveau Apple Music

Dans iOS 17.1 bêta 1, Apple a ajouté un nouveau bouton dans Apple Music qui vous permet d’ajouter rapidement des chansons préférées. Lorsqu’une chanson est en cours de lecture et que vous regardez sa carte sur votre iPhone, il y a une étoile à côté du titre de la chanson. Vous pouvez appuyer sur cette étoile pour ajouter la chanson à vos favoris.

Apple Music facilite la recherche de votre contenu favori. Zach McAuliffe/CNET

Il existe également une nouvelle façon de trouver toutes vos listes de lecture, albums et chansons favoris. Pour les trouver, allez dans la catégorie correspondante dans Apple Music, appuyez sur le bouton dans le coin supérieur droit de votre écran et appuyez sur Favoris.

Apple Music vous montre également des suggestions de chansons dans iOS 17.1 bêta 1. Pour les voir, accédez à l’une de vos listes de lecture et faites défiler vers le bas de la liste de lecture pour voir une section intitulée Suggestions de chansons. Ce sont des chansons que l’application pense que vous pourriez aimer en fonction de vos goûts musicaux.

AirDrop utilisant des données cellulaires

Avec iOS 17, Apple a mis à niveau AirDrop avec NomDrop, qui permet à deux appareils de communiquer l’un avec l’autre et d’échanger des informations de contact, un peu comme si l’on échangeait des cartes de visite numériques. Et dans la première version bêta d’iOS 17.1, Apple vous permet désormais d’utiliser les données cellulaires pour envoyer et recevoir des informations via AirDrop lorsque deux appareils sont hors de portée l’un de l’autre.

Symbole de lampe de poche dans les activités en direct

Avez-vous déjà accidentellement allumé la lampe de poche de votre iPhone et demandé à quelqu’un de vous le faire remarquer plus tard ? Certains utilisateurs d’iPhone n’auront plus à s’en soucier. Dans iOS 17.1 bêta 1, lorsque vous allumez votre lampe de poche, un petit symbole de lampe de poche apparaît dans le flux Activités en direct en haut de l’écran de l’iPhone 14 Pro et Pro Max. Cette fonctionnalité était sur le iPhone 15 Pro et Pro Max, mais avec la première version bêta d’iOS 17.1, Apple semble avoir étendu cette fonction à d’autres iPhone dotés de capacités Live Activity. Je n’ai pas pu reproduire ce symbole sur mon iPhone XR.

Adieu les nouvelles sonneries

À gauche se trouvent les sonneries d’iOS 17 et à droite les sonneries d’iOS 17.1 bêta 1. Zach McAuliffe/CNET

Lorsque Apple a publié iOS 17, il incluait toutes les nouvelles sonneries. Cependant, avec iOS 17.1 bêta 1, Apple a supprimé ces sonneries, revenant aux anciennes sonneries. J’espère qu’Apple ramènera certaines de ces nouvelles sonneries dans une prochaine version.

Ce sont quelques-unes des principales nouvelles fonctionnalités que les développeurs et les bêta-testeurs verront dans la première version bêta d’iOS 17.1. Cela ne signifie pas que ce sont les seules fonctionnalités à venir dans la prochaine mise à jour iOS, ou que ces modifications seront conservées lorsque iOS 17.1 sera rendu public.

Pour en savoir plus, consultez mon avis sur iOS 17 et Aide-mémoire iOS 17 de CNET.