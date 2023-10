iOS 17.0.3 vise à corriger la surchauffe de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max

Apple a publié aujourd’hui iOS 17.0.3, qui, comme son nom l’indique, est une très petite mise à jour incrémentielle d’iOS 17. Ou plutôt, c’est cela si vous possédez autre chose qu’un iPhone 15 Pro ou un iPhone 15 Pro Max. Si vous possédez l’un de ces appareils, alors c’est le Saint Graal que vous attendiez. Le cool (excusez le jeu de mots évident) mise à jour que vous devez installer immédiatement.

C’est vrai, c’est celui qui est censé résoudre les problèmes de surchauffe que beaucoup de gens ont signalés sur l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max depuis le lancement de ces combinés. La semaine dernière, Apple a finalement reconnu les problèmes après d’innombrables rapports en ligne et a promis qu’une future mise à jour logicielle corrigerait la cause de la surchauffe.

iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max

C’est cette mise à jour. Entre-temps, Apple a également travaillé avec les développeurs d’applications spécifiques, comme Instagram et Uber, qui « surchargeaient » le chipset A17 Pro utilisé par les deux téléphones en question, entraînant ainsi des problèmes de dissipation thermique. Vraisemblablement, cela signifie que certaines des applications les plus incriminées devraient également recevoir des mises à jour dans un avenir proche pour corriger leur comportement.

La mise à jour publiée aujourd’hui, la build 21A360, corrige également une vulnérabilité du noyau qui pourrait permettre à un attaquant d’obtenir des privilèges élevés. Il s’agit d’une faille qui, selon Apple, a été exploitée sur iOS 16.6 et les versions antérieures. Ainsi, même si vous n’avez pas d’iPhone 15 Pro ou d’iPhone 15 Pro Max, il est probablement prudent de mettre à jour dès que possible. Notez qu’iPadOS 17.0.3 est également en train de sortir, mais il ne contient que le correctif de sécurité.

