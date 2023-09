iOS 17.0.1 : vous devriez télécharger cette mise à jour iPhone maintenant

Apple a publié iOS 17.0.1 au grand public jeudi, moins d’une semaine après la sortie de iOS 17 et un jour avant la sortie du iPhone15. Apple a déclaré que la mise à jour corrige trois problèmes de sécurité qui pourraient être activement exploités et que tout le monde devrait donc la télécharger.

Pour télécharger la mise à jour, accédez à Paramètres > Général > Mise à jour du logicielrobinet Installer maintenant et suivez les invites à l’écran.

Si vous êtes un développeur iOS ou un bêta-testeur, vous devez désactiver l’accès à la version bêta pour télécharger la mise à jour en accédant à Paramètres > Général > Mise à jour logicielle > Mises à jour bêta et en tapant Désactivé.

Apple a déclaré que la mise à jour corrige un problème dans WebKit – le moteur qui alimente Safari et d’autres navigateurs tiers sur iOS – et pourrait conduire à l’exécution de code arbitraire. Cela signifie qu’un tiers pourrait voler vos données ou pirater votre appareil à d’autres fins néfastes, selon le Société de services informatiques Okta.

Un autre problème réside dans le noyau iOS, le cœur du système d’exploitation de votre iPhone. Apple a déclaré que le problème de sécurité pourrait permettre à un attaquant de s’accorder davantage de privilèges pour accéder à davantage de code de votre iPhone. Et le dernier problème pourrait permettre à un attaquant de contourner la validation de signature.

Pour plus d’informations, consultez le Aide-mémoire iOS 17 et des critiques pour le iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max.