Apple a publié iOS 16, ajoutant quatre nouvelles fonctionnalités majeures dans Messages, notamment la possibilité d’annuler les messages envoyés, de marquer les messages et les conversations comme non lus, de modifier les messages envoyés et une toute nouvelle expérience de messages audio, avec enregistrement mains libres, commandes de lecture , et plus.

Avec iOS 16, si un utilisateur remarque une faute d’orthographe après avoir envoyé un iMessage, il pourra modifier le message dans le fil Messages. S’ils souhaitent marquer une conversation comme non ouverte pour la lire plus tard, ils pourront le faire via l’application Messages, et s’ils envoient un message par erreur, ils pourront le supprimer de la conversation pour tous les destinataires.

Enfin, Apple a repensé l’expérience des messages audio avec iOS 16, ce qui facilite l’enregistrement et l’écoute des clips audio envoyés via iMessage. Par exemple, lors de l’enregistrement d’un message vocal, les utilisateurs peuvent utiliser les mains libres d’un simple toucher, ce qui évite d’avoir à appuyer sur l’icône du microphone pour enregistrer un message.

Pendant l’enregistrement du message, une nouvelle option pour balayer vers le haut et passer en plein écran montre à l’utilisateur une animation de son message vocal pendant qu’il est enregistré, et lors de l’écoute d’un message vocal reçu, l’utilisateur peut avancer et reculer rapidement avec un balayage. .

