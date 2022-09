iOS 16 pour iPhone : les meilleures nouvelles fonctionnalités

Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

Depuis Apple iOS 16 annoncé lors de son discours d’ouverture de la WWDC en juin, la société a publié des versions bêta pour développeurs et les utilisateurs à tester. La sixième et dernière bêta publique d’Apple pour iOS 16 ramène une fonctionnalité très manquée pour certains utilisateurs d’iPhone : un nombre de pourcentage dans le symbole de la batterie qui montre la charge exacte de la batterie de votre iPhone.

Un bronzage iPhone 14 lancement événement le mercrediApple a annoncé qu’iOS 16 sera déployé pour les personnes ayant iPhones compatibles sur 12 septembre. La version bêta d’iOS indique plusieurs mises à niveau axées sur la communication, la personnalisation et la confidentialité. De grands changements arrivent sur l’écran de verrouillage de l’iPhone, l’application Messages et le portefeuille, mais fonctionnalités moins connues qui se cachent dans iOS 16 valent également le détour.

Voici toutes les fonctionnalités d’iOS 16 que vous devriez connaître. De plus, consultez le Apple Watch Series 8 récemment annoncée, Apple Watch Ultra et iPhone 14. (Si vous avez manqué l’événement Apple, rattrapez le blog en direct de Crumpe.)

La possibilité de modifier et d’annuler l’envoi de messages

“Les fautes de frappe embarrassantes appartiennent au passé”, a déclaré Craig Federighi, vice-président senior de l’ingénierie logicielle d’Apple, lors de la WWDC, alors qu’il présentait trois des fonctionnalités les plus demandées pour l’application Messages.

Tout d’abord, dans iOS 16 vous pourrez modifier les messages envoyés. Ainsi, si vous remarquez une faute de frappe après un message, vous pourrez modifier le message après coup. Un petit “édité” apparaît dans le statut sous le message.

Ensuite, et c’est peut-être ma nouvelle fonctionnalité préférée, vous pouvez immédiatement rappeler un message envoyé. Si vous envoyez accidentellement un message inachevé, vous pouvez utiliser l’outil Annuler l’envoi pour l’empêcher d’être lu et, espérons-le, avoir l’air moins chaotique pour vos amis et votre famille.

Enfin, vous pouvez marquer les messages et les discussions comme non lus. Cela pourrait être un excellent outil lorsque vous n’avez pas le temps de répondre à un message sur le moment, mais que vous voulez vous assurer d’y revenir plus tard.

Un nouvel écran de verrouillage personnalisable

L’écran de verrouillage est l’une des choses que vous regardez le plus sur votre iPhone, surtout si vous avez un iPhone équipé de Face ID. iOS 16 apporte le plus mise à jour substantielle de l’écran de verrouillage de l’iPhone encore. Appuyez et maintenez pour modifier votre écran de verrouillage. Vous pouvez glisser pour essayer plusieurs styles différents. Chaque style modifie le filtre de couleur pour la photo d’arrière-plan et la police sur l’écran de verrouillage pour que tout se complète. Cela ressemble un peu à la vision d’Apple sur Material You de Google, qui a été lancé avec Android 12.

Vous pouvez également personnaliser les polices pour l’heure et la date et ajouter des widgets d’écran de verrouillage tels que la température, les anneaux d’activité et un calendrier. Les widgets s’apparentent à des complications sur l’écran de verrouillage Apple Watch.

Vous pouvez même configurer plusieurs écrans de verrouillage personnalisés avec différents widgets et glisser facilement pour basculer entre eux. Il existe également une option de lecture aléatoire des photos qui modifie automatiquement les images sur votre écran de verrouillage.

Une fonctionnalité que nous espérions voir Apple ajouter était un affichage permanent. C’est quelque chose que presque tous les téléphones Android ont ; même l’Apple Watch le fait. Eh bien, avec le nouveau iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Maxla l’affichage permanent est enfin arrivé.

Notifications et activités en direct

Parfois, les notifications peuvent masquer la photo de votre écran de verrouillage, donc iOS 16 déplace les notifications vers le bas de votre écran. Au fur et à mesure que vous les recevez, au lieu d’être compilés dans une liste, ils apparaissent comme un carrousel vertical. Non seulement cela a l’air mieux, mais cela devrait être d’une grande aide pour l’utilisation d’une seule main de votre iPhone.

iOS 16 vise également à résoudre un autre problème de notification. Parfois, vous recevez un tas de notifications d’affilée d’une application, comme le score d’un match de basket. Un nouvel outil pour les développeurs appelé Live Activities permet de rester plus facilement au courant de ce qui se passe en temps réel depuis votre écran de verrouillage, au lieu d’obtenir une série d’interruptions.

Les activités en direct devraient faciliter le suivi des événements sportifs, des entraînements ou même de la progression d’un trajet Uber.

Ignorer les CAPTCHA à l’aide de jetons d’accès privés

Le CAPTCHA – qui signifie Test de Turing public entièrement automatisé pour différencier les ordinateurs des humains – a été un mal nécessaire sur Internet. Les CAPTCHA sont conçus pour s’assurer qu’une personne accède à un site Web ou à un service, et non à un bot. Je les trouve ennuyeux, car ils impliquent souvent de lire des lettres étrangement écrites ou de devoir trouver toutes les images qui ont un camion. Avec iOS 16, Apple prévoit de commencer à remplacer ces interactions gênantes par des jetons d’accès privés.

D’après une vidéo sur Site Web d’Apple démontrant les jetons d’accès privés, les sites Web qui prennent en charge le jeton se connecteront essentiellement et authentifieront que vous êtes bien un humain sans avoir à jouer à l’un des jeux CAPTCHA habituels. Apple indique dans la vidéo que la société travaille avec d’autres sociétés pour déployer la prise en charge de cette fonctionnalité, nous ne pouvons donc pas dire que le CAPTCHA sera mort après le déploiement d’iOS 16 au public. Mais le concept pourrait apporter un certain soulagement s’il est adopté.

Wallet et Apple Pay plus tard

Les cartes d’identité de plus d’États seront disponibles dans votre application Wallet avec plus de fonctionnalités de sécurité et de confidentialité. Dans iOS 16, vous pouvez également protéger votre identité et votre âge. Ainsi, plutôt que d’afficher votre date de naissance exacte, l’application Wallet affichera votre identifiant et le fait que vous avez plus de 21 ans.

iOS 16 facilite le partage des clés avec des applications comme Mail et Messages. Lorsque votre ami reçoit la clé, il peut l’ajouter à l’application Wallet sur son iPhone. Apple a déclaré qu’il travaillait pour s’assurer que les clés partagées sont une norme de l’industrie et gratuites pour les autres.

Apple Pay prendra en charge de nouveaux types de paiements et ajoutera une nouvelle fonctionnalité appelée Apple paye plus tardun Service de type Klarna qui vous permet de diviser le coût d’un achat Apple Pay en quatre paiements égaux répartis sur six semaines, sans intérêt ni frais. Les paiements à venir sont gérés via l’application Wallet, ce qui facilite le suivi des dates et des paiements.

Mais Apple Pay ne s’arrête pas là. Une nouvelle fonctionnalité vous aidera également à suivre les commandes Apple Pay et permettra aux commerçants de fournir des reçus détaillés et des informations de suivi. Cela devrait faciliter le suivi de l’état de toutes vos commandes.

Appuyez et faites glisser Visual Look Up pour les photos

Dans iOS 15, Visual Look Up analyse vos photos et peut identifier des objets tels que des plantes, des points de repère et des animaux domestiques. iOS 16 fait passer cela au niveau supérieur. Lorsque vous touchez le sujet d’une photo comme le chien dans l’image ci-dessus, vous pouvez le retirer de l’arrière-plan et l’ajouter à des applications comme Messages. En gros c’est un outil tactile qui supprime l’arrière-plan d’une photo.

Apple abuse parfois du mot “magique”, mais cette fonctionnalité en a vraiment l’air.

SharePlay arrive dans Messages

SharePlay, qui a fait ses débuts dans iOS 15, vous permet de partager une expérience tout en vous connectant avec quelqu’un via FaceTime. Vous pouvez regarder des émissions de télévision, écouter de la musique en synchronisation et bien d’autres choses. iOS 16 ajoute la possibilité de découvrir plus d’applications prenant en charge PartagerPlay depuis FaceTime.

Mais peut-être que l’une des choses les plus cool qu’Apple ait faites pour SharePlay a été de le faire fonctionner dans l’application Messages. Apple a déclaré qu’il s’agissait de l’une des demandes les plus importantes des développeurs d’applications. Désormais, lorsque vous souhaitez partager un film sur Disney Plus, vous pouvez démarrer SharePlay avec un ami tout en discutant dans Messages.

Safety Check vise à aider les personnes dans des relations abusives

Contrôle de sécurité est une nouvelle fonctionnalité destinée à être utile aux personnes vivant des relations abusives. Il vous permet de vérifier et de réinitialiser qui a accès aux informations de localisation ainsi qu’aux mots de passe, messages et autres applications sur un iPhone.

Mises à jour du mode de mise au point et filtres de mise au point

Le mode Focus reçoit plusieurs mises à jour. Le premier applique les comportements de mise au point aux widgets et aux apparences de l’écran de verrouillage. Ainsi, vous pouvez définir un écran de verrouillage lorsque votre objectif de travail est activé et un autre pour les entraînements.

Apple a ajouté des filtres Focus spécifiques qui appliquent le mode Focus de votre iPhone dans les applications. Par exemple, dans Safari, vous pouvez limiter les onglets affichés en fonction du mode Focus que vous avez activé.

Apple Maps ajoute des cartes de transport en commun

Les cartes obtiendront plusieurs mises à jour. Vous pourrez planifier des voyages avec jusqu’à 15 arrêts différents en cours de route. Si vous commencez à planifier un voyage avec l’application Maps sur votre Mac, vous pourrez le partager sur votre iPhone.

Et dans quelque chose de similaire à ce que Google a annoncé pour Google Wallet dans Android 13, vous pourrez voir les estimations des tarifs de transport en commun et ajouter plus d’argent à une carte de tarif depuis Apple Maps.

Liste de contrôle de la famille iCloud

iCloud obtient plusieurs nouvelles fonctionnalités. L’une des plus intéressantes est la possibilité de configurer rapidement un nouvel appareil pour votre enfant. Lorsque Quick Start apparaît, vous avez la possibilité de choisir un utilisateur pour le nouvel appareil et d’utiliser tous les contrôles parentaux existants que vous avez précédemment sélectionnés et configurés. Cependant, ce n’est pas ce que beaucoup d’entre nous veulent encore : la possibilité de configurer des utilisateurs distincts pour le même appareil.

Il y a une nouvelle liste de contrôle familiale avec des conseils pour mettre à jour les paramètres de vos enfants à mesure qu’ils grandissent, comme un rappel pour vérifier les paramètres de partage de position ou partager vos abonnements iCloud Plus.

Pour en savoir plus, consultez tout ce qu’Apple a annoncé lors de son événement “Far Out” du 7 septembre. De plus, voici comment télécharger iOS 16.