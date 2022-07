iOS 16 peut nous donner des indices sur l’iPhone 14

Le prochain système d’exploitation iPhone majeur d’Apple, iOS 16a été présenté en avant-première à WWDC et est maintenant disponible pour télécharger pour les développeurs. La nouvelle mise à jour iPhone fonctionnera sur l’iPhone 8 et plus récent et probablement lancé aux côtés du selon la rumeur iPhone 14 cet automne. iOS 16 offre un tas de fonctionnalités très demandées, telles que la possibilité de personnaliser votre écran de verrouillage ou modifier les iMessages envoyés. Mais si vous regardez attentivement, iOS 16 pourrait également révéler des indices sur l’iPhone 14.

Alors qu’Apple nous a beaucoup parlé des nouvelles fonctionnalités à venir sur les iPhones actuels, il n’y avait aucune mention spécifique de ce à quoi s’attendre de l’iPhone 14. Ce n’est pas surprenant ; Apple ne parle jamais de nouveaux produits avant de les annoncer. Parfois, la société réserve certaines annonces de logiciels pour son événement annuel sur l’iPhone afin de pouvoir lancer ces fonctionnalités en exclusivité pour le dernier iPhone.

Par exemple, Mode cinématique était absent de iOS 15 d’Apple annonce et à la place lancé en tant que fonctionnalité iPhone 13 à l’automne. Bien que si vous regardez attentivement, il y avait quelques indices subtils saupoudrés dans iOS 15. Depuis le lancement d’Apple Mode portrait pour les appels FaceTime dans iOS 15il est facile d’imaginer qu’Apple crée un mode Portrait pour l’enregistrement vidéo – qui est essentiellement ce qu’est le mode Cinématique.

iOS 16 ne semble pas différent. Plusieurs fonctionnalités semblent avoir le potentiel d’offrir des indices sur ce à quoi nous pourrions nous attendre pour la série iPhone 14. L’un de ces indices est en fait enfoui dans le code d’iOS 16.

L’iPhone 14 pourrait avoir un écran toujours allumé

J’ai été déçu de voir ça Apple n’a pas ajouté d’affichage permanent à iOS 16. C’est une fonctionnalité pratique que l’on trouve sur de nombreux téléphones Android, et même sur l’Apple Watch. Un écran toujours allumé affiche des informations de base telles que l’heure ou la météo pendant que votre téléphone est en veille. Au lieu d’éclairer tout votre écran comme le fait votre écran de verrouillage, un affichage permanent n’active qu’une partie de l’écran pour économiser de l’énergie. C’est très pratique et rendrait l’iPhone plus convivial.

Le site dédié à Apple Rapports 9to5Mac il a découvert plusieurs références dans iOS 16 qui suggèrent que la prise en charge d’un affichage permanent pourrait être dans le futur de l’iPhone. Le blog a trouvé des références à des outils de gestion du rétroéclairage ainsi que des drapeaux cachés pour les ingénieurs qui pourraient leur permettre de tester la fonctionnalité sur un iPhone 13 Pro.

Sareena Dayaram/Crumpe



Mais la prise en charge de l’affichage permanent pourrait être limitée car le taux de rafraîchissement de l’écran devrait descendre à 10 Hz ou même moins pour utiliser moins d’énergie ; bien en dessous du taux de rafraîchissement typique de 60 Hz de l’iPhone ordinaire. L’affichage permanent de l’Apple Watch fonctionne à 1 Hz, ce qui n’est pris en charge sur aucun iPhone actuel (le 13 Pro peut descendre jusqu’à 10 Hz) et cela pourrait signifier qu’il fait ses débuts sur l’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max depuis qu’il nécessiterait probablement un nouveau matériel.

Même sans ces indices dans le code, l’écran de verrouillage remanié et personnalisable fait également allusion à un affichage permanent. Plus précisément, la façon dont les notifications iOS 16 sont regroupées au bas de l’écran me fait me demander si Apple expérimente des moyens de préserver l’espace de l’écran. C’est important pour un affichage permanent, car cette fonctionnalité n’utilise que des parties spécifiques de l’écran pour économiser de l’énergie.

Les nouveaux widgets d’écran de verrouillage d’iOS 16 sont un autre indice potentiel, car ils ressemblent davantage aux complications de l’Apple Watch et sont donc plus visibles. Certains téléphones Android ont des widgets similaires sur leurs propres écrans toujours allumés.

Pomme



Visual Lookup pourrait signifier un mode cinématique plus puissant

L’une des fonctionnalités les plus subtiles d’iOS 16 est la recherche visuelle remaniée qui peut identifier des objets, des personnes, des animaux domestiques et des points de repère sur les photos et fournir des informations ou un contexte supplémentaires. Un ajout astucieux cette année est la possibilité de taper sur n’importe quelle photo pour supprimer l’arrière-plan. Vous pouvez littéralement taper et soulever un sujet de premier plan comme une personne ou un chien loin de l’arrière-plan et ajouter la “découpe” à d’autres applications pour partager ou créer un collage.

J’ai pu voir le mode Cinématique bénéficier d’un coup de pouce grâce à l’apprentissage automatique qui alimente le nouvel outil de tap-and-lift Visual Lookup. Cette accélération de l’apprentissage automatique combinée à une nouvelle puce A16 Bionic pourrait améliorer l’apparence des vidéos en mode cinématique. Les sujets pourraient être “découpés” de manière plus fiable et les arrière-plans ont un aspect flou plus cohérent. Apple pourrait également utiliser la technologie de séparation pour que le mode Cinématique fasse plus de choses similaires au mode Portrait, comme remplacer l’arrière-plan par une couleur noire ou placer votre sujet sur un fond blanc.

Le mode cinématique a fait ses débuts sur la série iPhone 13 et est essentiellement le point de vue d’Apple sur un mode Portrait pour la vidéo. Bien que le mode cinématique soit amusant à utiliser, les résultats peuvent être aléatoires. Cela rappelle le moment où Apple a introduit le mode Portrait avec l’iPhone 7 Plus : au départ, cela fonctionnait mais ce n’était pas génial. Sur plusieurs années, Apple a amélioré le mode Portrait au point où il est en fait assez merveilleux.

Un mode Pro pour l’application Appareil photo

Sans même lire une seule rumeur, vous pourriez deviner que les appareils photo de la série iPhone 14 seront meilleurs que ceux de la gamme iPhone 13. Bon nombre de ces améliorations proviendront probablement de Fonctionnalités basées sur la photographie informatique telles que SmartHDR et Deep Fusion, qui sont directement liés à la puce alimentant le téléphone. Ainsi, un iPhone 14 fonctionnant sur une puce A16 aurait théoriquement de nouvelles fonctionnalités d’appareil photo ou des techniques de traitement photo améliorées qui manquent à l’iPhone 13.

L’ajout par Apple d’un écran de verrouillage personnalisable dans iOS 16 me laisse espérer une refonte de l’application Appareil photo sur l’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. De nouvelles fonctionnalités professionnelles telles que l’enregistrement vidéo ProRaw et ProRes peuvent rendre l’interface de l’application Appareil photo un peu à l’étroit. Il pourrait peut-être y avoir un mode Pro qui peut être activé et désactivé et fournir des raccourcis pour modifier les paramètres de l’appareil photo à la volée. Ou peut-être qu’Apple va nettoyer l’interface de l’application Appareil photo pour la rendre plus attrayante visuellement.

Patrick Hollande/Crumpe



Ne vous méprenez pas, l’iPhone possède toujours l’une des meilleures applications d’appareil photo sur tous les téléphones vendus aujourd’hui. Mais tout comme une famille peut devenir trop grande pour une maison, le nombre de fonctionnalités et de modes commence à dépasser l’intention initiale de l’application.

Ce ne sont que des spéculations, cependant, et nous ne saurons rien du prochain iPhone tant qu’Apple ne l’aura pas annoncé. Mais s’il y a une certitude, c’est qu’il tournera sous iOS 16.