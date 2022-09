Apple lance officiellement iOS 16 plus tard dans la journéeavec un tout nouveau design d’écran de verrouillage, des mises à niveau vers iMessage, y compris la possibilité d’annuler et de modifier les messages envoyés, des améliorations des cartes, des messages, de la mise au point et du texte en direct, une application d’accueil repensée, des mises à jour de l’application Santé, et bien plus encore.

Une nouvelle fonctionnalité qui devait arriver avec iOS 16 était la bibliothèque de photos partagée iCloud, une nouvelle fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs de donner aux familles une nouvelle façon de partager des photos avec une bibliothèque iCloud distincte sur laquelle jusqu’à six utilisateurs peuvent collaborer et contribuer, cependant, Apple a discrètement retardé la fonctionnalité, la bibliothèque de photos partagées iCloud étant désormais repoussée au lancement avec une future mise à jour du logiciel iOS 16.

Avec iCloud Shared Photo Library, les utilisateurs peuvent choisir de partager des photos existantes à partir de leurs bibliothèques personnelles, ou de partager en fonction d’une date de début ou de personnes sur les photos. Un utilisateur peut également choisir d’envoyer automatiquement des photos à la bibliothèque partagée à l’aide d’une nouvelle bascule dans l’application Appareil photo. De plus, les utilisateurs recevront des suggestions pour partager une photo qui inclut des participants dans la photothèque partagée.

Chaque utilisateur de la photothèque partagée aura accès pour ajouter, supprimer, modifier ou ajouter aux favoris les photos ou vidéos partagées, qui apparaîtront dans les souvenirs et les photos en vedette de chaque utilisateur.