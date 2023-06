iOS 16 fonctionne désormais sur 81% de tous les iPhones

L’iOS d’Apple a toujours été plus rapide pour atteindre les appareils qu’Android, et c’est grâce au fait qu’iOS est iOS, alors qu’Android a différents niveaux de skins de fabricants qui doivent être adaptés à une nouvelle version. Cela aide également qu’Apple fabrique à la fois le matériel et les logiciels, sans aucun doute.

Vous ne serez donc pas surpris d’apprendre qu’iOS 16, sorti pour la première fois en septembre dernier, est déjà installé sur 81 % des iPhones à l’état sauvage. Si nous nous limitons aux seuls iPhone lancés au cours des dernières années, le chiffre grimpe à 90%.

13% de tous les iPhones (et 8% de ceux sortis au cours des quatre dernières années) exécutent iOS 15, et le reste démarre une version antérieure.

Du côté des tablettes, 71 % de tous les iPad sont déjà sur iPadOS 16, suivis de 20 % sur iPadOS 15. Pour les iPad sortis au cours des quatre dernières années, iPadOS 16 obtient à nouveau 76 % de part de marché, suivi par iPadOS 15 avec 18 %.

À titre de comparaison, les derniers chiffres de Google sont arrivés en avril et montraient qu’Android 13 (la dernière version, introduite en août dernier) atteignait 12 % de tous les appareils.

Source | Via