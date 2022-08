iOS 16 et Android 13 en disent long sur l’avenir des smartphones

Cette histoire fait partie WWDC 2022la couverture complète de CNET depuis et à propos de la conférence annuelle des développeurs d’Apple.

Les smartphones sont de plus en plus étroitement liés aux aspects non numériques de nos vies. C’est l’un des principaux enseignements de iOS16 et Android 13, les dernières mises à jour logicielles mobiles d’Apple et de Google, respectivement. La mise à jour iOS 16 d’Apple est en version bêta et sera lancée cet automne, tandis que Android 13 est devenu disponible pour les appareils Pixel le 15 août.

Les deux géants de la technologie veulent transformer votre téléphone en un portefeuille numérique pour stocker votre carte d’identité légale et d’autres documents essentiels, rapprochant ainsi votre téléphone de votre identité comme jamais auparavant. Les entreprises continuent également d’améliorer la façon dont les téléphones communiquent avec les voitures, les gadgets intelligents pour la maison et d’autres appareils du quotidien.

Pommes iOS16 et celui de Google Android 13 sont remplis de modifications et de nouvelles fonctionnalités, dont certaines sont plus importantes que les portefeuilles numériques et les connexions plus rapides (comme Outil de contrôle de sécurité d’Apple pour la protection des victimes de violence domestique et les nouvelles mises à jour de confidentialité de Google). Mais le chevauchement entre les deux systèmes d’exploitation souligne le rôle changeant du téléphone dans nos vies. D’après les mises à jour d’Apple et de Google, que se passe-t-il ? autour de votre téléphone sera tout aussi important que ce qui se passe sur ton téléphone.

Plus nos téléphones sont étroitement liés aux objets essentiels du quotidien comme les portefeuilles, les cartes de crédit, les voitures et les appareils électroménagers, plus il sera difficile de s’en éloigner (ou de basculer entre iPhone et Android). Le concept n’est pas nouveau; l’industrie a évolué dans cette direction depuis des années. Mais les changements apportés à iOS 16 et Android 13 apportent des améliorations importantes aux approches respectives d’Apple et de Google qui accéléreront probablement ces efforts.

Remplacement du portefeuille physique

Google; capture d’écran par CNET



Le portefeuille numérique était au centre des préoccupations lors de l’annonce iOS 16 d’Apple en juin et de l’aperçu Android 13 de Google en mai. Le plus significatif changement à venir sur Apple Pay est une nouvelle option appelée Apple paye plus tard, qui divise le coût d’un achat en quatre versements égaux sur six semaines. Avec iOS 16, les cartes d’identité stockées dans Apple Wallet peuvent également être utilisées pour vérifier votre âge dans les applications. L’ajout intervient après qu’Apple ait ajouté pour la première fois la prise en charge des identifiants numériques l’année dernière.

Google, quant à lui, a détaillé une refonte majeure de son application Wallet lors de sa conférence I/O qui le met au diapason avec Apple. Le nouveau Google Wallet stockera des documents personnels tels que les cartes de paiement et de transit, les carnets de vaccination, les cartes d’embarquement et les cartes d’étudiant, un peu comme Apple Wallet. Google travaille également avec des agences gouvernementales pour prendre en charge les identifiants numériques.

Ensemble, les mises à jour d’Apple et de Google représentent une autre étape vers leur objectif commun de rendre les portefeuilles physiques obsolètes – un changement qui nous rendra inévitablement encore plus dépendants des appareils mobiles.

Google a réitéré cette ambition en détaillant les nouvelles mises à jour sur E/S Google en mai.

“En fait, ces jours-ci, il n’y a que deux choses sans lesquelles je ne quitte pas la maison : mon téléphone et mon portefeuille”, a déclaré sur scène Sameer Samat, vice-président de la gestion des produits d’Android et Google Play. “Donc la question est, est-ce que mon téléphone peut remplacer mon portefeuille ?”

Corey Fugman, directeur principal d’Apple pour Wallet et Apple Pay, a fait des remarques similaires lors du discours d’ouverture de la WWDC 2022.

“Avec Apple Wallet, nous travaillons dur sur notre objectif de remplacer votre portefeuille physique”, a-t-il déclaré.

Les gens ont déjà adopté l’idée de remplacer les cartes de crédit physiques par des applications de paiement basées sur les smartphones. Selon un rapport de 2021 de eMarketeur. La nouvelle option Pay Later d’Apple et l’attention renouvelée de Google sur son propre portefeuille mobile pourraient rendre l’idée de laisser votre portefeuille physique à la maison encore plus attrayante.

Votre téléphone, partout

Capture d’écran par Stephen Shankland/CNET



Remplacer le portefeuille n’est qu’un des moyens par lesquels Apple et Google espèrent rendre nos téléphones plus utiles hors ligne dans la vie de tous les jours. Les deux sociétés ont également introduit des outils de smartphone basés sur la caméra qui pourraient faciliter la navigation dans les points d’intérêt du monde réel. Un autre thème important est l’interconnectivité accrue entre les appareils mobiles et les appareils électroménagers, les voitures et les haut-parleurs.

Apple et Google pensent tous deux que l’appareil photo continuera à jouer un rôle important dans la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Dans iOS 16, vous pourrez traduire du texte dans différentes langues à l’aide d’une nouvelle option d’appareil photo dans l’application Traduction d’Apple. Au cours de sa Présentation liminaire de la WWDC, l’entreprise a démontré comment cela pouvait être utilisé pour traduire le menu complet d’un restaurant dans une autre langue. Vous pourrez également suivre un vol ou convertir des devises en appuyant simplement sur le texte d’une photo.

Google a montré un ambitieux extension de son application Lens appelé « explorateur de scènes » chez Google I/O, qui applique essentiellement ses prouesses de recherche au monde réel. Vous agitez l’appareil photo de votre téléphone sur une étagère de produits, et il superpose des informations et des évaluations à l’écran pour vous aider à trouver le bon choix. Le responsable de la recherche Google, Prabhakar Raghavan, a cité comme exemple la possibilité de trouver des collations sans noix ou une lotion sans parfum dans un magasin de détail physique.

L’exécution peut être différente, mais le concept est similaire. Nous sommes déjà habitués à commander de la nourriture, des taxis et des articles ménagers essentiels en appuyant sur un bouton de nos téléphones. Maintenant, Apple et Google veulent faire de nos téléphones un élément essentiel de l’accomplissement de ces tâches dans le monde réel également, et l’appareil photo en sera un élément majeur.

Google et Apple ont également affiné leurs visions respectives pour transformer notre téléphone en un hub de connexion pour d’autres appareils autour de nous. Google a expliqué comment Android 13 améliorerait la connexion de votre téléphone à d’autres appareils grâce à la prise en charge d’un couplage rapide, d’une commutation audio automatique entre les appareils et de la possibilité de synchroniser plus facilement les messages entre votre téléphone et votre ordinateur. Il a également révélé une nouvelle interface en écran partagé pour Android Auto cela devrait faciliter le multitâche lorsque vous êtes sur la route.

Pomme



Apple a simplifié le processus de gestion des appareils HomeKit avec une application domestique repensée pour l’iPhone. Mais peut-être que le plus grand domaine où Apple prévoit d’élargir la portée de l’iPhone est dans la voiture. La société a taquiné une refonte de son logiciel CarPlay qui ressemble à un système d’exploitation complet pour automobiles, avec des icônes d’application, des widgets et d’autres éléments d’interface utilisateur qui rappellent l’iPhone et Montre Apple.

La maison intelligente et la voiture connectée ne sont pas nouvelles. Ils font tous deux partie intégrante des stratégies respectives d’Apple et de Google depuis des années. Mais iOS 16 et Android 13 clarifient comment les visions d’Apple et de Google pour ces appareils doivent communiquer et interagir.

Alors que le smartphone devient le lien vers tout, de votre carte de crédit à votre thermostat et votre voiture, Apple et Google personnalisent son esthétique. Lorsque iOS 16 sera lancé cet automne, votre iPhone recevra un nouvel écran de verrouillage avec prise en charge des widgets Apple Watch-esque et de nouveaux effets photo pour les images d’arrière-plan. Google étend son Material You avec des ensembles de couleurs prédéfinis qui peuvent être appliqués à l’ensemble du système d’exploitation.

iOS 16 et Android 13 offrent bien plus que de nouvelles fonctionnalités de portefeuille, des outils de caméra pour numériser des objets du monde réel et une connectivité améliorée. Ces mises à jour indiquent non seulement à quel point le téléphone devient essentiel pour nos vies en ligne et hors ligne, mais elles indiquent également la direction que prendra l’industrie.