iOS 16 beta 5 ramène le pourcentage de batterie dans la barre d’état

Apple a supprimé l’indicateur de pourcentage de batterie dans la barre d’état pour les appareils à encoche avec l’iPhone X, mais la dernière version bêta 5 d’iOS 16 ramène maintenant la fonctionnalité. Les utilisateurs obtiendront un nouvel indicateur de pourcentage dans l’icône de la batterie qui indique le niveau de charge correspondant. Les premiers utilisateurs signalent que l’iPhone 11, l’iPhone 12 mini et l’iPhone 13 mini n’ont pas la nouvelle option de pourcentage de batterie.









Indicateur de batterie dans iOS 16 beta 5 (images: MacRumors)

Les utilisateurs qui exécutent la dernière version bêta d’iOS 16 et qui souhaitent essayer la nouvelle option doivent se diriger vers le menu de la batterie dans l’application des paramètres et activer le basculement du pourcentage de la batterie à l’intérieur. Le nouvel indicateur de batterie indique que l’icône de la batterie est pleine jusqu’à ce qu’elle tombe à 20 % ou moins lorsqu’elle devient rouge et affiche la quantité de charge réelle.









Styles d’indicateur de batterie (images : @AppleSWUpdates)

Le chargement du téléphone rend l’icône de la batterie verte et augmente les pourcentages. Certains utilisateurs signalent également que le nouvel indicateur de pourcentage de batterie est difficile à lire avec des fonds d’écran plus clairs.

Via 1 | Via 2 (tweeter)