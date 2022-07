iOS 16 beta 4 affiche désormais le texte original dans les messages modifiés, ajoute une fenêtre plus courte pour annuler l’envoi d’iMessages

Apple a lancé la quatrième version bêta des développeurs d’iOS 16 et d’iPadOS 16poursuivant le cycle bêta après la sortie de la troisième bêta développeur du logiciel au début du moisqui a apporté des corrections de bugs et des améliorations suite à la révélation initiale et au premier aperçu par les développeurs des nouvelles mises à jour pour iPhone et iPad lors de la WWDC en juin.

Avec la dernière mise à jour bêta, Apple a changé la façon dont il s’affiche lorsqu’un message envoyé est modifié, offrant désormais au destinataire un journal de modification qui affiche le texte d’origine avant le message, ainsi que des modifications du temps dont dispose un utilisateur pour décider si ils souhaitent annuler l’envoi d’un iMessage envoyé.

iOS 16 beta 4 a réduit la fenêtre initiale de 15 minutes que les expéditeurs devaient choisir pour rappeler et annuler l’envoi d’un iMessage à seulement 2 minutes après la livraison du message. Malgré le changement d’aujourd’hui, Apple a conservé la fenêtre de 15 minutes pour modifier un iMessage après son envoi.

