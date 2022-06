iOS 16 beta 2 permet de sauvegarder via LTE

Apple a déployé aujourd’hui la deuxième version bêta pour développeurs d’iOS 16ajoutant une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de sauvegarder leur appareil via LTE, en plus de la 5G ou d’une connexion Wi-Fi.

iOS 16 beta 2 apporte des corrections de bugs et des améliorations suite à la révélation initiale et au premier aperçu des développeurs des nouvelles mises à jour pour iPhone et iPad à la WWDC au début du mois.

La mise à jour signifie que les utilisateurs peuvent sauvegarder leur appareil en déplacement, sans avoir à être connectés au Wi-Fi ou à avoir accès au cellulaire 5G.

