iOS 16 arrivera sur votre iPhone lundi

Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

Abandonnez votre ancien écran de verrouillage et entrez dans une nouvelle ère de personnalisation du téléphone lorsque iOS 16 arrive le lundi 12 septembre. Apple a révélé mercredi la date de sortie d’iOS 16 dans le cadre de sa chute Événement iPhone. C’est une tradition annuelle pour Apple : annoncer la prochaine version d’iOS au printemps lors de sa Conférence WWDCpassez l’été à tester le nouveau système d’exploitation avec des développeurs et d’autres bêta-testeurs, puis lancez le système d’exploitation aux côtés du dernier iPhone à l’automne.

CNET a testé le iOS 16 bêta depuis des mois, nous avons donc déjà une bonne idée de ce qui nous attend. Le plus grand Fonctionnalités iOS 16 sont un écran de verrouillage plus personnalisable, la possibilité de modifier et annuler l’envoi d’iMessages (avec des limitations), quelques changements à notifications d’écran de verrouillagedes améliorations à Portefeuille Apple et la possibilité d’utiliser PartagerPlay

à partir de messages.

Le nouveau système d’exploitation sera disponible sur l’iPhone 8 et l’iPhone SE de deuxième génération et tous les modèles ultérieurs – X, 11, 12, 13 et 14, y compris les modèles Pro, Plus et Max.

Ces mises à jour annuelles d’iOS sont des opportunités importantes pour Apple de procéder à des révisions plus importantes de son système d’exploitation, ce qu’il fait depuis 2007. Les utilisateurs peuvent toujours s’attendre à des mises à jour plus petites tout au long de l’année. iOS 15.6.1 est la dernière version, et elle inclut un correctif de sécurité important – mais les mises à jour de septembre qui mettent à niveau iOS par une version entière impliquent généralement les changements les plus importants.

La date de sortie d’iOS 16 n’était pas la seule chose annoncée mercredi. Apple a également présenté le iPhone 14 et 14 Plus, iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, Apple Watch Série 8 et le nouveau Apple Watch Ultra. Pour en savoir plus sur iOS 16, consultez notre favori fonctionnalités cachées d’iOS 16, si votre iPhone est compatible avec iOS 16 et notre guide pour annuler l’envoi et l’édition de textes.