Apple a publié iOS 16, apportant avec lui plusieurs mises à jour majeures pour iPhone, y compris la possibilité de personnaliser l’écran de verrouillage pour permettre aux utilisateurs de modifier l’apparence de la date et de l’heure avec des styles de type et des choix de couleurs, d’ajouter des widgets à l’écran de verrouillage pour obtenir informations en un coup d’œil, telles que les événements du calendrier à venir, la météo et les niveaux de batterie, les notifications déplacées, etc.

Les widgets constituent une grande partie du nouvel écran de verrouillage personnalisable. Les widgets sont des extraits consultables qui offrent des informations sans avoir à entrer dans une application. Par exemple, le widget Météo affiche la température actuelle tout le temps sur l’écran de verrouillage sans ouvrir l’application Météo, et le widget Calendrier affiche tous les événements à venir d’un coup d’œil, sans ouvrir l’application Calendrier.

iOS 16 offre aux utilisateurs une variété de widgets parmi lesquels choisir pour personnaliser l’écran de verrouillage de leur iPhone, dont beaucoup sont disponibles en différentes tailles avec différentes informations et mises en page à sélectionner, y compris les actualités en direct d’Apple News, les horloges mondiales, l’état de la batterie, les stocks, les rappels , et plus.

Avec la nouvelle mise à jour téléchargée, les utilisateurs peuvent modifier l’apparence de l’écran de verrouillage en changeant la police et les couleurs par défaut, créant une expérience plus personnelle contrairement à tout ce que l’on voyait auparavant sur l’écran de verrouillage de l’iPhone, offrant aux utilisateurs un contrôle presque total de l’apparence de l’écran de verrouillage. avec des fonctionnalités de personnalisation pratiques et faciles à utiliser.

Apple propose quatre types de polices différents et une sélection de couleurs infinie via une grille de couleurs, un spectre et des curseurs, ainsi que la possibilité de spécifier un code de couleur hexadécimal dans l’éditeur d’écran de verrouillage iOS 16.

L’une des nouvelles personnalisations d’écran de verrouillage les plus colorées qu’un utilisateur peut choisir est un nouveau fond d’écran emoji personnalisé, où jusqu’à six caractères emoji différents peuvent être sélectionnés pour créer un arrière-plan emoji unique dans divers motifs.

L’écran de verrouillage emoji personnalisé peut utiliser n’importe quelle combinaison d’emojis, des visages souriants et des cœurs aux objets, à la nourriture et aux animaux, ce qui fait qu’il n’y a pas deux fonds d’écran identiques.

