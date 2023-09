iOS 16.6.1 : vous devriez télécharger cette mise à jour vitale pour iPhone maintenant

Apple a publié iOS 16.6.1 le 7 septembre, quelques jours seulement avant que le géant de la technologie ne dévoile le Gamme iPhone 15, Apple Watch série 9 et Apple Watch Ultra2 à son Événement « Wonderlust ». La société a également annoncé que iOS 17 serait rendu public gratuitement le Lundi 18 septembre, mais vous devriez vraiment télécharger iOS 16.6.1 maintenant. La mise à jour corrige deux vulnérabilités de sécurité qui pourraient être activement exploitées, y compris un exploit zero-day.

Pour télécharger la mise à jour, accédez à Paramètres > Général > Mise à jour du logicielrobinet Installer maintenant et suivez les invites à l’écran.

Apple a déclaré que cette mise à jour iOS corrige deux problèmes qui pourraient être activement exploités.

Zach McAuliffe/CNET

Un problème concerne l’application Wallet. Apple a déclaré qu’une pièce jointe conçue de manière malveillante pourrait conduire à l’exécution de code arbitraire. Cela signifie qu’un tiers pourrait voler vos données ou pirater votre appareil à d’autres fins néfastes, selon le Société de services informatiques Okta.

Apple a déclaré que ce problème avait été découvert avec l’aide du Citizen Lab à l’école Munk de l’Université de Toronto. L’école a qualifié ce problème d’exploit zéro clic et zéro jour, et a déclaré que l’exploit avait été trouvé sur l’appareil d’une personne « employée par une organisation de la société civile basée à Washington, DC et possédant des bureaux internationaux ».

L’école a également conseillé à chacun de mettre à jour ses appareils immédiatement.

Le deuxième problème est dans E/S d’images, le framework iOS qui permet aux applications de lire et d’écrire des formats d’image sur votre iPhone. Apple a déclaré qu’une image conçue de manière malveillante peut également conduire à l’exécution de code arbitraire.

