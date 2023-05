iOS 16.5 : les nouvelles fonctionnalités de la dernière mise à jour iPhone d’Apple

Apple a publié iOS 16.5 au grand public jeudi, quelques jours après que la société a publié une version mise à jour de la version candidate d’iOS 16.5 aux développeurs et aux bêta-testeurs. La dernière mise à jour iOS fournit des corrections de bogues et des correctifs de sécurité, ainsi que quelques nouvelles fonctionnalités, comme de nouveaux fonds d’écran et de nouvelles fonctionnalités Apple News.

Pour télécharger la dernière mise à jour iPhone, rendez-vous sur Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel et suivez les invites à l’écran.

Ci-dessous, vous trouverez les nouvelles fonctionnalités iPhone que vous obtenez avec iOS 16.5. Vous pouvez aussi vérifier quelles fonctionnalités vous avez peut-être manquées avec iOS 16.4.

Fonds d’écran de la célébration de la fierté

Nouveaux fonds d’écran Pride Celebration dans la nouvelle section de fonds d’écran Pride. Zach McAuliffe/Crumpe

Apple a ajouté deux nouveaux fonds d’écran Pride Celebration préchargés à une nouvelle section de fonds d’écran Pride. Cette section est « conçue avec les couleurs du drapeau de la fierté pour célébrer la communauté LGBTQ+ », indique sa description.

Vous pouvez accéder à la nouvelle section en appuyant sur Paramètres> Fond d’écran> + Ajouter un nouveau fond d’écran.

Apple News obtient des mises à niveau sportives

Le Actualités Apple lancée en 2015, et iOS 16.5 apporte pour la première fois un onglet Sports à l’application. L’onglet se trouve dans la barre d’outils en bas de votre écran lorsque vous ouvrez l’application. Auparavant, la barre d’outils affichait des onglets pour Aujourd’hui, News Plus, Audio, Suivi et Recherche. La mise à jour supprime l’onglet Recherche pour faire place à l’onglet Sports.

Avec iOS 16.5, les scores My Sports et les cartes de calendrier dans Apple News reçoivent également une mise à jour. Maintenant, lorsque vous appuyez sur les trois points (…) dans le coin inférieur droit de l’une de ces cartes, vous verrez une option pour Aller au jeu. En appuyant sur cette option, vous obtiendrez plus de détails sur ce jeu.

Voici les notes de version pour iOS 16.5.

Cette mise à jour inclut les améliorations et corrections de bogues suivantes : • Un nouveau fond d’écran Pride Celebration pour l’écran de verrouillage afin d’honorer la communauté et la culture LGBTQ+. • L’onglet Sports d’Apple News permet d’accéder facilement aux histoires, aux scores, aux classements et plus encore, pour les équipes et les ligues que vous suivez. • Les cartes de score et de calendrier My Sports dans Apple News vous amènent directement aux pages de jeux où vous pouvez trouver des détails supplémentaires sur des jeux spécifiques. • Résout un problème où Spotlight peut cesser de répondre. • Résout un problème où les podcasts dans CarPlay peuvent ne pas charger le contenu. • Résout un problème où les paramètres de temps d’écran peuvent se réinitialiser ou ne pas se synchroniser sur tous les appareils. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles pour toutes les régions ou sur tous les appareils Apple. Pour plus d’informations sur le contenu de sécurité des mises à jour logicielles Apple, veuillez visiter ce site Web : https://support.apple.com/kb/HT201222

Pour en savoir plus, consultez ce qu’il faut savoir sur iOS 16.4.1 (a) et Rapid Security Responses et ce que vous avez peut-être manqué avec iOS 16.4. Et si vous voulez essayer les nouvelles fonctionnalités d’iOS avant les autres, voici comment devenir bêta-testeur Apple.