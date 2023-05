iOS 16.5 est presque là, mais vous avez peut-être manqué ces fonctionnalités iOS 16.4

Apple est sur le point de sortir iOS 16.5 bientôt, et bien que cette mise à jour apportera probablement quelques nouvelles fonctionnalités à votre iPhone, vous avez peut-être manqué certaines des fonctionnalités supplémentaires apportées par iOS 16.4.

Votre iPhone a besoin d’une mise à jour si vous n’avez toujours pas téléchargé iOS 16.4 – sans parler d’iOS 16.4.1 (a) ou iOS 16.4.1. Apple a publié iOS 16.4.1 (a), la première mise à jour rapide de la réponse système de la société, et iOS 16.4.1 pour corriger les vulnérabilités de sécurité et éliminer certains bogues. Ces mises à jour n’avaient aucune fonctionnalité supplémentaire, mais leur prédécesseur, iOS 16.4, inclut plusieurs nouvelles fonctionnalités en plus des mises à jour et correctifs de sécurité.

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des plus gros ajouts à votre iPhone avec iOS 16.4. Et voici comment télécharger et installer la mise à jour si vous ne l’avez pas déjà fait. Pour en savoir plus, voici tout ce qu’il faut attendre de la prochaine mise à jour majeure de l’iPhone, iOS 16.5.

31 nouveaux émojis

La mise à jour iOS 16.4 apporte 31 nouveaux emoji à votre appareil iOS. Les nouveaux emoji incluent un nouveau smiley ; de nouveaux animaux, comme un orignal et une oie; et de nouvelles couleurs de cœur, dont le rose et le bleu clair.

Certains des nouveaux emoji publiés dans iOS 16.4. Patrick Hollande/Crumpe

Les nouveaux emoji proviennent tous de la liste de recommandations Unicode de septembre 2022, Émoji 15.0.

L’isolation vocale arrive aux appels cellulaires

Isolation vocale a été introduit avec iOS 15 en 2021, et à l’époque cela ne fonctionnait que sur les appels FaceTime. Désormais, avec iOS 16.4, vous pouvez également utiliser la fonctionnalité pour vos appels cellulaires.

Lorsqu’il est activé, Isolation vocale peut aider la personne avec qui vous êtes en communication à vous entendre plus clairement en atténuant les bruits de fond, comme les enfants qui jouent dans l’autre pièce ou la construction à l’extérieur de votre fenêtre. Cela pourrait donc réduire le nombre de fois que vous devez vous répéter dans un appel téléphonique parce que l’autre personne ne peut pas vous entendre.

Trouvez facilement les doublons de photos dans les albums partagés

Dans iOS 16.4, vous pouvez facilement trouver des photos en double dans des albums partagés dans Photos. Si vous partagez des photos avec votre famille ou vos amis via iCloud, iOS 16.4 vous montrera tous les doublons dans les albums. Vous pouvez également fusionner ces photos en double.

Prise en charge de la manette PlayStation 5

Selon MacRumors, iOS 16.4 ajoute la prise en charge de la Manette sans fil PlayStation 5 DualSense Edge. Vous pouvez utiliser le contrôleur pour jouer à des jeux compatibles avec le contrôleur à partir de services tels que Arcade aux pommes – un choix de prix CNET Editors ‘Choice – sur votre iPhone.

Mise à jour des livres Apple

L’animation de rotation de page est de retour dans Apple Books avec iOS 16.4, après avoir été supprimée dans une précédente mise à jour iOS. Avant, lorsque vous tourniez une page dans un ebook sur votre iPhone, la page glissait d’un côté de votre écran ou elle disparaissait et était remplacée par la page suivante. Vous pouvez toujours choisir ces autres animations de changement de page en plus de l’animation curl.

Modifications apportées à l’application Musique

Une petite bannière apparaît en bas de l’écran lorsque vous choisissez de lire une chanson ensuite dans Apple Music sous iOS 16.4. Zach McAuliffe/Crumpe

L’interface Musique a été légèrement modifiée dans iOS 16.4. Lorsque vous ajoutez une chanson à votre file d’attente, une petite bannière apparaît en bas de votre écran au lieu d’une fenêtre contextuelle en plein écran comme dans les versions précédentes d’iOS.

De plus, si vous accédez à votre bibliothèque dans Musique, vous pouvez organiser votre bibliothèque par artiste et accéder à un artiste. En haut de votre page, vous verrez une icône pour cet artiste. Une barre de recherche se trouvait en haut de cette page. Appuyez sur l’icône de l’artiste et vous serez redirigé vers la page Musique de cet artiste.

Mises à jour des podcasts Apple

Apple Podcasts reçoit également une mise à jour avec iOS 16.4. Vous pouvez maintenant accéder à un onglet Chaînes dans votre bibliothèque, qui vous montre les différents réseaux que vous suivez. Appuyez sur chaque chaîne et vous pouvez voir les émissions auxquelles vous êtes abonné et les autres émissions produites par cette chaîne.

Découvrez qui et quoi sont couverts par AppleCare

Avec iOS 16.4, vous pouvez accéder à Paramètres > Général > À propos > Couverture pour vérifier qui et quels appareils sont couverts sur votre Apple Care plan. De cette façon, si vos AirPod se cassent, vous pouvez facilement vérifier s’ils sont couverts. Vous pouvez également gérer votre couverture à partir d’ici.

Filtres du mode de mise au point ajoutés

Si vous avez un iPhone 14 Pro ou Pro MaxiOS 16.4 vous permet d’activer ou de désactiver l’option d’affichage permanent avec certains Modes de mise au point. Lors de la création d’un nouveau filtre, faites défiler vers le bas de la page de modification, appuyez sur Filtre de mise au pointpuis touchez Affichage permanent pour activer ou désactiver l’affichage de ce mode de mise au point.

Nouvelles fonctionnalités d’Apple Wallet



Vous pouvez ajouter trois nouveaux widgets de suivi des commandes pour Apple Wallet à votre écran d’accueil avec iOS 16.4. Chaque widget affiche vos informations de suivi sur les commandes actives, mais les widgets sont de tailles différentes : petit, moyen et grand.

Le widget de suivi des commandes Apple Wallet de taille moyenne occupe deux lignes sur l’écran de votre iPhone. Zach McAuliffe/Crumpe

Plus d’options d’accessibilité



La mise à jour ajoute également de nouvelles options d’accessibilité. Une nouvelle option s’appelle Feux clignotants tamisés, et on peut le trouver dans Mouvement menu dans Paramètres. La description de l’option indique que le contenu vidéo qui représente des lumières clignotantes ou stroboscopiques répétées sera automatiquement atténué. Les chronologies vidéo s’afficheront également lorsque des lumières clignotantes se produiront. La prise en charge de VoiceOver a également été étendue aux cartes et aux applications Météo.

Mises à jour de l’identifiant Apple et du logiciel bêta



La dernière mise à jour iOS vous permet de vous connecter à un autre identifiant Apple pour accéder à d’autres logiciels bêta. Zach McAuliffe/Crumpe

Avec iOS 16.4, les développeurs et les bêta-testeurs peuvent vérifier si leur identifiant Apple est associé à la version bêta du développeur, à la version bêta publique ou aux deux. Si vous avez un autre identifiant Apple, comme celui de votre travail, qui a accès aux mises à jour bêta, iOS 16.4 vous permet également de basculer vers ce compte depuis votre appareil.

Nouveaux claviers, voix Siri et mises à jour linguistiques

Cette mise à jour iOS 16.4 ajoute également des claviers pour les langues Choctaw et Chickasaw, et il existe de nouvelles voix Siri pour l’arabe et l’hébreu. Des mises à jour linguistiques ont également été apportées au coréen, à l’ukrainien, au gujarati, au pendjabi et à l’ourdou.

Voici ceux d’Apple notes de version pour iOS 16.4.

Cette mise à jour inclut les améliorations et corrections de bogues suivantes : • 21 nouveaux emoji comprenant des animaux, des gestes de la main et des objets sont désormais disponibles dans le clavier emoji. • Notifications pour les applications Web ajoutées à l’écran d’accueil. . • L’isolation vocale pour les appels cellulaires donne la priorité à votre voix et bloque le bruit ambiant autour de vous. • L’album en double dans Photos étend la prise en charge pour détecter les photos et vidéos en double dans une photothèque partagée iCloud. • Prise en charge de VoiceOver pour les cartes dans l’application Météo. • Paramètre d’accessibilité pour assombrir automatiquement la vidéo lorsque des éclairs de lumière ou des effets stroboscopiques sont détectés. • Résout un problème où les demandes de demande d’achat des enfants peuvent ne pas apparaître sur l’appareil du parent. • Résout les problèmes où les thermostats compatibles Matter pouvaient ne plus répondre lorsqu’ils étaient couplés à Apple Home. • Optimisations de la détection des collisions sur les modèles iPhone 14 et iPhone 14 Pro.

Curieux de savoir quoi d’autre est nouveau avec Apple? vérifier ce qui pourrait arriver sur votre iPhone avec iOS 16.5 et comment activer l’isolation vocale dans les appels téléphoniques.