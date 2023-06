iOS 16.5.1 : Contenu de la mise à jour et pourquoi vous devriez la télécharger maintenant

Apple a publié iOS 16.5.1 mercredi, plus de deux semaines après que la société a annoncé iOS 17 à la WWDC. La dernière mise à jour iOS apporte quelques corrections de bogues et correctifs de sécurité à votre iPhone pour les problèmes qui ont pu être activement exploités.

Pour télécharger la mise à jour, rendez-vous sur Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel. Robinet Télécharger et installer puis suivez les instructions à l’écran.

La mise à jour corrige une vulnérabilité qui pourrait permettre à une application d’exécuter du code arbitraire avec les privilèges du noyau. Le cœur du code iOS s’appelle le noyau, donc cette vulnérabilité pourrait donner à un tiers un accès illimité au fonctionnement interne de votre téléphone.

La mise à jour corrige également une vulnérabilité dans WebKit, le moteur qui alimente Safari et d’autres navigateurs tiers sur iOS. La vulnérabilité peut conduire à l’exécution de code arbitraire, ce qui peut permettre à un tiers de voler vos données ou de pirater votre appareil à d’autres fins néfastes, selon le Société de services informatiques Okta.

Apple devrait publier au moins une autre mise à jour iOS 16 d’ici la sortie d’iOS 17 à l’automne, y compris iOS 16.6, qui est en version bêta.

Pour plus d’informations sur iOS, consultez quelles sont les fonctionnalités d’iOS 17 qui me passionnent, sur quels iPhones iOS 17 fonctionnera et ce qui pourrait arriver sur votre iPhone dans iOS 16.6.