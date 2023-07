iOS 16.5.1 (c) : vous devez télécharger cette mise à jour iPhone maintenant

Apple a publié iOS 16.5.1 (c)un Réponse de sécurité rapide mise à jour, le 12 juillet pour corriger une vulnérabilité de sécurité qui a peut-être été activement exploitée et un bogue que certains utilisateurs d’iPhone ont rencontré avec une mise à jour précédente.

Pour télécharger la mise à jour, rendez-vous sur Paramètres > Général > Mise à jour du logicielrobinet Installer maintenant et suivez les invites à l’écran.

Cette mise à jour intervient après qu’Apple a publié iOS 16.5.1 (a) pour corriger une vulnérabilité dans WebKit, le moteur qui alimente Safari et d’autres navigateurs tiers sur iOS. Cependant, Apple a supprimé l’accès à la mise à jour peu de temps après.

Apple le 11 juillet a déclaré qu’iOS 16.5.1 (a) pourrait avoir provoqué un affichage incorrect de certains sites Web. Puis le lendemain, Apple a déclaré que le dernier RSR avait résolu le problème.

Apple a introduit des mises à jour RSR en décembre pour fournir plus fréquemment aux utilisateurs des correctifs de sécurité importants.

Apple a également publié la première version bêta publique de iOS17 le même jour, il a publié iOS 16.5.1 (c). Si vous souhaitez essayer la version bêta publique, voici comment vous pouvez le télécharger – mais nous vous recommandons de ne télécharger une version bêta que sur autre chose que votre téléphone principal au cas où le nouveau logiciel causerait des problèmes.

Pour plus d’informations sur iOS, consultez quelles sont les fonctionnalités d’iOS 17 qui me passionnent, sur quels iPhones iOS 17 fonctionnera et ce qui pourrait arriver sur votre iPhone avec iOS 16.6.