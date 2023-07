iOS 16.5.1 (a) : pourquoi Apple a supprimé l’accès à la mise à jour

Lundi, Apple a publié iOS 16.5.1 (a)un Réponse de sécurité rapide mise à jour de son logiciel iPhone, mais le géant de la technologie a ensuite supprimé l’accès au RSR. Apple a déclaré mardi que le RSR, qui était destiné à résoudre une vulnérabilité WebKit, aurait pu entraîner un affichage incorrect de certains sites Web.

Si vous avez téléchargé iOS 16.5.1 (a) et que vous rencontrez des problèmes pour charger des sites Web, vous pouvez rétrograder à partir de la mise à jour en accédant à Paramètres > Général > À propos > Version iOS et en suivant les invites à l’écran.

Apple a également déclaré qu’iOS 16.5.1 (b) sera bientôt disponible pour résoudre ces problèmes.

Apple devrait également publier la première version bêta publique de iOS17 ce mois-ci. La société a rendu la version bêta du développeur disponible après annonçant le logiciel à la WWDC 2023.

