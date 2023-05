iOS 16.4.1 (a) : la première réponse de sécurité rapide pour iPhone d’Apple est sortie

Apple a publié iOS 16.4.1 (a), la première mise à jour iPhone Rapid Security Response de la société, lundi. Apple a déclaré que la mise à jour est recommandée pour tous les utilisateurs et qu’elle applique des correctifs de sécurité importants pour iPhonemais le géant de la technologie n’a pas publié de notes de sécurité associées à la mise à jour.

Pour télécharger la mise à jour, rendez-vous sur Paramètres > Général > Mise à jour du logicielrobinet Installer maintenant et suivez les invites à l’écran.

Certains utilisateurs ont vu un message d’erreur lors de l’installation d’iOS 16.4.1 (a) sur leurs appareils. Le message disait « Impossible de vérifier la réponse de sécurité » et indiquait qu’ils n’étaient plus connectés à Internet. Si vous voyez ce message d’erreur, vous pouvez immédiatement réessayer de télécharger la mise à jour ou réessayer plus tard.

La mise à jour iOS 16.4.1 (a) n’apporte pas de nouvelles fonctionnalités à votre iPhone, mais elle résout certains problèmes de sécurité. Zach McAuliffe/Crumpe

Réponse de sécurité rapide les mises à jour sont un nouveau type de mise à jour d’appareil qu’Apple a introduit parallèlement iOS 16.2 en décembre. Selon Apple, les mises à jour Rapid Security Response fournissent aux utilisateurs des correctifs de sécurité importants et peuvent aider à atténuer les problèmes de sécurité qui sont activement exploités ou qui ont été signalés. Les mises à jour Rapid Security Response sont désignées par une lettre pour les différencier des autres mises à jour.

Apple n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de CNET.

Pour plus d’actualités iOS, découvrez ce que des fonctionnalités pourraient arriver sur votre iPhone avec iOS 16.5 et ce qui était inclus dans iOS 16.4.1 et iOS 16.4.