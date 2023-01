iOS 16.3 sera lancé la semaine prochaine avec plusieurs correctifs

La nouvelle mise à jour logicielle iOS 16.3 d’Apple apportera des correctifs clés dès son arrivée la semaine prochaine. Il supprimera les lignes horizontales apparaissant temporairement sur l’écran et réparera l’écran de verrouillage et son widget. Il prendra également en charge le nouveau HomePod de 2e génération et les clés de sécurité physiques.

Apple a identifié les lignes horizontales sur certains iPhone 14 Pro Max qui sont apparues lors des réveils ou des redémarrages du téléphone, et est sur le point de publier un correctif.

La version bêta d’iOS 16.3 a révélé que la nouvelle mise à jour résoudra également le bogue où le fond d’écran sur l’écran de verrouillage apparaissait parfois en noir. Le widget Home Lock Screen qui a été retiré après 16.2 est de retour et affichera maintenant l’état précis.

Siri n’a pas répondu correctement aux demandes de musique, et la nouvelle mise à jour devrait résoudre ce problème à la fois dans les smartphones et dans CarPlay.

L’arrivée prévue du nouvel iOS est mardi ou mercredi quand Apple pousse également macOS Ventura 13.2 sur les MacBook.

Via