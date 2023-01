iOS 16.3 : les nouvelles fonctionnalités de l’iPhone que vous pouvez essayer dès maintenant

Apple a publié iOS 16.3 le 23 janvier et la mise à jour apporte de nouvelles fonctionnalités, des corrections de bogues et mises à jour de sécurité aux personnes possédant un iPhone 8 ou ultérieur. L’une des plus grandes nouvelles fonctionnalités d’iOS 16.3 signifie que vous pouvez désormais utiliser des clés de sécurité pour protéger votre identifiant Apple.

Cette mise à jour a également été publiée parallèlement aux mises à jour d’autres logiciels Apple, comme iPadOS, Safari et les versions précédentes d’iOS. La dernière mise à jour iOS arrive environ un mois après la sortie de iOS 16.2.

Voici les nouvelles fonctionnalités débarquant sur votre iPhone avec iOS 16.3.

Les clés de sécurité arrivent sur l’identifiant Apple

Les utilisateurs peuvent désormais utiliser des clés de sécurité tierces au lieu de l’authentification à deux facteurs pour leur identifiant Apple.

Les clés de sécurité ressemblent beaucoup aux clés de votre maison. Vous utilisez toujours des mots de passe, mais cette couche de sécurité supplémentaire peut vous aider à vous protéger contre les escroqueries par hameçonnage et les pirates.

Capture d’écran par Zach McAuliffe/CNET



“Les clés de sécurité matérielles sont très, très sécurisées”, a déclaré Diya Jolly, chef de produit de la société de services d’authentification Okta. Stephen Shankland de Crumpe.

La fonction de clés de sécurité d’Apple ne fonctionne qu’avec les clés de sécurité certifiées FIDO Alliance.

Prise en charge du HomePod de deuxième génération

Le logiciel iOS 16.3 d’Apple prendra en charge HomePod de deuxième génération, qui devrait sortir le 3 février pour 299 $ (299 £, 479 AU $). Apple a annoncé la sortie du nouveau HomePod quatre jours avant la mise à disposition du dernier logiciel iOS.

Nouveau fond d’écran Unity pour le Mois de l’histoire des Noirs

Capture d’écran par Zach McAuliffe/CNET



La dernière mise à jour iOS inclut un nouveau fond d’écran iPhone dans le cadre d’Apple Collection Unité noire. La collection célèbre le Mois de l’histoire des Noirs avec une Apple Watch Black Unity Sport Loop en édition spéciale, un cadran en mosaïque et le nouveau fond d’écran pour iPhone. Apple prévoit également de publier une sélection de contenus du Mois de l’histoire des Noirs pour Apple TV, Fitness Plus, Musique, Cartes, Livres, Podcasts et App Store dans le cadre de la collection.

De nouvelles façons d’utiliser Emergency SOS via satellite

Le SOS d’urgence par satellite a été introduit à L’événement d’Apple en septembre. Dans iOS 16.3, le Appel en attente l’option a été remplacée par Appel avec attente et libération. Si vous activez Appel avec attente et libération, vous pouvez maintenir le bouton latéral et un bouton de volume enfoncés pour lancer un compte à rebours et une alarme. Après le compte à rebours, vous relâchez les boutons et votre iPhone appellera les services d’urgence de lui-même. Avant avec Appel en attente, appuyez sur le bouton latéral et un bouton de volume pour faire apparaître le curseur d’appel SOS d’urgence. Si vous continuez à maintenir les boutons enfoncés, un compte à rebours démarre et une alarme se déclenche. Une fois le compte à rebours terminé, votre téléphone passerait un appel d’urgence.

Il y a aussi une option pour Appelez tranquillement dans SOS d’urgence. En activant cette option, lorsque vous essayez de passer un appel SOS d’urgence, votre téléphone ne commencera pas à clignoter ou à émettre une alarme sonore.

Voici la liste des nouvelles fonctionnalités et modifications incluses dans iOS 16.3.

Le nouveau fond d’écran Unity rend hommage à l’histoire et à la culture des Noirs pour célébrer le Mois de l’histoire des Noirs.

Les clés de sécurité pour identifiant Apple permettent aux utilisateurs de renforcer la sécurité de leur compte en exigeant une clé de sécurité physique dans le cadre du processus de connexion par authentification à deux facteurs sur les nouveaux appareils.

Prise en charge de HomePod (deuxième génération).

Les appels SOS d’urgence nécessitent désormais de maintenir enfoncé le bouton latéral avec le bouton d’augmentation ou de diminution du volume, puis de le relâcher afin d’éviter les appels d’urgence par inadvertance.

Résout un problème dans Freeform où certains traits de dessin créés avec Apple Pencil ou votre doigt peuvent ne pas apparaître sur les tableaux partagés.

Résout un problème où le fond d’écran peut apparaître en noir sur l’écran de verrouillage.

Résout un problème où des lignes horizontales peuvent apparaître temporairement lors du réveil de l’iPhone 14 Pro Max.

Résout un problème où le widget Home Lock Screen n’affiche pas avec précision l’état de l’application Home.

Résout un problème où Siri peut ne pas répondre correctement aux demandes de musique

Résout les problèmes où les demandes Siri dans CarPlay peuvent ne pas être comprises correctement.

Pour plus d’informations sur iOS 16, découvrez les nouvelles fonctionnalités ajoutées dans iOS 16.2 et iOS 16.1. Voici comment vous pouvez inscrivez-vous pour tester le logiciel bêta iOS d’Appleaussi.