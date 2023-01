iOS 16.3 arrive bientôt : les nouvelles fonctionnalités qui pourraient toucher votre iPhone

La prochaine mise à jour iOS d’Apple devrait arriver dès cette semaine, et avec elle viendra probablement une poignée de nouvelles fonctionnalités, des corrections de bogues et certains Conceptions du Mois de l’histoire des Noirs pour votre iPhone. Bêta-testeurs publicscependant, ont déjà eu accès au iOS 16.3 bêta.

Comme toujours, nous vous recommandons de télécharger une version bêta uniquement sur autre chose que votre appareil principal. Comme il s’agit de versions bêta d’iOS 16.3, les fonctionnalités peuvent être boguées et la durée de vie de la batterie de votre appareil peut être raccourcie, il est donc préférable de conserver les versions bêta sur un appareil secondaire.

Si vous êtes un testeur bêta public, voici les nouveautés du logiciel bêta iOS 16.3. Notez que la version bêta est toujours en cours, donc ce ne seront probablement pas les seules nouvelles fonctionnalités à débarquer sur votre iPhone lors de la sortie officielle d’iOS 16.3.

Apple Maps vous aide à trouver des options de stationnement à proximité

Capture d’écran par Zach McAuliffe/CNET



Si vous utilisez Apple Maps pour obtenir un itinéraire vers un emplacement, vous pouvez désormais trouver un parking à proximité dans Maps. Lorsque vous recherchez un lieu où aller, vous pouvez appuyer sur Suite (…) et appuyez sur Parking. Cela ouvre SpotHero, un service en ligne qui vous aide à trouver, réserver et payer une place de stationnement dans un garage ou un parking à proximité. Vous pouvez également réserver une place via SpotHero. Cette fonctionnalité n’est cependant disponible que dans certaines villes.

De nouvelles façons d’utiliser Emergency SOS via satellite

Le SOS d’urgence par satellite a été introduit à L’événement 2022 d’Apple en septembre. Le nouveau logiciel bêta apporte de nouvelles façons d’utiliser le service sur votre iPhone.

Dans iOS 16.3 bêta 2, le Appel en attente l’option a été remplacée par Appel avec attente et libération. Si vous activez Appel avec attente et libération, vous pouvez maintenir le bouton latéral et un bouton de volume enfoncés pour déclencher un compte à rebours et une alarme. Après le compte à rebours, vous relâchez les boutons et votre iPhone appellera les services d’urgence de lui-même. Avant avec Appel en attente, appuyez sur le bouton latéral et un bouton de volume pour faire apparaître le curseur d’appel SOS d’urgence. Si vous continuez à maintenir les boutons enfoncés, un compte à rebours démarre et une alarme se déclenche. Une fois le compte à rebours terminé, votre téléphone passerait un appel d’urgence.

Il y a aussi une option pour Appelez tranquillement dans SOS d’urgence. En activant cette option, lorsque vous essayez de passer un appel SOS d’urgence, votre téléphone ne commencera pas à clignoter ou à émettre une alarme sonore.

Les clés de sécurité arrivent sur l’identifiant Apple

Avec le logiciel bêta, les utilisateurs pourront utiliser des clés de sécurité tierces au lieu de l’authentification à deux facteurs pour leur identifiant Apple.

Les clés de sécurité ressemblent beaucoup aux clés de votre maison. Vous utilisez toujours des mots de passe, mais cette couche de sécurité supplémentaire peut vous aider à vous protéger contre les escroqueries par hameçonnage et les pirates.

“Les clés de sécurité matérielles sont très, très sécurisées”, a déclaré Diya Jolly, chef de produit de la société de services d’authentification Okta. Stephen Shankland de Crumpe.

Capture d’écran par Zach McAuliffe/CNET



La fonction de clés de sécurité d’Apple ne fonctionne qu’avec les clés de sécurité certifiées FIDO Alliance.

Nouvelles invites de transfert HomePod

Les bêta-testeurs qui ont un Apple HomePod s’affichera de nouveaux messages lors de la tentative d’utilisation Remise pour transférer de la musique, des podcasts ou des appels téléphoniques vers l’enceinte. Les messages expliquent plus en détail comment Handoff fonctionne avec votre HomePod.

Un message vous demande de rapprocher votre iPhone du HomePod pour afficher les commandes ou de transférer votre audio vers le HomePod. Un autre message indique que vous pouvez rapprocher votre iPhone de votre HomePod plus tard pour afficher ces mêmes commandes ou pour transférer de la musique.

Ce sont les principales nouvelles fonctionnalités que les bêta-testeurs verront dans la version bêta d’iOS 16.3. Cela ne signifie pas que ce sont les seules fonctionnalités à venir dans la prochaine mise à jour iOS. Apple ajoutera probablement plus de fonctionnalités avant la sortie d’iOS 16.3.

Pour plus d’informations sur iOS 16, consultez les nouvelles fonctionnalités dans iOS 16.2 et iOS 16.1. Voici comment inscrivez-vous pour tester le logiciel bêta iOS d’Appleaussi.